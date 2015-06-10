Oturma odanızı size özgü kılmanın 15 garantili yöntemi

Arka plandaki iki yüksek komodin ya da ufak-tefek dekoratif eşyaları vintage mağazalarından bir sürü para verip almak yerine, bunları atmak isteyenlerden toplayıp evinizde kullanabilirsiniz. Her ihtiyarın evinde sizin de işinize yarayacak bir şeyler mutlaka vardır.