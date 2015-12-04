Dekoratif aksesuarlar: Evinizi nasıl güzelleştirebilirsiniz?

Ev dekorasyonu dendiğinde genelde büyük parça eşyalar akla gelir. Kanepe ve koltuklar, masa ve sandalyeler, yatak odası takımları vs. Oysaki iyi bir dekorasyonun anahtarı detaylardadır. Halı ve perde gibi ev tekstili ürünleri, minderler ve kırlentler, tablolar, heykeller, vazolar ve saksılar, duvar kağıtları ya da badana ve türlü türlü dekoratif ögeler ise evin havasını değiştirmek mümkün. Evlerimizin dekorasyonu bizi, zevklerimizi ve hayat tarzımızı yansıtır. Zevklerimizi ise çoğunlukla dönemin trendleri belirler. Ve zamanla trendler de zevklerimiz de değişir. Zevkimiz her değiştiğinde evimizi yeni baştan dekore etme imkanı olmadığına göre, dekorasyonumuzu küçük dokunuşlar ile değiştirmek durumundayız. Zevkimize uygun görece küçük parçalar ile iyi bir dekorasyon ortaya çıkarmak hem kolay hem de maddi olarak çok daha tasarrufludur. Üstelik yaşadığımız evin optimum şekilde kullanılması da iyi bir dekorasyona bağlıdır.
Bu sayfamızda, evinizi olabilecek en iyi hale getirmek için yapabileceğiniz dekoratif çalışmalardan örnekler derledik. Temel prensipleri işlediğimiz bu derlemede evi ve mobilyaları gösteren aksesuarları ve onları nerelerde ve ne şekilde kullanabileceğiniz hakkında fikirler edinebilir ve kendi evinizin de özelliklerini göz önünde bulundurarak bu fikirleri uygulayabilirsiniz.
Evin karakterini belirlemek için tek başına mobilyalar genelde yetersiz kalır. Zevklerimizi ortaya çıkarmak, eve kişilik kazandırmak, mekanları hayat dolu, yaşanan ortamlar haline getirmek için ev aksesuarlarına yardımına ihtiyaç duyarız. Ev aksesuarları mekanları ruhsuz mobilya teşhir alanları olmaktan çıkarıp onlara canlılık vererek zevklerimizi ifade eden birer yuvaya dönüştürür. Bunun yanı sıra, evin optimum bir düzende kullanılmasını da iyi bir dekorasyon ile sağlarız. Odanın olduğundan daha büyük görünmesi, köşelerin ölü alanlar olarak bırakılmaması, sağlamak istediğimiz ambiyans, eve katacağımız karakter mobilyalarla birlikte, onlara uyum sağlayan dekoratif aksesuarların elindedir.
Dikkat edilmesi gereken nokta ise, evi eşya ile doldurup nefes alamaz hale getirmemekte. Birçok hoş dekoratif objeye sahip olabilir ancak hepsini bir arada sergilediğimizde ev milyoncu dükkanına dönüşebilir. Nasıl ki gereğinden fazla mobilya parçası evi sevimsiz hale getiriyorsa, aksesuarın fazlası da aynı şeye neden olacaktır.
Evinizin odalarını dekore ederken aydınlatma için birden fazla seçeneğin olması son derece kullanışlıdır. Televizyon izlerken, kitap okurken veya yemek yerken farklı aydınlatmalar kullanabilmek önemli. Dikkat ederseniz, iç mimar ya da dekoratör gibi profesyoneller tarafından döşenmiş evlerin oldukça göze batan bir farkı vardır; o da aydınlatmaları. Fotoğraftaki Hakan Helvacıoğlu / H2C tasarımı örnek bu açıdan çok iyi. Tavandan sarkan bir adet avize, tavanda gizli spotlar, iki adet yan sehpa üzerinde abajurlar, duvarda aplikler ve kitaplığın her rafında da ayrıca aydınlatma bulunuyor. Böylece evin sakinleri, ihtiyaçları olan ya da arzu ettikleri ambiyansı yakalamak için farklı aydınlatma elemanları kullanabilecekler.
’Hangi odaya hangi aydınlatma?’ başlıklı yazımızda, her bir oda için detaylı olarak anlatılan aydınlatma modellerini inceleyebilirsiniz.
Tablolar hem dekorasyonunuzu tamamlayacak hem de beğenilerinizi en iyi şekilde ifade edecek parçalar arasındadır. Bulunduğu mekana karakter kazandırmanın en basit ve şık yollarından biridir duvara asılan tablolar ve çerçeveli posterler. İmkanınız varsa orijinal tablolar da kullanabilir ve evinize elegans katabilirsiniz. Tablolar en çok geniş ve/veya boş duvarlara, kanepelerin arkasına, yatak başlarının arkasına, koridorlara hatta klozetin arkasına asabilirsiniz.
145 santimetre kuralı: Her ne boyutta olursa olsun, tabloların asılması için 145 santimetre kuralı isimli bir sergileme modeli vardır. Bu model müzelerde ve sergi salonlarında kullanılmaktadır ve eve de adapte edilmelidir. Yerden alacağınız 145 santimetrelik ölçü asacağınız resmin tam olarak ortasının, yani merkezinin nereye tekabül edeceğini gösterir. Bunun resmi alçakta bırakacağını düşünmeyin, bu tabloların göze en iyi görünme şeklidir. tabloyu tavana fazla yüksek asmak kötü bir görüntü yaratacaktır. Kanepe ve yatak başı arkasına ya büyük bir resim asın ya da birçok resimden oluşan bir grup yapın. Grubun merkezi için hala 145 santimetre kuralı geçerlidir. Eğer mobilyalarınızın arkaları fazla yüksekse bu kuralda küçük esnemeler yaparak tabloları mobilya bitiminden yaklaşık 25 santimetre yukarıda bitecek şekilde asabilirsiniz.
Halı ve kilimler odaya girildiğinde ilk dikkati geçen parçalardan biridir. Odanın tüm parçalarını birbiri ile ilişki haline sokan halı ve kilimler, maalesef ev dekorasyonunda en hatalı kullanılan parçaların da başında geliyor. Halı ve kilim seçerken öncelik boyutta olmalı. Küçük bir halının güzel göründüğü ev dekorasyonu sayısı = 0 Bunu mutlaka birinci kural olarak alın. Doğru bir dekorasyonda, halı/kilim koltuk takımının altına gelecek kadar büyük olmalıdır, böylece zemin parça paça ve göz yorucu görünmez. Ev dekorasyonu için aksesuarlar seçerken ilk önce halınızı satın alın. Çünkü halıya uygun diğer aksesuarları satın almak, aksini yapmaya çalışmaktan çok daha kolaydır. Desenlerden ve renklerden korkmayın ancak koltuklarınız da desenli ise, o zaman tek renk halıları ya da az desenli halıları tercih edebilirsiniz. Eviniz boydan boya halı ile kaplıysa, bu halının üzerine başka halı atmaktan çekinmeyin, ancak bunu yaparken ilk kuralı göz önünde bulundurun ve küçük bir halı atmayın. Küçük bir kiliminiz varsa ve bunu mutlaka kullanmak istiyorsanız, altına nötre renklerde büyük bir jüt (hasr) halı serebilirsiniz.
Heykeller de tıpkı tablolar gibi eve kendine has, unique karakter kazandıran aksesuarlardandır. Ancak eve heykel yerleştirmek tablo yerleştirmekten çok daha zordur. Heykeller üç boyutlu sanat eserleridir, her açıdan sergilenebilme özelliğine sahiptirler ve geniş alanlara ihtiyaç duyarlar. Eğer geniş alanlara sahip bir eviniz varsa, işiniz nispeten kolay, zira satın alacağınız heykel konusunda daha geniş bir yelpazeye sahipsiniz demektir. Evinizin tarzı, sizin beğenileriniz ve bütçeniz karar konusunda yeterli. Ancak alanınızı kısıtlıysa daha küçük çalışmalara yönlenebilirsiniz. Böylece, çalışmayı dresuar ya da büfe üzerinde de sergileme imkanı olur.
Raflar duvarların en çok işlevselliğe sahip dekorlarının başında geliyor. Rafları yalnızca kitaplar için değil, dekoratif aksesuarlarımızı sergilemek için de kullanabiliriz. Evimizin tarzına uygun bir raf sistemi hem birçok parçayı depolamamızı sağlayacak hem de güzel bir sergi alanı olacaktır. Raf sistemini seçerken evin genel karakterine uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Değişik raf dekorasyonu için, kitaplarımızı türlerine göre değil, kapak renklerine göre düzenleyebilir ve benzer renkleri bir araya toplayarak degrade (ombre) bir görüntü oluşturabiliriz. Kitapları ve dekoratif eşyaları (heykelcikler, vazo vb seramik ve cam parçalar, resim ve fotoğraflar vs.) kitaplar ile karışık yerleştirebilir, bir kata bir türü, diğer kata başka bir türü sıralayabiliriz. Ya da her katta farklı unsurlardan oluşan hoş arajmanlar yapabiliriz.
Köşeler genelde evlerin ölü alanları olarak kalıyor ve tüm odanın dekorasyonunu kötü etkiliyor. Oysaki köşeleri değerlendirmek için onlarca seçenek mevcut. Örneğin gerçekten köşeye yerleştirilen bir köşe takım ile köşelerden birini kurtarabilirsiniz. Ya da şık bir berjer, puf ve yan sehpa ile şık bir kitap/gazete okuma alanı yaratabilirsiniz. Köşede daha küçük bir boşluğunuz varsa, bu alana bir heykel ya da canlı bitki yerleştirebilir ve odanızın dekoruna şık bir hava katabilirsiniz. Ayrıca köşeler için özel olarak tasarlanmış raflar, televizyon sehpaları, yan sehpalar da mevcut. Yuvarlak masa da köşeler için en uygun mobilya parçalarından biridir.