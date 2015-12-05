Kare şeklindeki küçük yatak odamı nasıl dekore edebilirim?

Evin bütün bölümleri gibi yatak odaları da kişilere özel dinlenme alanlarıdır. Günün yorgunluğunu, stresini attığımız, dinlendiğimiz bir oda olan yatak odası, konseptine uygun bir şekilde dekore edildiğinde zarif ve insanı dinlendiren, görselliği ile görenleri kendisine hayran bırakan bir yatak odası ortaya çıkar. Ancak dekorasyon kötü yapıldığında veya yatak odası ruhuna aykırı olarak yapıldığında ise ruhunuzu dinlendirmek yerine sizleri boğan, ruhunuzu daraltan bir yatak odası haline gelecektir. Evdeki odalar içinde imkan dahilinde büyük odayı yatak odası olarak dekore edebileceğimiz gibi odalar elvermediğinde de odalardan yararlanarak yatak odası dekorasyonu yaparız. Yatak odası olarak dekore edeceğimiz oda geniş ve büyük bir oda olabileceği gibi küçük ve kare şeklinde bir oda da olabilir. Küçük ve kare şeklindeki odayı yatak odası olarak dekore edebilmek için dikkat etmemiz gereken bir çok faktör vardır. Bu faktörlere dikkat ederek içimizi açan, küçük de olsa modern ve ruhumuzu dinlendiren bir yatak odası dekorasyonu yapabileceğimiz gibi bu faktörlere dikkat etmediğimizde ise kötü bir dekorasyona sahip bir yatak odası oluşturabiliriz. İhtiyaçlarımıza cevap veren bir yatak odası dekorasyonu için çok titiz davranmalı seçimlerimizi özenli bir şekilde yapmalıyız.
Küçük hacimli yatak odalarını dekore ederken öncelikle yatak odasının boyutlarına göre yatak ve karyola takımı seçmeliyiz. Yatak odasının şekli kare şeklinde ise yatak takımının boyutlarını dikkatli bir şekilde seçmeliyiz. Yatak odası küçük olduğu için yatak dışında kalan gardırop, makyaj masası, boy aynası gibi diğer mobilyaları da yatak odası boyutları ile orantılı olarak seçmeliyiz. Yatak odası özel bir alan olduğundan dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da yatak odası duvarının renklerini veya duvar kağıdı renklerini zevkimize uygun bir şekilde seçmeliyiz. Duvar kağıdı renklerinin seçiminde yatak odasında kullandığınız perdeler, yatak nevresim takımları gibi aksesuarların renklerine uygun seçimler yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan duvar kağıdı seçimleri ile yatak odaları özel bir oda haline gelecektir. Ayrıca kare ve küçük bir yatak odasını dekore ederken odayı büyük bir hacme sahip gibi gösterebilmek adına açık renklere sahip duvar kağıdı seçilmelidir. Yatak odasında, odanın izin verdiği ölçüde uygun boyutlara sahip bir gardırop tercihi yapmalıyız. Gardırop tercihimiz bütün ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek kapasitede olmalıdır. Yatak odasını geniş göstermek ve küçük olmasının verdiği olumsuzluğu ortadan kaldırmak için imkan dahilinde ayna yerleştirilmeli, yatak odası penceresi olabildiğince büyük yapılmalıdır. Bu sayede hem gün ışığı yatak odası içine daha çok girip aydınlık hale getirecek hem de aynalar sayesinde daha aydınlık bir yatak odası oluşacağından geniş bir yatak odası havası oluşacaktır.
Yatak odalarında geniş hacimler bulunmadığında, daha estetik ve zarif bir görünüm kazanması açısından yerleştiremediğimiz süs aksesuarlarının yerine farklı dekorlar koyarak yatak odasına görsel hale getirebiliriz. Dekor olarak duvarları kullanabileceğiniz gibi komodin yerine canlı çiçek vazoları kullanarak hem vazo, hem de komodin olarak kullanabilirsiniz. Canlı dekor yerine yatak odanıza canlılık sağlayacak duvar kağıdı seçimleri ile hem daha az yer kaplayan bir dekor oluşturabilir hem de canlı bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz. Küçük yatak odalarında yapacağınız dekorasyon ile zarif bir dekorasyon yapmak için önceden plan ve tasarım yapmalısınız. Yapacağınız dekorasyon için yaptığınız plan çerçevesinde hareket etmeli, yatak odanızda boş alanlar oluşturarak hareket etmeniz için rahatlık sağlarsınız. Küçük kare yatak odalarını dekore ederken yatak odası içinde fazla yer kaplamaması için gardıroplar kapı arkasına gömme dolap şeklinde tercih edilmeli ve yatak odası daha fazla daraltılmamalıdır. Böylece küçük yatak odası içinde geniş alan yaratmış olursunuz. Yatak odası dekorasyonlarında fikir edinmek için homify yatak odası sayfalarında yer alan yatak odası dekorasyonları incelenerek tarzınıza uygun kişiliğinizi yansıtan bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonları yapılırken yatak odası için ayrılan oda küçük hacimli ise yapılması gereken en ideal çözüm, yatak odası aksesuarlarının duvar dekorları olarak yapılmasını sağlamaktır. Bu sayede yatak odasında yer kaplayan tüm aksesuar ve yatak odasında yer kaplaması önlenmiş olacaktır. Örnek resimde yer alan yatak odası dekorasyonunda, yatak ak odası baş ucu komodini yerine beş çekmeceli bir şifonyer tercih edilmiş ve hem fonksiyonel bir şifonyer hem de daha az yer kaplayan bir komodin şeklinde ihtiyacımızı karşılayan bir şifonyer tercih edilmiştir. Ayrıca yatak takımı da ahşaptan yapılmış ve ideal ölçülerde imal edilerek yatak odasında bulunan boş alanları daraltmamıştır.
Yatak odası, boyutları itibari ile ihtiyaçlarınıza cevap veremeyecek duruma geldiğinde yapmanız gereken yatak odanıza ek alan oluşturarak alanı genişletmektir. Bunun için yapabileceğiniz ilk öncelik, yatak odanızın yan tarafında bulunan oda ile arasında bulunan duvarı ortadan kaldırarak yatak odanızı genişletmek veya yandaki odayı istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir suruma getirmek için özel bir kapı oluşturmaktır. Örnek resimde yer alan yatak odası dekorasyonunda da olduğu gibi camdan ek bir bölme oluşturarak yatak odanızı genişletebilirsiniz.
Yatak odanızda yapacağınız dekorasyonu planlarken yatak odanızı ideal biçimde dekore etmelisiniz. Bunun için yatak takımını odanın ortasına alarak bir tarafına dolaplarınızı diğer tarafınıza da diğer yatak odası mobilyalarını koyarak istediğiniz yatak odası dekorasyonunu yapabilirsiniz. Örnek resimde yer alan yatak odası dekorasyonunda olduğu gibi yatağı odanın ortasına alarak dekore edebilir ve yatak odanızda geniş alanlar oluşturabilirsiniz.
Dekoratif bir yatak odası dekorasyonu oluşturmak ve yatak odasının küçüklüğünü gizlemek için özel yatak odası duvar kağıtlarını seçmeliyiz. Duvar kağıtlarının desenlerini dikkatli seçmeli, duvar kağıtları ile yatak odamızı daha geniş gösterebiliriz. Örnek olarak verilen yatak odası dekorasyonunda yer alan duvar kağıdı desenlerini örnek alarak duvar kağıdı seçebilir ve yatak odanızı daha estetik ve daha zarif bir hale getirebilirsiniz. Kişiliğinizi yansıtan, tarzınıza ve zevkinize uygun duvar kağıtları seçerek size özel bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz.
Yatak odalarında en önemli dekorasyon aksesuarı olan canlı dekorlarına yatak odanızda yer vererek küçük olan yatak odanızın içini görsel hale getirerek insanların dikkatini canlı dekorlara kaydırabilirsiniz. Bu sayede yatak odanızın küçük olduğu detayını ortadan kaldırırsınız. Örnek resimdeki gibi bahçe ile yatak odası arasında olan duvarı ortadan kaldırıp cam bir duvar oluşturarak canlı dekorları yatak odası içindeymiş gibi gösterebilir veya canlı çiçekleri yatak odası içinde muhafaza ederek dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
Yatak odanızda görselliğe önem veriyorsanız, yatak dışında bir kütüphane oluşturabilir, yatağınızı fonksiyonel bir hale getirerek bir kitaplık oluşturabilirsiniz. Bu sayede yatak odanızın küçüklüğü göz ardı edilecek ve dikkat yatak odanızdaki kitaplığa kayacaktır. Ayrıca yatak odanızda yer alan kitaplık yatak odası dekorasyonuna farklı bir hava katacaktır. Örnek resimde yer alan yatak odası dekorasyonunu incelediğinizde özel bir dekorasyon yapılmış ve dekorasyona canlılık kazandırılmıştır.