Kare şeklindeki küçük yatak odamı nasıl dekore edebilirim?

Evin bütün bölümleri gibi yatak odaları da kişilere özel dinlenme alanlarıdır. Günün yorgunluğunu, stresini attığımız, dinlendiğimiz bir oda olan yatak odası, konseptine uygun bir şekilde dekore edildiğinde zarif ve insanı dinlendiren, görselliği ile görenleri kendisine hayran bırakan bir yatak odası ortaya çıkar. Ancak dekorasyon kötü yapıldığında veya yatak odası ruhuna aykırı olarak yapıldığında ise ruhunuzu dinlendirmek yerine sizleri boğan, ruhunuzu daraltan bir yatak odası haline gelecektir. Evdeki odalar içinde imkan dahilinde büyük odayı yatak odası olarak dekore edebileceğimiz gibi odalar elvermediğinde de odalardan yararlanarak yatak odası dekorasyonu yaparız. Yatak odası olarak dekore edeceğimiz oda geniş ve büyük bir oda olabileceği gibi küçük ve kare şeklinde bir oda da olabilir. Küçük ve kare şeklindeki odayı yatak odası olarak dekore edebilmek için dikkat etmemiz gereken bir çok faktör vardır. Bu faktörlere dikkat ederek içimizi açan, küçük de olsa modern ve ruhumuzu dinlendiren bir yatak odası dekorasyonu yapabileceğimiz gibi bu faktörlere dikkat etmediğimizde ise kötü bir dekorasyona sahip bir yatak odası oluşturabiliriz. İhtiyaçlarımıza cevap veren bir yatak odası dekorasyonu için çok titiz davranmalı seçimlerimizi özenli bir şekilde yapmalıyız.

Küçük hacimli yatak odalarını dekore ederken öncelikle yatak odasının boyutlarına göre yatak ve karyola takımı seçmeliyiz. Yatak odasının şekli kare şeklinde ise yatak takımının boyutlarını dikkatli bir şekilde seçmeliyiz. Yatak odası küçük olduğu için yatak dışında kalan gardırop, makyaj masası, boy aynası gibi diğer mobilyaları da yatak odası boyutları ile orantılı olarak seçmeliyiz. Yatak odası özel bir alan olduğundan dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da yatak odası duvarının renklerini veya duvar kağıdı renklerini zevkimize uygun bir şekilde seçmeliyiz. Duvar kağıdı renklerinin seçiminde yatak odasında kullandığınız perdeler, yatak nevresim takımları gibi aksesuarların renklerine uygun seçimler yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan duvar kağıdı seçimleri ile yatak odaları özel bir oda haline gelecektir. Ayrıca kare ve küçük bir yatak odasını dekore ederken odayı büyük bir hacme sahip gibi gösterebilmek adına açık renklere sahip duvar kağıdı seçilmelidir. Yatak odasında, odanın izin verdiği ölçüde uygun boyutlara sahip bir gardırop tercihi yapmalıyız. Gardırop tercihimiz bütün ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek kapasitede olmalıdır. Yatak odasını geniş göstermek ve küçük olmasının verdiği olumsuzluğu ortadan kaldırmak için imkan dahilinde ayna yerleştirilmeli, yatak odası penceresi olabildiğince büyük yapılmalıdır. Bu sayede hem gün ışığı yatak odası içine daha çok girip aydınlık hale getirecek hem de aynalar sayesinde daha aydınlık bir yatak odası oluşacağından geniş bir yatak odası havası oluşacaktır.

Yatak odalarında geniş hacimler bulunmadığında, daha estetik ve zarif bir görünüm kazanması açısından yerleştiremediğimiz süs aksesuarlarının yerine farklı dekorlar koyarak yatak odasına görsel hale getirebiliriz. Dekor olarak duvarları kullanabileceğiniz gibi komodin yerine canlı çiçek vazoları kullanarak hem vazo, hem de komodin olarak kullanabilirsiniz. Canlı dekor yerine yatak odanıza canlılık sağlayacak duvar kağıdı seçimleri ile hem daha az yer kaplayan bir dekor oluşturabilir hem de canlı bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz. Küçük yatak odalarında yapacağınız dekorasyon ile zarif bir dekorasyon yapmak için önceden plan ve tasarım yapmalısınız. Yapacağınız dekorasyon için yaptığınız plan çerçevesinde hareket etmeli, yatak odanızda boş alanlar oluşturarak hareket etmeniz için rahatlık sağlarsınız. Küçük kare yatak odalarını dekore ederken yatak odası içinde fazla yer kaplamaması için gardıroplar kapı arkasına gömme dolap şeklinde tercih edilmeli ve yatak odası daha fazla daraltılmamalıdır. Böylece küçük yatak odası içinde geniş alan yaratmış olursunuz. Yatak odası dekorasyonlarında fikir edinmek için homify yatak odası sayfalarında yer alan yatak odası dekorasyonları incelenerek tarzınıza uygun kişiliğinizi yansıtan bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz.