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Oturma odanızı size özgü kılmanın 15 garantili yöntemi

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homify Modern Oturma Odası
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Hem evlerimizin vitrini olan, hem de günün yorgunluğunu atıp rahatlamak istediğimiz oturma odalarımızda her ayrıntının önemi vardır. Bu yazıda oturma odanızı size özgü ve özel kılmanızı sağlayacak yöntemleri derledik.

1. Renkli bir halıyla mekâna eğlence katın

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Bütün oturma odasını değiştirmek masraflı olabilir ama rengârenk bir halıyla mekâna eğlence katıp, odayı şöyle bir çekip çevirmek çok da zor değil.

2. Aynaları kullanın

Natalia Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Natalia Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Ayna temel işlevinin yanısıra aynı zamanda çok güzel bir dekorasyon malzemesidir. Bu örnekteki gibi birçok küçük aynayla bir duvarı süsleyip büyüleyici bir görüntü elde edebilirsiniz.

3. Orijinal olun, yaratıcılığınızı konuşturun

Osmanoğulları Mobilya, OSMANOĞULLARI MOBİLYA OSMANOĞULLARI MOBİLYA Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Osmanoğulları Mobilya

OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Çaydanlık ve sürahiden bir avize oluyorsa, yaratıcılık ve improvizasyonda sorun yok demektir. Hele de hiç kimsede olmayan eşsiz bir salon istiyorsanız, kafa patlatmaya başlayın.

4. Josephine şıklığını evinize sokun

Hanedan Mavi Josefin homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

Hanedan Mavi Josefin

homify
homify
homify

Koca bir oturma grubunu değiştirmek masraflı olacaksa, salonunuzda bu örnekte görüldüğü gibi bir zarafet havası estirmek istemez misiniz?

5. Yastık ve minderlerinizi değiştirin

Ev Tasarım Görselleri Ysk Tadilat Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Ysk Tadilat

Ev Tasarım Görselleri

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Mobilyası alınmış, dekorasyonu yapılmış bir oturma odasından sıkıldıysanız, yeni bir hava estirmenin en kolay ve ucuz yolu yastıklarla minderlerdir; mekâna renk, tazelik ve yenilik getirirler.

6. Duvar kâğıdı deyip geçmeyin

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Oturma Odası
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

Uygulamalar

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

Duvar kâğıdı eskisi kadar sık kullanılmasa da, iyi seçildiği zaman bir oturma odasını seviye atlatabilir. Ayrıca çok aşırı masraf yapmadan bütün mekânın çehresini değiştirmek için de mükemmel bir yöntemdir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Eski eşyaları değerlendirin

Ancona Köşe Koltuk Mahir Mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mahir Mobilya

Ancona Köşe Koltuk

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Arka plandaki iki yüksek komodin ya da ufak-tefek dekoratif eşyaları vintage mağazalarından bir sürü para verip almak yerine, bunları atmak isteyenlerden toplayıp evinizde kullanabilirsiniz. Her ihtiyarın evinde sizin de işinize yarayacak bir şeyler mutlaka vardır.

8. Saksı ve vazo çiçeklerini ihmal etmeyin

Ankarada bir ev homify Modern Oturma Odası
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Boş bir sehpanın üzerine kondurulan bir demet çiçek ya da salonun bir köşesini süsleyen bir saksı çiçeği, bir mucize gibi mekânın havasını değiştirebilir.

9. Özel tasarım ürünleri ıskalamayın

Dodo, Mete Erdem Mete Erdem Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Mete Erdem

Dodo

Mete Erdem
Mete Erdem
Mete Erdem

Bütün evinizi pahalı ve özel tasarım mobilyalarla donatamıyorsanız bile, https://www.homify.com.tr/profesyoneller/51293/mete-erdem tasarımı olan bunun gibi bir tekli koltukla mekânın tamamen kendinize özgü kılabilirsiniz.

10. Evinize uyumlu bir tablo asın

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Oturma Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Yine düşük masrafla bütün evin havasını değiştirebileceğiniz bir yöntem. Oturma odanızın renk paletine ve dokusuna bakıp, ona uygun bir tablo bulmanız yeterli.

11. Dar mekânları değerlendirin

A.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

A.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Kimi evlerin tuhaf kesimi yüzünden kendine göre açıları vardır. Önemli olan buraları yaratıcı biçimde kullanıp, burada görüldüğü gibi küçük huzur adacıkları yaratabilmek.

12. Saksı çiçeği ya da bitkisiyle mekânın havasını değiştirin

YILDIZ PLAZA PREMIUM, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Oturma Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

YILDIZ PLAZA PREMIUM

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Yine düşük masraflı bir güzelleştirme yöntemi. Açık renk paletine sahip bir salonda, hoş bir saksı bitkisi hem kontrast yaratıp monotonluğu bozar, hem de huzurlu bir hava estirir.

13. TV ünitesi ya da kitaplığı vitrin gibi kullanın

Kitaplıklı Tv Sehpası homify Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
homify

Kitaplıklı Tv Sehpası

homify
homify
homify

Diyelim kitaplardan sıkıldınız ya da evde yeni bir hava istiyorunuz. O rafları hemen boşaltın ve hoşunuza giden süs eşyaları ve dekoratif objelerle doldurun. Hiçbir şey yoksa, mutfaktaki o eskimiş gümüş kabı koyarsınız.

14. Küçük cepler yaratın

BOSPHORUS CITY, RESIDENCE, 5A Design 5A Design Modern Oturma Odası
5A Design

BOSPHORUS CITY, RESIDENCE

5A Design
5A Design
5A Design

Diyelim ki oturma odasında kullanılmayan bir alan var. Tek yapmanız gereken küçük bir tekli koltuk ya da berjerle ufacık bir sehpa koymak, arkasına da hoş bir tablo. Şimdi herkes orada oturmak isteyecek.

15. Pastel renkler huzur verir

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odasında huzur ve yumuşaklık istiyorsanız, pastel renklere yönelin. Oturma grubunuzu değiştiremiyorsanız bile, örtü ve yastıkları bu renklerden seçebilirsiniz. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Mutfağınızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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