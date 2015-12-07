Eski bir barınağın sürpriz dönüşümü

Gördüğünüz gibi projeye konu olan ev, iki binadan oluşan bir çiftlik evi. Bu nedenle sahipleri için yeniden geliştirmeye tamamen açık. Yenileme sayesinde sahiplerinin zevkine uygun olarak geniş alanlar açmaya müsait. Bunun için de ahır görünümlü barınaktan dönüşüme başlanıyor.

Proje temasını oluştururken ahırdan bozma alanları da içe katarak bir konuk evi tasarlamayı ön gören şey mimarın tasarım tutkusu ve projelerini bu amaçla hayata geçirmesi denilebilir.