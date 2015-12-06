Örnek bir ev genişletme projesi

Evlerin genişletilmesi için öncelikle ev sahiplerinin bilgilendirilmesi gereklidir. Ekonominin canlandırılması için İtalyan hükümeti tarafından evlerin genişletilmesi planı oluşturuldu. Evin genişletilebilmesi izni alabilmesi için 200 metreküp hacmi geçmemesi, bölgesel yasalar tarafından hazırlanan planlara uygun olmalıdır. Toplamda hacim olarak 1000 metreküpü aşmayan konutlar ve binalar için yasal olarak yüzde 20 genişleme izni verilmiş ve imkan tanınmıştır.
Konutların genişletilmesi için binanın mimari kalitesi ve enerji verimliliğini artırmak amacı taşımalı, ekonomik olarak enerji kullanımında fayda sağlanması gereklidir. Ev genişletilmesi için Cuneo şehrinde ABC + MK Marene mimarlık ofisler, tarafından yürütülen ve çok ilginç bir proje olan bu projeyi incelemelisiniz.
Burada yapılan iş, sadece evin genişletilmesi değil aynı zamanda evin yenilenmesi ve güçlendirilmesi işlerinin bir arada yapılmasıdır. Yapılan genişletilme çalışması sonrası daha modern daha güçlü, evin dışında ek olarak yapılmış daha geniş bir ev elde edilmiştir. Enerji verimliliği olarak sınıflandırıldığında ise verimliliği B sınıfından F sınıfına artırılmıştır.
Bu projenin doğasını daha iyi anlamak için sol resimde yer alan evin eski hali ile sağ resimde yer alan yeniş halini incelemek gereklidir. Resimde görülen yetmişli yıllarda yapılmış klasik bir villa olan proje evinde, iç düzende bir çok yenilik yapılmış, yapılan pencere değişimleri, yoğuşmalı kazan yenilikleri ile ısıtma sistemi ve yalıtım yapılmış, enerji verimliliği artırılmıştır.
Evin kat planına baktığımızda genişletilmesi için yapılan değişiklikleri fark edebilirsiniz. Soldaki resimde mutfak yaşam alanı olarak tanımlanmış, sağdaki resimde ise ana giriş, yatak odası, evin arkasında büyük ve geniş bir banyo olarak tanımlanmıştır. Uzatılmış oturma odası, kiler ve giriş evin yan tarafına taşınmış, oturma odası ise evin ana gövdesine yapılarak çalışma alanı kazanılmıştır. Yapılan bu müdahalaler ile mutfağa çok faydalı olunmuştur.
Kiler ve yapılan genişletme çalışmasının bir parçası olarak bırakılan boşluk evin ana girişi olarak uygulanmıştır. Projenin başından beri yapılan restorasyon çalışmaları doğal ışığın evin içerisine girmesi için giriş üzerine pencere açılmasını sağlamıştır. Çatıya yapılan bu ışıklıklar sayesinde yeni haliye gün ışığı alamayan ana giriş doğal ışık almış ve aydınlanmıştır.
Eski hali oturma odası olarak kullanılan bu alan, şimdi ise daha geniş bir çalışma alanı olarak uygulanmıştır.Evin iç odalarına yapılan modern dokunuşlar ile renk kombinasyonu sağlanmış, beyaz duvarlar ve ahşap kaplamalar ile odanın kapı ve pencereleri uyumlu hale getirilmiştir.Renk uyumu sayesinde çalışma alanı olarak insanı motive eden bir ruh haline büründürülen bu alan eski haline göre çok daha modern bir hale getirilmiştir.
Diğer odalarda olduğu gibi genişletme çalışması boş odalarda da yapılmıştır. Bu odada ilk bakışta gördüğünüz şey, odayı ikiye ayıran duvarın yıkılarak odanın birleştirilmiş ve genişletilmiş olmasıdır. Boş odadan oluşan bu sütunlar güvenlik oluşturmak için değil, iş ve çalışma alanı oluşturmak için yerleştirilmiştir. Bu sütunlar ile hem boş oda ortadan kaldırılmış hem de özel bir dekoratif alan oluşturulmuştur.
Evin ana gövdesinin bir parçası mutfakta yapılan genişletme çalışması ile birlikte yapılan yenileme çalışmaları sonucu modern ve açık bir mutfak oluşturulmuştur. Açık mutfak, oturma odası ile birlikte kullanılan amerikan mutfak modeli şeklinde yapılmış, küçük bir duvar ile yemek alanı ayrılmıştır. Mutfak yapılan bu çalışmalar ile geniş ve yalıtımlı pencereler kavuşturularak hem gün ışığının daha çok içeri girmesi sağlanmış hem de enerji verimliliği sağlanmıştır.