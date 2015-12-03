Küçük bir daireyi nasıl dekore edebilirim?

Bugünkü yazımız daha çok tek başına yaşayan, şehirli, çalışan orta sınıflara hitap eden bir karakter taşıyor. Tek başına yaşamaktan mütevellit daha mütevazi, bazen 2+1, bazen de 1+1 ve stüdyo evlerde ve dairelerde oturmak zorunda kalan ya da iradi olarak oturan insanlar bugünkü yazımızın temel hedef kitlesini oluşturuyor. Alan kısıtlı olunca da bu evlerin dekorasyonu, alanı doğru ve en verimli olacak şekilde kullanmak açısıdan zorluklar meydana getirebiliyor. Seçtiğiniz mobilyalar ve kullandığınız renkler de eve derinlik katması ve olduğundan daha büyük ve geniş göstermesi, en azından boğmaması açısından büyük önemarz etmektedir. Bugünkü yazımızda bu etkiyi nasıl sağlayabileceğimizi her zaman olduğu gibi yurtiçi ve yurtdışıdan örnek modellerimiz eşliğinde ve evin her bölümünü gözeterek incelemeye çalışacağız.
Küçük bir evden maksimum verimi elde edebilmek için her boşluk, evin her metrekaresi doğru değerlendirilmelidir. Bu noktada eğer varsa duvarlardaki nişler, merdiven altı, ikinci tuvalet, mutfak balkonu gibi yerler mutlaka değerlendirilmelidir. Bunun dışında örneğin oturma odalarında fiziki mekan kısıtlı ölçülerde olduğundan büyük ve gösterişli mobilyalar seçmek doğru bir yaklaşım olmaz diye düşünüyoruz. Elden geldiğince ince, hafif ve kompakt mobilyalar seçmek hem gerçekten fiziksel olarak daha fazla mekan sağlayacak hem de bu yöndeki algıyı arttıracaktır. Mutfak ve oturma odasının bitişik olup duvarla ayrılmadığı, kısaca Amerikan tarzı dediğimiz mutfak modellerine sahipseniz, mutfağı aynı zamanda yemek odası olarak da kullanmak, oturma odası ya da misafir odasında yer tasarruf etmeyi kolaylaştıracaktır. Üzerinde konuştuğumuz tarzdaki küçük evlerin birçoğunda karanlık oda tarzı, apartman boşluğuna ya da arka cepheye bakan odalar da mevcuttur. Bu tarz odaları uyku kalitesini arttırma adına yatak odasına dönüştürmeniz daha uygun olacaktır diye düşünüyoruz, elbette sabahları uyanma zorluğu çekenlerden değilseniz! Örnek modellerimiz eşliğinde konuyu daha yakından incelemeye geçmeden önce, başka fikir ve örnekleri de görüp inceleme adına, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Sahip olduğum ilk daireyi nasıl döşeyebilirim?’ başlığını taşıyan yazımıza yönlendirmeyi de unutmayalım. Şimdi görsellerimizi incelemeye geçebiliriz:
Koridorlar ve antrelere insanlar genelde evin diğer bölümlerinden daha az özen gösterirler. Bu bir açıdan olağan gözükmekle birlikte ev eğer küçük ise her santimetrekare ayrı bir değer taşımaktadır, bu yüzden daha önce belirttiğimiz gibi her bulunan boşluk iyi değerlendirilmelidir. Fotoğraftaki dairenin dekorasyonu da bahsettiğimiz konuya en güzel örneklerden birini sunuyor. Oturma odası, mutfak ve hatta yatak odasının birleştiği antrede yatağa doğru yükselen merdivenlerin altı boş geçilmemiş ve bir kitaplık haline getirilmiş. Bu tarz detaylar, detay olarak gözükmekle birlikte büyük bir eşya kalabalığını toparlayıp ortadan kaldırma kapasitesine sahip olduklarından, özellikle küçük boyutlu evler için oldukça önemlidirler.
Oturma odası, eğer çalışan biriyseniz, yatak odasından sonra evde en çok zaman geçireceğiniz fakat bundan daha önemlisi kendinizi en rahat hissetmeniz ve akşamları veya haftasonu günün ev haftanın yorgunluğunu atmanız gereken yerlerdir. Kitap, TV ya da hobi kim tüm eğlencelerinizin elinizin altında bulunmasını sağlayacak kadar küçük, ancak iç daraltmayan, ferahlatıcı ve huzurlu bir atmosfer sahip olacak kadar da büyük ve geniş bir oturma odasına sahip olmak önemlidir. Yukarıda fotoğrafını gördüğünüz örnek modelimizdeki oturma odasının dekorasyonu İstanbul kökenli firmalarımızdan Stilart Mobilya ve Dekorasyon isimli firmamıza ait. Köşe koltuk takımıyla konfor sağlanırken, televizyondan şömüneye kadar her türlü ayrıntı da özenle düşünümüş. Örnek dairenin İstanbul Kemerburgaz’da bulunduğunu belirtelim.
Siz okuyucularımız için Arjantin’den seçtiğimiz bu yatak odası küçük evlerde yatak odası nasıl olmalıdır sorusuna cevap olabilecek nitelikte bir örnek oluşturuyor. Üstelik yatağınızı da küçük tutmak zorunda değilsiniz, küçük geometrik oyunlarla bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Örneğin fotoğraftaki örneğimizdeki yatak hem enlemesine hem boylamasına yatmaya izin veren yapısıyla enteresan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Yatağın alt kısmının dolap, iç kısmının ise kitaplık olarak değerlendirilerek ne kadar büyük yer kazanıldığını da hemen farketmişinizidir diye tahmin ediyoruz. Böyle bir plana sahip bir oda bundan daha işlevsel düzenlemezdi.
Küçük ölçeklere sahip bir dairenin planında mutfağa çok geniş bir yer ayrılması beklenemez. Buna karşılık mutfak çoğu zaman en çok eşya, öteberi, alet, elektronik eşya ve aksesuarın bulunduğu, eşya-yoğun bölümlerdir. Dolayısıyla bu dar alana bu kadar eşyayı nasıl ve ne şekilde optimum yerleştirebilirim sorusu, üzerinde çalıştığımız küçük daireler söz konusuysa cevaplanması zor bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. İç mimar ve dekoratörler, sitemizde de birçok örneğini görebileceğiniz şekilde, bu konuda çeşitli çzümler üretmektedirler. Fotoğrafını gördüğünüz örnek modelimiz de bunlardan biridir. Üstelik de Hayal Mutfak isimli bir Türk firmasına ait bir tasarım. Tüm bu fonksiyonelliğin yanında ışıklandırmanın da ne kadar mükemmel olduğu dikkatli okuyucularımızın gözünden kaçmamıştır diye düşünüyoruz.
Giriş bölümünde evin içindeki her santimetrekarenin değerlendirilmesi gerektiği gerçeğinin özellikle küçük evler söz konusu olduğunda bir kat daha önem kazandığını belirtmiş ve evde bulunan nişveya girintilerin mutlaka çok iyi değerlendirilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Fotoğrafta da örneğinim gördüğünüz, odanın içeriye doğru girinti yapan kısmı bir gardolaba, hatta ufak çapta bir giyinme odasına dönüştürülmüş. Burada önemli olan bu odayı tavana kadar kullanabilme imkanının sağlanabilmesi ve böylece çok daha fazla yer elde edilebilmesidir. Siz de mutlaka gözünüzü dört açıp evinizdeki her boşluğu değerlendirmeye çalışın.
Sizler için Brezilya’dan seçtiğimiz bu örnek banyomuz, küçük evlerin küçük banyolarının nasıl düzenlenebileceği konusunda başarılı bir örnek tasarım olarak göze çarpıyor. Banyonun ince ve uzun yapısı mekana derinlik katma unsuru açısından zaten en baştan avantajlı bir durum oluşturuyor. Özellikle banyolarda mekanın daha büyük ve geniş göstermek için yapılacak en klasik düzenleme hiç şühe yok ki cam ya da ayna kullanımı bol tutmaktır. Bu örneğimizde de, dairenin tavanı görece yüksek olmasına rağmen, duşakabinde tavana kadar cam uygulamasından vazgeçilmemiş. Fayans kullanımı ise tek kelimeyle mükemmel diyebiliriz. Derinlik katma konusunda aydınlatmanın rolü de es geçilmeyip usta işi bir aydınlatma uygulamasına gidilmiş. Kısacası küçük bir daire için en ideal banyo tasarımlarından biri.
Küçük evinizde yine küçük de olsa bir balkona sahip olmanız büyük bir şanstır. Böylece kendinize ait, size özel bir alan yaratma imkanına sahip olabilirsiniz. Bu alanı büyüklüğüne göre, özellikle yaz aylarında bir oturma odası olarak kullanmanız dahi mümkün olabilir. Minik bir sandalye ya da tekli kolyuk, makul ölçülerde bir ikili koltuk, belki ufak bir masa, sizleri doyumsuz anları yaşayacağınız bir balkona kavuşturabilir.