Oturma odanızı size özgü kılmanın 15 garantili yöntemi

Hem evlerimizin vitrini olan, hem de günün yorgunluğunu atıp rahatlamak istediğimiz oturma odalarımızda her ayrıntının önemi vardır. Bu yazıda oturma odanızı size özgü ve özel kılmanızı sağlayacak yöntemleri derledik.
Bütün oturma odasını değiştirmek masraflı olabilir ama rengârenk bir halıyla mekâna eğlence katıp, odayı şöyle bir çekip çevirmek çok da zor değil.
Ayna temel işlevinin yanısıra aynı zamanda çok güzel bir dekorasyon malzemesidir. Bu örnekteki gibi birçok küçük aynayla bir duvarı süsleyip büyüleyici bir görüntü elde edebilirsiniz.
Çaydanlık ve sürahiden bir avize oluyorsa, yaratıcılık ve improvizasyonda sorun yok demektir. Hele de hiç kimsede olmayan eşsiz bir salon istiyorsanız, kafa patlatmaya başlayın.
Koca bir oturma grubunu değiştirmek masraflı olacaksa, salonunuzda bu örnekte görüldüğü gibi bir zarafet havası estirmek istemez misiniz?
Mobilyası alınmış, dekorasyonu yapılmış bir oturma odasından sıkıldıysanız, yeni bir hava estirmenin en kolay ve ucuz yolu yastıklarla minderlerdir; mekâna renk, tazelik ve yenilik getirirler.
Duvar kâğıdı eskisi kadar sık kullanılmasa da, iyi seçildiği zaman bir oturma odasını seviye atlatabilir. Ayrıca çok aşırı masraf yapmadan bütün mekânın çehresini değiştirmek için de mükemmel bir yöntemdir.
Arka plandaki iki yüksek komodin ya da ufak-tefek dekoratif eşyaları vintage mağazalarından bir sürü para verip almak yerine, bunları atmak isteyenlerden toplayıp evinizde kullanabilirsiniz. Her ihtiyarın evinde sizin de işinize yarayacak bir şeyler mutlaka vardır.
Boş bir sehpanın üzerine kondurulan bir demet çiçek ya da salonun bir köşesini süsleyen bir saksı çiçeği, bir mucize gibi mekânın havasını değiştirebilir.
Bütün evinizi pahalı ve özel tasarım mobilyalarla donatamıyorsanız bile, https://www.homify.com.tr/profesyoneller/51293/mete-erdem tasarımı olan bunun gibi bir tekli koltukla mekânın tamamen kendinize özgü kılabilirsiniz.
Yine düşük masrafla bütün evin havasını değiştirebileceğiniz bir yöntem. Oturma odanızın renk paletine ve dokusuna bakıp, ona uygun bir tablo bulmanız yeterli.
Kimi evlerin tuhaf kesimi yüzünden kendine göre açıları vardır. Önemli olan buraları yaratıcı biçimde kullanıp, burada görüldüğü gibi küçük huzur adacıkları yaratabilmek.
Yine düşük masraflı bir güzelleştirme yöntemi. Açık renk paletine sahip bir salonda, hoş bir saksı bitkisi hem kontrast yaratıp monotonluğu bozar, hem de huzurlu bir hava estirir.
Diyelim kitaplardan sıkıldınız ya da evde yeni bir hava istiyorunuz. O rafları hemen boşaltın ve hoşunuza giden süs eşyaları ve dekoratif objelerle doldurun. Hiçbir şey yoksa, mutfaktaki o eskimiş gümüş kabı koyarsınız.
Diyelim ki oturma odasında kullanılmayan bir alan var. Tek yapmanız gereken küçük bir tekli koltuk ya da berjerle ufacık bir sehpa koymak, arkasına da hoş bir tablo. Şimdi herkes orada oturmak isteyecek.
Oturma odasında huzur ve yumuşaklık istiyorsanız, pastel renklere yönelin. Oturma grubunuzu değiştiremiyorsanız bile, örtü ve yastıkları bu renklerden seçebilirsiniz.
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