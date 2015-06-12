Tek renkle mucize

Resimde gördüğünüz oturma odası grubu Trabcelona Design'a ait. Bembeyaz koltuk takımı yine beyaz ve grinin hakim olduğu bir oturma odasına yerleştirilmiş. Ancak bu haliyle tek düze ve sıkıcı duruyorlar. Bu kompozisyona kesinlikle bir renk dokunuşu gerekiyormuş ve uzman firma bu dokunuşu 2015'in rengi marsalayla yapmış. Oturma dasında kullanılan ayaklı etajerde marsala kullanılmış. Bu da ortama harekete kazandırmış. Kahverengi ahşap ayaklı etajerin üst kısmı marsala renkte tercih edilmiş. buna uygun olarak vazodaki çiçeklerin rengi de yakın bir tonda.