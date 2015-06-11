Modern ve ferah mutfaklar

Mutfak özellikle ev hanımlarının ede en çok vakit geçirdiği bölümlerden biri. Son dönemlerde giderek artan arazi fiyatları ve beraberinde getirdiği konut alanlarının küçülmesinden en çok etkilenen bölüm de mutfaklar oluyor. Mutfak sadece yemek hazırlanan bir bölüm olarak görülerek giderek küçültülüyor. Oysa eskiden bazı evlerin mutfakları sadece mutfak olmaktan ziyade aynı zamanda oturma odası olarak da işlev görürdü ve soğuk kış gecelerinde mutfakta kuzinenin çıtırtısı eşliğinde tüm aile bir arada otururdu.
Bu denli geniş mutfaklara şimdilerde rastlamak pek mümkün değil. Ancak biz bugün homify'da böyle geniş mutfakları ele alacağız. Tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkma modern e ferah mutfaklar bugünkü konumuzu. Lafı fazla uzatmadan turumuza başlamak istiyoruz.
Resimde gördüğünüz mutfak Ankara'nın mobilya merkezi Siteler'de 1972 yılından beri hizmet veren Yankı Mutfak&Banyo'ya ait. oldukça geniş bir alana kurulu mutfakta ilk dikkat çeken üst mutfak dolaplarının sarı rengi oluyor. Aventos teknolojisiyle üretilen sarı dolaplar mutfağa çok hoş bir etki katıyor. Alta dolaplar ise parlak siyah lake boyayla boyanmış ve sarıyla mükemmel bir uyum yakalamış.
İkinci mutfağımız Sönmez Mobilya imzasını taşıyor. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki mobilya merkezi Modoko'da hizmet veren firma evin diğer bölümlerinin yanında mutfaklarda da iddialı bir hizmet sunuyor. Resimde gördüğünüz mutfak da bunun en güzel kanıtı. Parlak beyaz lake boyalı mutfak tezgahı ve dolaplarının yanı sıra, buzdolabının kaplaması da beyazla yapılmış. Mutfak üst dolaplarında aventos teknolojisinin kullanıldığı tezgahta alt ve üst dolaplar arasında kalan bölüm kahverengi renkte tercih edilmiş. Yer döşemelerinde de bu tercih dikkat çekiyor. Son derece geniş mutfak büyük pencereleri sayesinde daha da ferah görülüyor.
Ürünlerini İstanbul Bakırköy'deki showroomuyla müşterileriyle buluşturan Luce Mutfak&Banyo evin diğer bölümlerinde kullanılabilen mobilyalar üretse de mutfak ve banyo alanında uzmanlaşan bir firma. Koleksiyonunda bulunan her ürünü sanat eseri değeri taşıyan firma , resimde gördüğünüz mutfakta da sanatını konuşturmuş. Siyah, bordo ve beyaz renklerin mükemmel şekilde harmanlandığı mutfak tasarımı mutfak adası ve bağımsız davlumbazıyla dikkat çekiyor. Mutfak gün ışığını içeriye alan geniş pencereyle daha da ferah görünüyor.
Bilecik Bozüyük'de faaliyet gösteren Eurodecor mutfak banyo ve kapı konusunda uzman bir firma. Frimanın elinden çıkan resimdeki mutfak ise görmeye pek alışık olduğumuz cinsten değil. T biçimli bir mutfak adasının yer aldığı mutfak beyaz ve kahverenginin uyumuyla oluşturulmuş. Mutfak adası hem yemek hazırlama, hem pişirme, hem de yemek masaı işlevlerini bir arada görüyor. Mutfağın geniş pencereleri ise ferah mutfağı daha da ferahlaştırıyor. Mutfağın dikka çeken bir diğer özelliği ise bağımsız davlumbaz.
Denizli merkezli Baytuğra Mobilya'nın mutfakta favori renginin beyaz olduğunu homify'ı yakından takip eden okurlarımız iyi bilir. Resimde gördüğünüz mutfak da firmanın beyazı kullandığı geniş bir mutfaktan alınma. Son derece ferah mutfakta en dikkat çekici unsur altın varaklı ayrıntılarla yaratılan klasik esinti. Parlak beyaz lake mutfak dolaplarıyla oluşan modern etki, altın varakların klasik etkisiyle kusursuz bir etkileşime girmiş.
Mutfaklar hakkında bazı sırları öğrenmek ister misiniz?