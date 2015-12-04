Oturma odamı tarzıma göre nasıl aydınlatmalıyım ?

Evlerimizde bulunan odalar arasında en çok kullanılan odaların başında oturma odası gelir. Oturma odası, ailemizle birlikte vakit geçirdiğimiz, misafirlerimizi ağırladığımız, gün içerisinde yalnız kaldığımız bir alandır. Bu nedenle ev dekorasyonunun ana ögesini oluşturur. Oturma odaları, kullanım sürelerinin fazlalılığına göre aile bireylerinin yaşam şekillerine göre eğlence, hobi aksesuarları gibi bir çok aksesuarının, oturma gruplarının yer aldığı bir odadır. Bu özelliği nedeniyle en kalabalık ve en fazla eşyanın, aksesuarın bulunduğu, dekorasyonunun bu sebeplerden dolayı zor olduğu bir alandır. Oturma odalarını dekore ederken karşılaştığımız bir çok faktör vardır. Bunların başında evinizde uygulayacağınız dekorasyon içeriğine göre oturma odanızda yer alan mobilyaların seçimleri, perde seçimleri, halı seçimleri, süs aksesuarlarının seçimlerini titiz ve dikkatli bir şekilde yapmanız gereklidir. Oturma odası dekorasyonları yapılırken, yapacağınız tercihlerin yanında aydınlatma için yapacağınız tercihlerde çok önemlidir. Aydınlatma tercihiniz, oturma odanızda yapacağınız dekorasyona uygun bir şekilde yapılmalı, oturma odasında oluşturulacak olan ışık, aydınlatma, göz sağlığını koruyacak bir şekilde olmalı ve tüm odayı eşit derece de aydınlatmalıdır. Oturma odasında yapılacak olan aydınlatma için yeni bir eve taşınıyorsanız veya oturduğunuz evi yeniden dekore ediyorsanız kişiliğinize, zevkinize uygun aydınlatma aplikleri ve armatürleri seçmeli, tarzınıza uygun bir aydınlatma yaparak yaptığınız dekorasyonu desteklemelisiniz. Yapacağınız aydınlatma ile oturma odası dekorasyonunuz bir biri ile bağlantılıdır. Aydınlatmayı kötü yaptığınızda oturma odanızda yapmış olduğunuz dekorasyon kötü görünecek veya yaptığınız dekorasyon yeterli canlılığa sahip değilse yapmış olduğunuz aydınlatmanın bir anlamı kalmayacaktır. Bu nedenle oturma odanızda yapacağınız dekorasyona başlamadan önce planlamanızı iyi bir şekilde yapmalısınız. Oturma odanızda yapacağınız aydınlatmayı, dekorasyonun bir parçası olarak kabul etmeli ve seçimlerinizi yaparken dekorasyon planınıza göre seçimler yapmalısınız. Bu şekilde oturma odalarınızda canlı ve bir biri ile uyumlu dekorasyon ve aydınlatma yapmış olursunuz.

Evinizde yapacağınız dekorasyon için öncelikle kişiliğinizi yansıtacak mobilyalar ve aksesuarlar seçmeli ve oturma odanızda istediğiniz dekorasyon ve düzene göre yerleştirmelisiniz. Yapacağınız bu dekorasyon aynı zamanda tarzınızı yansıtmalı, kişiliğinize ve zevkinize uygun olmalıdır. Ana ögeler olan mobilyalar ve aksesuarların yerleştirilmesi işleminden sonra oturma odanızda yapacağınız aydınlatmanın tarzınıza uygun olmasını sağlamalısınız. Dekorasyonunuzu minimalist bir düzende yapmışsanız yapacağınız aydınlatmanında minimalist olması gerekir. Bunun için gergi tavanın içerisine yerleştirilmiş led aydınlatma aplikleri ile aydınlatmayı sağlayabilirsiniz. Eğer dekorasyonunuzu görsel ve coşkulu bir düzene göre yapmışsanız, aydınlatmanızı da aynı düzene uygun bir şekilde yapmalı görkemli, gösterişli bir avize, gösterişli bir duvar lambası veya renkli ve büyük avizeler tercih ederek dekorasyonunuzu tamamlamalısınız. Yapacağınız aydınlatmalar ve dekorasyon kişiliğinizi yansıtacak tarzınıza uygun olacaktır.

Oturma odalarınızda yapacağınız aydınlatmalar için dikkat edeceğiniz başka bir hususta, yaptığınız aydınlatmanın güzel olması kadar odanızı homojen bir şekilde aydınlatması, oturma odanıza bir görsellik kazandırmasıdır. Aydınlatma aplikleri ve armatürleri gösterişli, görsel, dekoratif olduğu kadar yapacağı aydınlatma da özel olmalı ve oturma odanızı eşit derece de aydınlatmalıdır. Aynı zamanda bu aydınlatma hem tasarruflu olmalı hem de göz sağlığınızı rahatsız etmeyecek bir şiddette olmalıdır. Aydınlatma içinde kullanılan lambaların türü ve sayısına göre kullanılan elektrik artacağından tasarruflu olması çok önemlidir. Ayrıca oturma odalarınızda uzun vakitler geçireceğiniz için aydınlatma şiddeti uygun derece de olmalı ve göz sağlığınızı koruyarak uygun bir aydınlatma sağlamalıdır. Bu sayede hem tarzınızı yansıtan bir oturma odası aydınlatması yapmış olursunuz hem de uygun maliyetlere sahip tasarruflu ve gösterişe sahip aydınlatma sağlamış olursunuz. Yapacağınız aydınlatma için fikir sahibi olmak adına homify oturma odası dekorasyon örnekleri incelenmeli ve tarzınıza uygun bir oturma odası aydınlatma stilini seçerek evinize uygulamalısınız.