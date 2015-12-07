Eski bir barınağın sürpriz dönüşümü

Size sunmaktan memnuniyet duyduğumuz bu proje tamamiyle alanınızı göze çarpmayacak bir şekilde yeniden yaratma üzerine kurulu. Gördüğünüz eski barınak evin ek binası ve tümden bir yenilenme ile tuvalet ve banyoya sahip iki odaya sahip olacak. Bunun için sıkı çalışma, malzeme tedarik etmek gerekecek. Ama aynı zamanda çatının ve cephenin tamamen onarılması ile güzelleştirilmiş olacak. Bununla beraber evin iç düzeni de tamamiyle revize edilecek. Bu yazıda resimlerdenden anlaşılacağı üzere, Rhone Alpes bölgesinde Krea Koncept/ Katy Anne Pezet, yeteneğini ve neyin nasıl yapılacağını önümüze koyacak.
Haydi projeyi keşfedelim!
Gördüğünüz gibi projeye konu olan ev, iki binadan oluşan bir çiftlik evi. Bu nedenle sahipleri için yeniden geliştirmeye tamamen açık. Yenileme sayesinde sahiplerinin zevkine uygun olarak geniş alanlar açmaya müsait. Bunun için de ahır görünümlü barınaktan dönüşüme başlanıyor.
Proje temasını oluştururken ahırdan bozma alanları da içe katarak bir konuk evi tasarlamayı ön gören şey mimarın tasarım tutkusu ve projelerini bu amaçla hayata geçirmesi denilebilir.
Resimde gördüğünüz derme çatma barınak, güzel ve ferah odalar haline getirilerek çiftlik evinin genişlemesini sağlayacak. Böylece daha fazla konuk ağırlamak mümkün hale gelebilecek.
Bu resimden daha da iyi görüldüğü üzere barınağın çatısı içler acısı durumda. Dolayısıyla yalnızca çiftlik evini genişletmek için değil, herhangi bir kullanım için de restorasyona ihtiyacı var. Bilhassa çatının yenilenip güçlendirilmesiyle içinde oturulabilir bir alan haline gelerek, yeniden kullanılabilir bir görünüme ve temele kavuşacak.
Restorasyon tamamlanıp eski barınağın normal bir ev görünümüne kavuşturulması sağlandıktan sonra dış cephe için çok sıcak bir renk olan kiremit rengi tercih edilmiş.
Hava ne olursa olsun sıcak bir atmosfer sağlayan bu renkle konuklarınız için rahat bir karşılama sağlayabilirsiniz. Dış cepheye eklemlenen ahşap yapı ise abanoz ağcından yapılmış olup koyu rengiyle kiremit rengine uyum yakalamış.
Yeni bir eve dönüştürülmüş eski barınak, geniş bahçeye açılan kısmıyla arzu edilen yenilenmiş çiftlik evi manzarasını hayata geçirmiş. Ön kısmındaki mini bahçe çatısıyla her mevsim bahçede vakit geçirmeye müsait bir ortam yaratarak, projede estetik görünüm kadar işlevselliğin de unutulmadığının altını çizmiş.
Dönüşüme uğramış barınağın salon kısmında, duvarlar odaya karakteristik bir tarz verebilmek için orijinal duvar kaplamaları ile kaplanmıştır. Ön kısmına ahşap bir tahta eklenerek alt kısmı odunluk olarak değerlendirilirken üst kısmı oturma bölümü haline getirilmiştir.
Neo-klasik bir eğilimi olan salonda oturma grubu olarak Chesterfield kanepeler kullanıldı. Yemek bölümü de bulunan salonda çeşitli dekoratif objeler, antika görünümlü mobilyalarla bir arada kullanılarak var olan stil güçlendirildi.
Yeniden dönüşüme iç dekorasyon da dahil olduğundan her tür mobilyaya tek özenildi. Örneğin tavandaki sıra dışı üçlü lamba son derece modern bir tasarım. Zeminde ise tercih edilen ahşap kaplama sıcak tonları sayesinde estetik salon dekorasyonunu tamamlıyor.
Eski barınağın ikinci odası misafir odasına dönüştürülerek modern ve sanatsal bir tarz tercih edildi.
Restorasyondan sonra meydana getirilen üçüncü oda ise yine konuk odası olarak kullanıldı. Geometrik şekilleriyle ilgi çekici hale gelen oda İskandinav stil dekore edildi.
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