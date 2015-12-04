Yaratıcı çözümlerle ayakkabılarımı nasıl depolayabilirim?

Ayakkabı depolamak eskisine göre hiç de sıkıcı değil! Sizin için seçtiğimiz örneklerle ayakkabılarınızı yaratıcı ve yenilikçi bir tarzda depolayabilir, alandan tasarruf edebilirsiniz.
Ayakkabı raf çözümlemeleri artık sadece kapı girişinde artakalan alanlar için değil, başlı başına bir mobilya gibi ele alınarak uzmanlar tarafından binlerce farklı alternatifle gözlerimizi dolduruyor. Ayakkabılıklar aynı zamanda bir tasarım objesi olmanın ötesinde alandan tasarruf etmek için bin bir çeşit forma girerek hepimizi heyecanlandırıyor. Örnek giyecek ve ayakkabı raf ünitesi de bahsedilen alternatiflerden yalnızca bir tanesi. Modern antre girişinin modern çizgideki kapalı raf çözümlemesi evinize girdiğiniz andan itibaren sizi rahatlatacak ahşap malzemeyle oluşturulmuş. Metal konstrüksiyonlu ahşap raf ünitesi sadece ayakkabı değil palto ve ceketleriniz için de bir depolama imkanı sunuyor. Tuğla duvar önüne yerleştirilmiş ve sabitlenmiş kapalı raf çözümlemesi üç orta boy ve iki büyük boy ahşap kutudan oluşarak adeta mekanda soyut bir leke oluşturmuş. Duvara sabitlenmiş ayakkabı ve giyecek raf ünitesi duvarın tamamını kaplamasına rağmen tasarımındaki boşluklu yapı sayesinde hafif denebilecek hissiyle gönlümüzü çeliyor. Aydınlatmayla birlikte tamamlanmış raf ünitesi hem sunum hem de kullanım açısından son derece elverişli bir çizgide duruyor. Raf ünitesindeki tasarımın zemine yakın olan orta kısmına bir adet oturma elemanı yerleştirilerek de ihtiyaçlarımızın tam karşılığını bulduğumuzu söyleyebiliriz, öyle değil mi?
Yatak odaları Türkiye'de yaşayan insanlar için ayakkabı depolama alanı olmasa da küçük evlerde oturanlar için son derece kullanışlı bir alan olarak görülüyor. Özellikle stüdyo daire gibi mekanlarda yaşayanlar için alan kullanımı hem pratik hem hijyenik hem de estetik olma gibi gayeler taşıyor. Bilindiği üzere bazılarımız eve girdiğimizde ayakkabılarımızı koymak için alanımız yoksa kapı önüne yerleştirilen ve bir grup ayakkabıyla iç içe yaşamak zorunda kalarak alanlarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Oysa ki her evi işlevsel ve estetik hale getirebilecek temel seçenekler mevcut. Örnek fotoğraftaki karyola tasarımı aynı zamanda bir kütüphane, bir dolap ve bir ayakkabılık olmaya aday gözüküyor. Son yıllarda sıkça kullanılan paletlerden oluşturulmuş karyolaları anımsatan tasarım çok daha işlevsel bir yapıda olduğundan mekanlarımızı doğru kullanmamızı bize öğütlüyor adeta. Karyola tasarımı yerden yüksek bir yapıda düşünülerek yekpare bir ünite olarak çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılamak için üretilmiş. Masif ahşaplardan oluşturulmuş farklı boyutlardaki ve yüksekliklerdeki kutuların aynı zeminde toplanmasıyla mekanın genelini derli toplu bir hale sokuyor. Yatağınızın altına siz de ayakkabılarınızı koyup düzenleyebilir, küçük dairelerde yaşadığınız için şikayet etmekten vazgeçebilirsiniz. Üstelik bu tasarım uzmanlarımız tarafından her odaya ve yatağa uygun farklı boyutlarda üretilebilir, dilerseniz bir köşesine çalışma masası bile ekletebilirsiniz.
Ayakkabı depolama alanları etrafındaki alanla birlikte doğru kullanıldığında çok işlevli bir yapıya dönüşüyor. Tuvalet masalarını bizler annelerimizin ve anneannelerimizin kullandığı bir mobilya tasarımı olarak bilsek de aslında evdeki alanları bu amaçla kullanabilir ve alışıldık kulanım seçeneklerinin ötesine geçebiliriz. Örneğin bizler ne ayakkabıları yatak odasında depolayan ne de tuvalet masalarını bir ihtiyaç olarak gören bir kuşaktan olmasak da bu kullanım araçlarını bir arada planlayarak yerden tasarruf edebiliriz. Örnek fotoğraftaki koridor dekorasyonu bir çok amacı bünyesinde barındıran bir düzenlemeye sahip. Öyleyse biz de tıpkı bu tasarım anlayışı gibi bizde olmayanları değil olanları düzenleyerek işe başlayabiliriz. Örnek fotoğraftaki antre dekorasyonunda DEÇA MİMARLIK adlı firmanın rustik stile ait tasarımı çok amaçlı kullanım olanağı açısından takdire şayan bir görünüme sahip. Zeminle aynı hizadan başlatılan ayakkabı dolabı kapalı raf çözümlemesi için tasarımda bütünselliği bizlere yansıtıyor. Örnekteki ayakkabı depolama alanını aynı zamanda bir masa ve dekoratif eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz bir sehpa olarak da kullanabilirsiniz. Duvara yerleştirilen büyük boyutlu ve ahşap işlemeli beyaza boyanmış ayna ise evden çıkmadan makyajınızı tazeleyebileceğiniz bir mekana dönüşebilir. Dediğimiz gibi sıradan bir tuvalet masası ve sıradan bir ayakkabılık yerine mobilyalarınızı ve eşyalarınızı amacınıza yönelik kullanabilirsiniz. Haydi başlayalım!
İç mekan dekorasyonlarında antreler bir evin girişini baştan aşağıya belirleyen bir hisse sahip olduğundan belki de evin en önemli noktalarından biridir. Aynı zamanda antreler boyutlarının çeşitliliği sayesinde de bir çok çözümü ve tasarımı olan mekanlar olduğundan her ev için farklı bir dekorasyon anlayışı gerekmektedir. Özellikle antrenizin yeterince geniş olmadığından yakınıyorsanız ve az eşyanın huzuruna inananlardansınız sizler için örnek fotoğraf ilham verici olacaktır. Örnek fotoğraftaki antre dekorasyonunda merdiven detayından çok çeşitli çözümlemelere sahip olunduğunu görüyoruz. Gizli dolapların en çok kullanılan yerlerinden biri olan merdiven altları ayakkabı ve giyecek depolamanız için son derece güzel tasarımlara sahip. Örnek fotoğraftaki dekorasyonda ise İki parçalı dolap çözümlemesi yaratılarak ayakkabı ve giyecek bölümü ayrıştırılmış. Bunun amacı depolamanın hem sağlıklı koşullarda olması hem de iki ayrı eşyanın farklı büyüklüklere ihtiyaç duyması. Antre dekorasyonunda zeminin ve merdivenlerin ahşabın kendi rengi bırakılarak planlanması aynı zamanda duvar rengiyle gizli dolapların da aynı renkte seçilmesini beraberinde getirmiş. Küçük de olsa ahşap üzerine yivler oluşturularak oluşturulmuş desenler gizli dolapların duvarla bütünleşmesini ve aynı zamanda ayrışmasını sağlamış.
Antre dekorasyonlarında sıklıkla kullanılan dolap çözümlemelerinde bütüncül bir yapıya işaret eden ama farklı kullanım seçeneklere sahip önerilerimiz de mevcut. Örnek fotoğraftaki antre dekorasyonunda bir evin girişine göre tasarlanmış üç adet mobilya birbirlerinden farklı kullanım seçeneklerine sahip olmasına rağmen uyumlu bir zeminde bir araya gelmiş. Solda gördüğünüz komodin tasarımı hem açık hem de kapalı kısmıyla bir sürü eşyanızı yerleştirmeniz için tasarlanmış. Kısacası evden çıkarken gözlüğünüzü, gazetenizi ya da şallarınızı koyabileceğiniz alanlar iç içe bir kompozisyonla bizleri bekliyor. Komodinin yanında kullanılan ve üzerine yerleştireceğiniz bir minderle divan haline de gelebilecek eleman alt kısmında üç adet açık raf barındırıyor. Hasırdan yapılmış kutularınız rahatlıkla ayakkabılarınızı depolayacağınız bir alana dönüşebilir hatta ihtiyaç dahilinde çocuğunuzun spor eşyalarını da buraya yerleştirebilirsiniz. Bu raf çözümlemesinin hemen üstünde daha küçük boyutlarda raflar da mevcut. Askınızı da asabileceğiniz bu eleman antre ünitesinin tamamını bir depolama ünitesi gibi kullanmanıza da olanak tanıyor.
Evlerimizde antrelerin dekorasyon tarzı zevkimizi ve konforumuzu belirlediğinden örnek fotoğraftaki hem rahat görünümlü hem de estetik ayakkabı rafı çözümlemesi tam size göre. Yerden yüksek tasarlanmış ve beş adet farklı boyutlardaki kutulardan oluşturulmuş tasarım ahşabın ve mobilyadaki sade çizginin gözde bir örneği. Kutuların iki tanesi beyaza boyanarak çeşitlilik elde edilmiş yalın tasarımda ahşabın ve küçük detayların zerafetini görmek mümkün. Siz de evinize bu şekilde kutulardan oluşmuş açık raf sistemini uygun görüyorsanız dilediğiniz boyutta ve renkte seçeneklerle bu ürünü kendinize özel hale getirebilirsiniz. Üstteki şapka kutusunu görmezden gelmeyin, bu ahşap kutu etrafındaki asma sistemleriyle ve ayakkabılıkla bir resmi tamamlıyor adeta! Daha fazla seçenek için de dilerseniz Ayakkabı rafları için birbirinden güzel öneriler adlı yazımıza göz gezdirebilir, seçeneklerinizi zenginleştirebilirsiniz.