Küçük bir dairenin yeniden dönüşümü

Şirin ve küçük bir İtalyan dairesinin yeniden dönüşümünü göreceğimiz bu yazıda Francesca Greco tarafından tasarlanmış bir evi ziyaret edeceğiz. Çok büyük maaliyetlere girmeden yenilenen ev, sıkı bir bütçeyle evini yenilemek isteyenler için son derece başarılı bir örnek.

Moda, her ne kadar tekstil söz konusu olduğunda son derece değişken ve kısa ömürlü olsa da bu iç dekorasyon için geçerli değil. Elbette dekorasyon konu olduğunda da gayet hızlı bir şekilde değişen trendler mevcut. Ancak yeni eğilimlerin hiç şüphesiz tekstile göre çok daha uzun ömürlü olduğu kesin. Dolayısıyla evinizde yapacağınız iç dekorasyon değişiklikleriyle dairenizi modernize etmeniz mümkün. Şimdi bu projeden yola çıkarak nasıl yapıldığına dair ipuçları edinelim.