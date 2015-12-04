Dekoratif aksesuarlar: Evinizi nasıl güzelleştirebilirsiniz?

Ev dekorasyonu dendiğinde genelde büyük parça eşyalar akla gelir. Kanepe ve koltuklar, masa ve sandalyeler, yatak odası takımları vs. Oysaki iyi bir dekorasyonun anahtarı detaylardadır. Halı ve perde gibi ev tekstili ürünleri, minderler ve kırlentler, tablolar, heykeller, vazolar ve saksılar, duvar kağıtları ya da badana ve türlü türlü dekoratif ögeler ise evin havasını değiştirmek mümkün. Evlerimizin dekorasyonu bizi, zevklerimizi ve hayat tarzımızı yansıtır. Zevklerimizi ise çoğunlukla dönemin trendleri belirler. Ve zamanla trendler de zevklerimiz de değişir. Zevkimiz her değiştiğinde evimizi yeni baştan dekore etme imkanı olmadığına göre, dekorasyonumuzu küçük dokunuşlar ile değiştirmek durumundayız. Zevkimize uygun görece küçük parçalar ile iyi bir dekorasyon ortaya çıkarmak hem kolay hem de maddi olarak çok daha tasarrufludur. Üstelik yaşadığımız evin optimum şekilde kullanılması da iyi bir dekorasyona bağlıdır.

Bu sayfamızda, evinizi olabilecek en iyi hale getirmek için yapabileceğiniz dekoratif çalışmalardan örnekler derledik. Temel prensipleri işlediğimiz bu derlemede evi ve mobilyaları gösteren aksesuarları ve onları nerelerde ve ne şekilde kullanabileceğiniz hakkında fikirler edinebilir ve kendi evinizin de özelliklerini göz önünde bulundurarak bu fikirleri uygulayabilirsiniz.