Küçük bir daireyi nasıl dekore edebilirim?

Bugünkü yazımız daha çok tek başına yaşayan, şehirli, çalışan orta sınıflara hitap eden bir karakter taşıyor. Tek başına yaşamaktan mütevellit daha mütevazi, bazen 2+1, bazen de 1+1 ve stüdyo evlerde ve dairelerde oturmak zorunda kalan ya da iradi olarak oturan insanlar bugünkü yazımızın temel hedef kitlesini oluşturuyor. Alan kısıtlı olunca da bu evlerin dekorasyonu, alanı doğru ve en verimli olacak şekilde kullanmak açısıdan zorluklar meydana getirebiliyor. Seçtiğiniz mobilyalar ve kullandığınız renkler de eve derinlik katması ve olduğundan daha büyük ve geniş göstermesi, en azından boğmaması açısından büyük önemarz etmektedir. Bugünkü yazımızda bu etkiyi nasıl sağlayabileceğimizi her zaman olduğu gibi yurtiçi ve yurtdışıdan örnek modellerimiz eşliğinde ve evin her bölümünü gözeterek incelemeye çalışacağız.

Küçük bir evden maksimum verimi elde edebilmek için her boşluk, evin her metrekaresi doğru değerlendirilmelidir. Bu noktada eğer varsa duvarlardaki nişler, merdiven altı, ikinci tuvalet, mutfak balkonu gibi yerler mutlaka değerlendirilmelidir. Bunun dışında örneğin oturma odalarında fiziki mekan kısıtlı ölçülerde olduğundan büyük ve gösterişli mobilyalar seçmek doğru bir yaklaşım olmaz diye düşünüyoruz. Elden geldiğince ince, hafif ve kompakt mobilyalar seçmek hem gerçekten fiziksel olarak daha fazla mekan sağlayacak hem de bu yöndeki algıyı arttıracaktır. Mutfak ve oturma odasının bitişik olup duvarla ayrılmadığı, kısaca Amerikan tarzı dediğimiz mutfak modellerine sahipseniz, mutfağı aynı zamanda yemek odası olarak da kullanmak, oturma odası ya da misafir odasında yer tasarruf etmeyi kolaylaştıracaktır. Üzerinde konuştuğumuz tarzdaki küçük evlerin birçoğunda karanlık oda tarzı, apartman boşluğuna ya da arka cepheye bakan odalar da mevcuttur. Bu tarz odaları uyku kalitesini arttırma adına yatak odasına dönüştürmeniz daha uygun olacaktır diye düşünüyoruz, elbette sabahları uyanma zorluğu çekenlerden değilseniz! Örnek modellerimiz eşliğinde konuyu daha yakından incelemeye geçmeden önce, başka fikir ve örnekleri de görüp inceleme adına, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Sahip olduğum ilk daireyi nasıl döşeyebilirim?’ başlığını taşıyan yazımıza yönlendirmeyi de unutmayalım. Şimdi görsellerimizi incelemeye geçebiliriz: