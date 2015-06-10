Samimi, şık ve modern: İstanbul'da bir daire

Elbette herkesin evinin dekorasyonunu bir uzmana emanet edecek kadar yüksek bir bütçesi olmayabilir. Ama evinizi kendini döşeyeceksiniz, dekorasyonu kendiniz üstleneceksiniz; mümkün olduğunca çok örnek görüp, farklı fikirlere açık olmak, değişik evlerden ilham almak her zaman en iyi yöntemdir. Bugünkü yazımızda da sizin için böyle bir evi tanıtacağız. İstanbul'da bulunan Dicle Hökenek Architecture adlı firmanın imzasını taşıyan bu daire hem şıklığı ve sıcaklığı, hem de bize özgü modernliğiyle dikkat çekiyor. Küçük bir tura ne dersiniz?
Açık ev prensibine göre planlanmış olan bu evin en dikkat çekici tarafı mekânın tamamında hissedilen ferahlık. Alanın çok iyi kullanıldığı ve tıkış tıkış bir dekorasyon tarzından özellikle uzak durulan evin oturma alanında bunu görmek mümkün. Ahşap zeminle müthiş bir sıcaklık ve asalet kazanan mekânı, yine ahşap ayaklı açık renk koltuk takımı kusursuz biçimde tamamlarken, ortaya serilen geleneksel motiflere sahip halı rengiyle mekâna eğlence, varlığıyla da belirgin bir toparlayıcılık katıyor.
Mutfak, oturma odası ve yemek odasının bir arada bulunduğu ince uzun salonun diğer tarafında ise İskandinav tarzını hatırlatan bir modernitenin geleneksel unsurlarla dans ettiği, hem huzur verici, hem de sıcak bir ortamla karşılaşıyoruz. Ahşap yemek masasının baş rolü üstlendiği bu kısımda, siyah kapı ve pencere doğramaları da mekâna soylu bir hava katıyor.
Evin salonunu daha geniş açıdan gösteren bu fotoğrafta ise oturma grubu ile merdiven ve TV ünitesi arasındaki müthiş uyumu ve devamlılığı görme fırsatı buluyoruz. Geniş pencereler sayesinde odayı aydınlatıp ferahlatan doğal güneş ışığı da cabası.
Bu şahane evin en dikkat çekici kısımlarından biri de iki katı birbirine bağlayan ahşap merdivenler. Sadece duvara tutturulan ve adeta havada duruyormuş izlenimi veren bu merdivenler hem tek başına bir sanat eseri gibi evi süslüyor, hem de mekânın geri kalanıyla müthiş bir uyum sağlıyor. Ayrıca merdivenin bittiği noktada başlayan ahşap TV ünitesi ile arasındaki devamlılık da dikkat çekici. Zaten bu evin en önemli özelliklerinden biri mekânın tamamında gördüğümüz üslûp bütünlüğü ve geçişlerin pürüzsüzlüğü. Bunun burada ne işi var diyebileceğiniz en ufak bir süs, aksesuar ya da mobilya bile bulunmuyor.
Evin genelindeki ahşap zemin ve isyah pencere doğraması tercihinin aynen mutfağa da taşındığını ama bu kez renk paletinin tamamen beyaza doğru evrildiğini görüyoruz. Bu sayede karşımızda ferah ve beyazın saflığıyla aydınlanan iç açıcı bir mutfak çıkıyor. Elektronik eşyalar ve duvarda gördüğümüz metalik renkler ise ekstra bir endüstriyel hava oluşturarak bu sıcaklık ortamı içinde hoş bir kontrast teşkil ediyor. Mutfağın aydınlatma çözümü de bu endüstriyel vurguya uygun düşecek özel tasarımlı bir lambayla yapılmış.
Mutfakta bizi büyüleyen ahşap rengiyle beyazın dansı, evin banyosunda bir seviye daha atlayarak devam ediyor. Bu kez malzeme olarak insanda seçkinlik ve asalet duygularını çağrıştıran mermerin kullanıldığını görüyoruz. Ama bu banyoyu asıl özel kılan etken, özel tasarım ürünü olan ve adeta bir sanat eserini andıran lavabo haznesi olmuş.
Evin üst katında bulunan yatak odası ise evin genelinde gördüğümüz tasarım dilinin ve iç mimarın kendine has dokunuşlarının yoğunlaştırılmış bir özeti gibi. Yine müthiş bir doğal ışıkla aydınlanan mekânda ahşapla beyazın dansını ve bu dansın yarattığı sıcaklığı fotoğrafa bakınca bile hissediyorsunuz. Duvardaki tablo ve nötr renklere sahip yatak örtüsü ise bu manzarayı mükemmel bir şekilde taçlandırmaya yetiyor. Bundan daha ferah ve iç açıcı bir çatı katı odası daha düşünülemezdi herhalde.
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