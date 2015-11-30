Küçük bir dairenin yeniden dönüşümü

Şirin ve küçük bir İtalyan dairesinin yeniden dönüşümünü göreceğimiz bu yazıda Francesca Greco tarafından tasarlanmış bir evi ziyaret edeceğiz. Çok büyük maaliyetlere girmeden yenilenen ev, sıkı bir bütçeyle evini yenilemek isteyenler için son derece başarılı bir örnek.
Moda, her ne kadar tekstil söz konusu olduğunda son derece değişken ve kısa ömürlü olsa da bu iç dekorasyon için geçerli değil. Elbette dekorasyon konu olduğunda da gayet hızlı bir şekilde değişen trendler mevcut. Ancak yeni eğilimlerin hiç şüphesiz tekstile göre çok daha uzun ömürlü olduğu kesin. Dolayısıyla evinizde yapacağınız iç dekorasyon değişiklikleriyle dairenizi modernize etmeniz mümkün. Şimdi bu projeden yola çıkarak nasıl yapıldığına dair ipuçları edinelim.
Genel olarak eski mobilyalara sahip dairenin ilk haline göz attığımızda tüm eşyaları yerleştirmek için gerekli boş alana sahip olduğunu fark ediyoruz. Aydınlık ve ferah olması ise evin potansiyeli olduğunu gösteriyor. Peki bu potansiyel nasıl doğru bir şekilde kullanılabilir? Gelin tasarımcının önerisini görelim.
İlk olarak mermer zemin daha modern ve yumuşak renkli malzemelerle değiştirildi. Duvarlar saflık ve huzuru yansıtması için beyaza boyandı. Duvarlar ve zemin daha çağdaş yorumlanırken bazı eski mobilyalar olduğu gibi kullanıldı. Ancak bu sizi şaşırtmasın. Çünkü eski eşyalara yeni cam mobilyalar eklenerek onlar da modernize edildi. Aynı zamanda cam olmasından ötürü mekandaki doğal ışık arttırılmış oldu.
Oturma odasının bir köşesi siyah beyaz modüler duvar rafıyla hareketlendirilerek dekorasyonun çağdaş çizgileri kuvvetlendirildi. Rafın önüne yerleştirilen eski koltukla odanın kalanından ayrılan mini bir okuma köşesi oluşturuldu.
İç duvarında desenli fayansların olduğu mutfağın eski hali demode tam da bu fayanslardan ötürü demode bir görünüme sahip. Yan duvarın yarısını kaplayan sade beyaz fayanslar da bu eskiliği katmerlemiş.
Yenilen mutfak, var olan büyüklüğünü korurken aynı zamanda çok daha rahat ve modern görünüyor artık. Yeni mutfak dolapları sade, çağdaş ve fonksiyonel. Çelik yüzeyleri granitten oluşuyor, böylece daha dayanıklı bir malzemeye ile değiştirilmiş olundu. En belirgin değişim mutfak fayansları. Yine sade bir tasarıma sahip olmakla birlikte artık çok daha trend duruyor.
Oldukça eski görünümlü dolaplar yıpranmış haliyle artık kullanılmayacak durumda. Dolayısıyla oturma odasının yenilenmesi için mutlaka elden geçirilmesi gerekiyor.
Yukarıda gördüğünüz yıpranmış dolapların dönüşüme uğramış hali siz çok şaşırtacak. Zira baştan aşağı değişti. Esasen yapılan değişiklik dolapları beyaza boyamaktan ibaret. Ancak sadece renk değişikliği bile mobilyayı günümüze getirdi. Bu da tasarımcının ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Çünkü maliyeti epey azaltarak eşya yenilebileceğini de görmüş oluyoruz. Dolabın iç kısmındaki çekmeceli bölüm ise tamamen kaldırıldı. Onun yerine dört adet kare şeklindeki raftan oluşan yeni bir mobilya eklendi. Böylece eski eşya yerini çağdaş bir tasarıma bıraktı.
Yeniden dönüşüme uğrayan küçük dairenin son olarak yatak odası kısmını görüyoruz. Bu odada az sayıda eşya bulunduğundan büyük değişiklikler yapılmadı. Onun yerine renklerle oynanarak kum renkli ketenlerle uyumlu olarak duvar rengi yenilendi. Bu zarif tona uygun olarak beyaz eşyalar tercih edildi.
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