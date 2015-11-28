Gücünü sadeliğinden alan bir ev

Estudio Geya mimari ve iç tasarım dünyasında otuz yılı aşkın deneyime sahip bir aile şirketidir. Bu yazıda bahsedeceğimiz proje Estudio Geya tasarımı olup, şirketin otellerden kliniklere dek her alanda yayılan mimari eserlerinden birini oluşturmaktadır.

Casa Haras adlı proje özel olarak tasarlanmış bir ev olup, mimarlar Liliana Pichin, Andrew Lucas Geya, Magdalena Sanchez, Santiago Odella ve Silvina Regojo işbirliği ile başarılı bir şekilde kotarılmıştır. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını öncelik olarak kabul eden modern ve güzel bir proje olarak hayata geçirilmiştir.

Yazıda bahsedeceğimiz proje Buenos Aires'in La Reja bölgesinde bulunan 275 metrekarelik bir alana sahiptir. Şimdi söz konusu evin çeşitli bölümlerinden fotoğraflarla projeyi daha yakından tanıyalım.