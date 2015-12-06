Örnek bir ev genişletme projesi

Evlerin genişletilmesi için öncelikle ev sahiplerinin bilgilendirilmesi gereklidir. Ekonominin canlandırılması için İtalyan hükümeti tarafından evlerin genişletilmesi planı oluşturuldu. Evin genişletilebilmesi izni alabilmesi için 200 metreküp hacmi geçmemesi, bölgesel yasalar tarafından hazırlanan planlara uygun olmalıdır. Toplamda hacim olarak 1000 metreküpü aşmayan konutlar ve binalar için yasal olarak yüzde 20 genişleme izni verilmiş ve imkan tanınmıştır.

Konutların genişletilmesi için binanın mimari kalitesi ve enerji verimliliğini artırmak amacı taşımalı, ekonomik olarak enerji kullanımında fayda sağlanması gereklidir. Ev genişletilmesi için Cuneo şehrinde ABC + MK Marene mimarlık ofisler, tarafından yürütülen ve çok ilginç bir proje olan bu projeyi incelemelisiniz.