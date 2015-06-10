Samimi, şık ve modern: İstanbul'da bir daire

Evin üst katında bulunan yatak odası ise evin genelinde gördüğümüz tasarım dilinin ve iç mimarın kendine has dokunuşlarının yoğunlaştırılmış bir özeti gibi. Yine müthiş bir doğal ışıkla aydınlanan mekânda ahşapla beyazın dansını ve bu dansın yarattığı sıcaklığı fotoğrafa bakınca bile hissediyorsunuz. Duvardaki tablo ve nötr renklere sahip yatak örtüsü ise bu manzarayı mükemmel bir şekilde taçlandırmaya yetiyor. Bundan daha ferah ve iç açıcı bir çatı katı odası daha düşünülemezdi herhalde.

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