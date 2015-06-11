Modern ve ferah mutfaklar

Mutfak özellikle ev hanımlarının ede en çok vakit geçirdiği bölümlerden biri. Son dönemlerde giderek artan arazi fiyatları ve beraberinde getirdiği konut alanlarının küçülmesinden en çok etkilenen bölüm de mutfaklar oluyor. Mutfak sadece yemek hazırlanan bir bölüm olarak görülerek giderek küçültülüyor. Oysa eskiden bazı evlerin mutfakları sadece mutfak olmaktan ziyade aynı zamanda oturma odası olarak da işlev görürdü ve soğuk kış gecelerinde mutfakta kuzinenin çıtırtısı eşliğinde tüm aile bir arada otururdu.

Bu denli geniş mutfaklara şimdilerde rastlamak pek mümkün değil. Ancak biz bugün homify'da böyle geniş mutfakları ele alacağız. Tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkma modern e ferah mutfaklar bugünkü konumuzu. Lafı fazla uzatmadan turumuza başlamak istiyoruz.