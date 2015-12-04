Oturma odamı tarzıma göre nasıl aydınlatmalıyım ?

Evlerimizde bulunan odalar arasında en çok kullanılan odaların başında oturma odası gelir. Oturma odası, ailemizle birlikte vakit geçirdiğimiz, misafirlerimizi ağırladığımız, gün içerisinde yalnız kaldığımız bir alandır. Bu nedenle ev dekorasyonunun ana ögesini oluşturur. Oturma odaları, kullanım sürelerinin fazlalılığına göre aile bireylerinin yaşam şekillerine göre eğlence, hobi aksesuarları gibi bir çok aksesuarının, oturma gruplarının yer aldığı bir odadır. Bu özelliği nedeniyle en kalabalık ve en fazla eşyanın, aksesuarın bulunduğu, dekorasyonunun bu sebeplerden dolayı zor olduğu bir alandır. Oturma odalarını dekore ederken karşılaştığımız bir çok faktör vardır. Bunların başında evinizde uygulayacağınız dekorasyon içeriğine göre oturma odanızda yer alan mobilyaların seçimleri, perde seçimleri, halı seçimleri, süs aksesuarlarının seçimlerini titiz ve dikkatli bir şekilde yapmanız gereklidir. Oturma odası dekorasyonları yapılırken, yapacağınız tercihlerin yanında aydınlatma için yapacağınız tercihlerde çok önemlidir. Aydınlatma tercihiniz, oturma odanızda yapacağınız dekorasyona uygun bir şekilde yapılmalı, oturma odasında oluşturulacak olan ışık, aydınlatma, göz sağlığını koruyacak bir şekilde olmalı ve tüm odayı eşit derece de aydınlatmalıdır. Oturma odasında yapılacak olan aydınlatma için yeni bir eve taşınıyorsanız veya oturduğunuz evi yeniden dekore ediyorsanız kişiliğinize, zevkinize uygun aydınlatma aplikleri ve armatürleri seçmeli, tarzınıza uygun bir aydınlatma yaparak yaptığınız dekorasyonu desteklemelisiniz. Yapacağınız aydınlatma ile oturma odası dekorasyonunuz bir biri ile bağlantılıdır. Aydınlatmayı kötü yaptığınızda oturma odanızda yapmış olduğunuz dekorasyon kötü görünecek veya yaptığınız dekorasyon yeterli canlılığa sahip değilse yapmış olduğunuz aydınlatmanın bir anlamı kalmayacaktır. Bu nedenle oturma odanızda yapacağınız dekorasyona başlamadan önce planlamanızı iyi bir şekilde yapmalısınız. Oturma odanızda yapacağınız aydınlatmayı, dekorasyonun bir parçası olarak kabul etmeli ve seçimlerinizi yaparken dekorasyon planınıza göre seçimler yapmalısınız. Bu şekilde oturma odalarınızda canlı ve bir biri ile uyumlu dekorasyon ve aydınlatma yapmış olursunuz.
Evinizde yapacağınız dekorasyon için öncelikle kişiliğinizi yansıtacak mobilyalar ve aksesuarlar seçmeli ve oturma odanızda istediğiniz dekorasyon ve düzene göre yerleştirmelisiniz. Yapacağınız bu dekorasyon aynı zamanda tarzınızı yansıtmalı, kişiliğinize ve zevkinize uygun olmalıdır. Ana ögeler olan mobilyalar ve aksesuarların yerleştirilmesi işleminden sonra oturma odanızda yapacağınız aydınlatmanın tarzınıza uygun olmasını sağlamalısınız. Dekorasyonunuzu minimalist bir düzende yapmışsanız yapacağınız aydınlatmanında minimalist olması gerekir. Bunun için gergi tavanın içerisine yerleştirilmiş led aydınlatma aplikleri ile aydınlatmayı sağlayabilirsiniz. Eğer dekorasyonunuzu görsel ve coşkulu bir düzene göre yapmışsanız, aydınlatmanızı da aynı düzene uygun bir şekilde yapmalı görkemli, gösterişli bir avize, gösterişli bir duvar lambası veya renkli ve büyük avizeler tercih ederek dekorasyonunuzu tamamlamalısınız. Yapacağınız aydınlatmalar ve dekorasyon kişiliğinizi yansıtacak tarzınıza uygun olacaktır.
Oturma odalarınızda yapacağınız aydınlatmalar için dikkat edeceğiniz başka bir hususta, yaptığınız aydınlatmanın güzel olması kadar odanızı homojen bir şekilde aydınlatması, oturma odanıza bir görsellik kazandırmasıdır. Aydınlatma aplikleri ve armatürleri gösterişli, görsel, dekoratif olduğu kadar yapacağı aydınlatma da özel olmalı ve oturma odanızı eşit derece de aydınlatmalıdır. Aynı zamanda bu aydınlatma hem tasarruflu olmalı hem de göz sağlığınızı rahatsız etmeyecek bir şiddette olmalıdır. Aydınlatma içinde kullanılan lambaların türü ve sayısına göre kullanılan elektrik artacağından tasarruflu olması çok önemlidir. Ayrıca oturma odalarınızda uzun vakitler geçireceğiniz için aydınlatma şiddeti uygun derece de olmalı ve göz sağlığınızı koruyarak uygun bir aydınlatma sağlamalıdır. Bu sayede hem tarzınızı yansıtan bir oturma odası aydınlatması yapmış olursunuz hem de uygun maliyetlere sahip tasarruflu ve gösterişe sahip aydınlatma sağlamış olursunuz. Yapacağınız aydınlatma için fikir sahibi olmak adına homify oturma odası dekorasyon örnekleri incelenmeli ve tarzınıza uygun bir oturma odası aydınlatma stilini seçerek evinize uygulamalısınız.
Evlerimizde estetik bir aydınlatma için kullandığımız avizeler hem dekorasyonumuzun bir parçası hem de zarif bir aydınlatma yapmamızı sağlar. Avizeler çok çeşitli ve farklı büyüklüklere sahip olduğundan oturma odanızın şekline, tavan yüksekliğine, mobilya seçimlerinize, mobilyalarınızın oda içerisine yerleştirilme düzenine göre seçimler yapmalısınız. Bu sayede yapacağınız avize seçimi ile oturma odanızda eşit bir aydınlatma sağlayacak, avizenin görselliği ile dekorasyonunuza canlılık ve şıklık kazandıracaksınız.
Oturma odalarında yapılan dekorasyonları daha görsel bir hale getirmek ve daha zarif bir oturma odasına sahip olmak için aydınlatmalardan yardım almalısınız. Aydınlatmalar için kullanacağınız sarkıtma lambalar, avizeler ve abajurların yanında duvar lambalarını kullanarak oturma odanızı estetik ve homojen bir biçimde aydınlatabilirsiniz. Özellikle örnek resimde olduğu gibi ince uzun bir oturma odanız var ise yapmanız gereken duvar lambalarını zevkinize uygun bir şekilde seçip duvar boyunca uygun aralıklar ile yerleştirmelisiniz. Evinizde dekorasyon renklerine uygun bir aydınlatma yapmak istediğinizde farklı renklerde ampuller tercih edebilir ve dekorasyonunuzu daha estetik bir hale getirebilirsiniz.
Oturma odalarınızda yapacağınız dekorasyonlara uygun bir aydınlatma yapmak ve kişiliğinize uygun bir aydınlatma sağlamak için sarkıtma kolye ışıklar tercih etmelisiniz. Sarkıtma kolye ışıklar için tercih edeceğiniz aplikler için örnek resimdeki gibi bir aplik tercih ederek hem oturma odanızın daha estetik ve görsel bir aydınlatmaya sahip olmasını sağlayabilir hem de sarkıtma derecesi ve ampul sayısını istediğiniz gibi ayarlayarak göz sağlığınız için uygun bir aydınlatma sağlamış olursunuz. Sarkıtma kolye ışık ve aydınlatma için zevkinize uygun aplikler ve avizeler seçebilir, ek aydınlatma olarak örnek resimdeki gibi tavan içine gömülü led aydınlatmalar da tercih edebilirsiniz.
Floresan aydınlatmalar geleneksel olarak evlerimizde oturma odalarımızda kullandığımız aydınlatma türleridir. Klasik aydınlatmanın dışında yapılamaya başlanan ve renkli floresanların yanında farklı aplik tasarımları ile istediğiniz alanı özel olarak aydınlatabildiğiniz, istediğiniz renklere sahip floresan aydınlatmaları yapabilmeniz nedeniyle kişiliğinizi yansıtan, zevkinize uygun ve tarzınızı yansıtabileceğiniz bir aydınlatma yaparak oturma odası dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Böylece oturma odanızda istediğiniz aydınlatmayı yapabilir ve zarif bir oturma odası dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi duvar lambası olarak kullanabileceğiniz, tavandan sarkıtma olarak yapabileceğiniz dekorasyonlar içinde floresanların yeri çok başka olacaktır.
Led teknolojisi geliştiği için artık her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle evimizde her mekanda kullanabileceğimiz led aydınlatmalar için özellikle oturma odalarında hem tasarruf açısından hem de görsellik açısından çok uygun olan led aydınlatmalar ile zarif bir oturma odası aydınlatması oluşturabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi gergi tavan içerisine çok sayıda gömülü olarak yapılmış olan dekorasyon, led aydınlatma şiddeti azaltıldığında gök yüzündeki yıldızlar şeklinde bir görünüm oluşacak ve özel bir aydınlatma yapmış olacaksınız.
Günümüzde doğal kaynakların azalması nedeniyle geri dönüşüme önem verilmeye başlanmış, evimizde kullanılan her aksesuar ve mobilya geri dönüşüme uygun olacak şekilde üretilmektedir. Evimizde kullandığımız aydınlatmalar da geri dönüşüme uygun malzemelerden yapılmakta ve kullanımı sona erdiğinde geri dönüştürülerek yeni ve farklı bir imalat olarak karşımıza gelmektedir. Örnek resimde olduğu gibi dış kısmı ahşap veya plastik bir çerçeveden oluşturulmuş, alt kısmı ise camdan yapılmış olan aydınlatma apliği kullanım hayatı sona erdikten sonra tekrar işlenerek farklı bir tasarıma sahip çerçeve olacak şekilde imal edilebilir. Evinizde kullanacağınız aydınlatmalar için tercih yaparken geri dönüşüm özelliği bulunan aplikleri tercih ederek evinizde tasarruf sağlamalısınız.