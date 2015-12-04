Yaratıcı çözümlerle ayakkabılarımı nasıl depolayabilirim?

Yatak odaları Türkiye'de yaşayan insanlar için ayakkabı depolama alanı olmasa da küçük evlerde oturanlar için son derece kullanışlı bir alan olarak görülüyor. Özellikle stüdyo daire gibi mekanlarda yaşayanlar için alan kullanımı hem pratik hem hijyenik hem de estetik olma gibi gayeler taşıyor. Bilindiği üzere bazılarımız eve girdiğimizde ayakkabılarımızı koymak için alanımız yoksa kapı önüne yerleştirilen ve bir grup ayakkabıyla iç içe yaşamak zorunda kalarak alanlarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Oysa ki her evi işlevsel ve estetik hale getirebilecek temel seçenekler mevcut. Örnek fotoğraftaki karyola tasarımı aynı zamanda bir kütüphane, bir dolap ve bir ayakkabılık olmaya aday gözüküyor. Son yıllarda sıkça kullanılan paletlerden oluşturulmuş karyolaları anımsatan tasarım çok daha işlevsel bir yapıda olduğundan mekanlarımızı doğru kullanmamızı bize öğütlüyor adeta. Karyola tasarımı yerden yüksek bir yapıda düşünülerek yekpare bir ünite olarak çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılamak için üretilmiş. Masif ahşaplardan oluşturulmuş farklı boyutlardaki ve yüksekliklerdeki kutuların aynı zeminde toplanmasıyla mekanın genelini derli toplu bir hale sokuyor. Yatağınızın altına siz de ayakkabılarınızı koyup düzenleyebilir, küçük dairelerde yaşadığınız için şikayet etmekten vazgeçebilirsiniz. Üstelik bu tasarım uzmanlarımız tarafından her odaya ve yatağa uygun farklı boyutlarda üretilebilir, dilerseniz bir köşesine çalışma masası bile ekletebilirsiniz.