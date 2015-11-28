Gücünü sadeliğinden alan bir ev

Estudio Geya mimari ve iç tasarım dünyasında otuz yılı aşkın deneyime sahip bir aile şirketidir. Bu yazıda bahsedeceğimiz proje Estudio Geya tasarımı olup, şirketin otellerden kliniklere dek her alanda yayılan mimari eserlerinden birini oluşturmaktadır.
Casa Haras adlı proje özel olarak tasarlanmış bir ev olup, mimarlar Liliana Pichin, Andrew Lucas Geya, Magdalena Sanchez, Santiago Odella ve Silvina Regojo işbirliği ile başarılı bir şekilde kotarılmıştır. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını öncelik olarak kabul eden modern ve güzel bir proje olarak hayata geçirilmiştir.
Yazıda bahsedeceğimiz proje Buenos Aires'in La Reja bölgesinde bulunan 275 metrekarelik bir alana sahiptir. Şimdi söz konusu evin çeşitli bölümlerinden fotoğraflarla projeyi daha yakından tanıyalım.
Buenos Aires batısında yer alan ev, beton döşemelerden oluşan bir dizi konuttan oluşan mimari örneklerden birisidir.
Ön cephe kısmı doğal ışıktan faydalanmaya yönelik tasarlanmıştır. Birbiriyle uyumlu ve düzenli yerleştirilmiş malzemeler farklı ve modern bir görünüm oluşturarak çağdaş tasarımlı bir ev olduğunu hissettiriyor. Ahşap jaluzi evin tasarımına hareket katan aynı zamanda işlevsel bir uygulamadır.
Projeye arka cepheden bakıldığında şeffaf bir ev tasarımı görürsünüz. Zemin katta bulunan oturma odası, mutfak ve banyo üçlüsü en yaygın kullanılan alanlar olduğundan ötürü bu katta bulunması yerinde bir seçimdir. Üst kat ise birden fazla bulunan yatak odaları için ayrılmıştır. Yine arka cepheden bakıldığında eşsiz bir merdiven tasarımı göze çapar.
Kullanılan malzemeler bu projenin öne çıkan öğeleridir. Üzerinde çok fazla oynanmadan saf haliyle kullanılmasına özen gösterildiğinin altını çizelim. Girişte pürüzsüz beton zemin, kalın mermer masa ve ahşap mobilyalarıyla kullanılan malzemelerden her biri bu projenin amacını temsil ediyor: ailenin yaşam tarzına eşlik eden sade ve güçlü bir ev yaratmak.
Daha önce de belirttiğimiz gibi zemin katta sosyal alanlar yer almaktadır. Mutfak, oturma odası gibi bölümlerden her biri duvar ya da kapıyla sınırlandırılmayarak mobilyalarla ayrılmıştır. İşlevsel, geniş ve rahat bir ev hayalini kuruyorsanız mümkün olduğunca açık alanlar kullanmak genellikle en iyi kaynaktır.
Ferahlıktan sonra projede ikinci olarak vurgulanmak istenen fikir sıcak bir ev atmosferidir. Bunun için de sıcak tonlar tercih edilerek kum, bej, krem ve kahve gibi renklere yoğunlaşılmıştır. İskandinav tarzı mobilyalar, bu huzurlu ve sıcak ev ambiyansı içinde oldukça uyumludur.
Ahşap tavandan beyaz betondan bir tabaka ile ayrılan mutfak açık da olsa sınırlarını belli ediyor. Duvar kısmında dumanlı gri mermer kullanılan mutfakta gümüş rengi eşyalara bol bol yer verilmiş. Tezgah kısmında da kalın mermer kullanılan mutfak bu malzeme seçimiyle farkını ortaya koyuyor.
Genel olarak evde hakim olan açıklık mutfak raflarında da tercih edilerek kapaklı mutfak dolapları kullanılmamış.
Üst kata çıkıldığında karşımıza çıkan ana yatak odası geniş bir alan sahip olup evin genelinde bulunan tarz burada da kullanılmıştır.
İskandinav tarz mobilya kullanılan çalışma odasın sade ve şirin bir atmosfer oluşturulmaya gayret edildi.
Evin tamamı oldukça geniş bir alana sahip olduğundan banyo bölümü de iki parçaya ayrılarak bir taraf lavabo kısmına ayrılırken iç kısım küvet ve tuvalet için tasarlanmıştır.
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