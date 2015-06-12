Tek renkle mucize

Evlerde klasik renkleri-klasik renkten kastımız beyaz ve siyah- ya da nötr renkleri tercih etme eğilimi hakim. Canlı renkler zaman zaman cesaret istiyor. Ancak nötr veya klasik renkler tercih edilse de dekorasyonun içindeki küçük bir unsurda bile canlı renk kullanımıyla tüm atmosferi etkilemek mümkün. Kimi zaman bir yastıkta, kimi zaman bir rafta, kimi zaman yatak başlığında genel havaya hakim olan renklerin zıttı renkleri kullanarak hoş bir etki yaratabilirsiniz.
Bugün homify'da buna benzer kullanımları gösterecek bir derleme hazırladık. Hazırsanız başlayalım.
Resimde gördüğünüz oturma odası grubu Trabcelona Design'a ait. Bembeyaz koltuk takımı yine beyaz ve grinin hakim olduğu bir oturma odasına yerleştirilmiş. Ancak bu haliyle tek düze ve sıkıcı duruyorlar. Bu kompozisyona kesinlikle bir renk dokunuşu gerekiyormuş ve uzman firma bu dokunuşu 2015'in rengi marsalayla yapmış. Oturma dasında kullanılan ayaklı etajerde marsala kullanılmış. Bu da ortama harekete kazandırmış. Kahverengi ahşap ayaklı etajerin üst kısmı marsala renkte tercih edilmiş. buna uygun olarak vazodaki çiçeklerin rengi de yakın bir tonda.
Mahir mobilya imzasını taşıyan bu koltuk takımının ana rengi pastel pembe. Nötr bir etkisi olan pastel renkleri canlı tonlarla hareketlendirmek gerektiğini düşünen firma takımın tekli koltuğunu kelly yeşili üretmeyi tercih etmiş ve çok da iyi etmiş. İkili kanepenin sırt yastıklarından birinde de aynı ton kullanılmış. Kırlentlerde ise petrol mavisine yakın bir ton kullanılarak yeşil desteklenmiş. Beyaz yoğunluklu bir odaya yerleştirilen koltuk takımı bu kompozisyonla odaya hareket kazandırmış.
İndeksa Mimarlıkk tarafından tasarlanan bir ofis görüyoruz. Genel olarak beyaz renkli mobilyalar kullanılan ofise renk dokunuşu kırmızıyla yapılmış. Beyaz masa, koltuklar ve kanepenin olduğu ofise kırmızı renkli bir başka kanepe eklenmiş ve çok hoş bir hava yaratılmış. Buna uygun olarak tavandaki avizede de benzer bir kırmızı tonu görmek mümkün.
Yatak odasının zemini ve duvarları beyaz. Karyola ve komodin siyah. Bu yatak odasına renk lazım. Öyle tek renk de yetmez. gökkuşağının renkleri lazım. Denizli merkezli ÖMS Mobilya da bu şekilde düşünmüş olacak ki karyola başlığı için rengarenk bir tasarım ortaya koymu. Karyola başlığında Turuncudan pembeye, maviden sarıya on farklı ton görüyoruz.
Resimde gördüğünüz yatak odası takımı da ilk resimde olduğu gibi Trabcelona Design'a ait. Firmanın İber modeline ait yatak odası siyah ve beyaz tonların hakim olduğu bir tasarıma sahip. Bu tekdüzeliği kırmak için firma kompozisyona bordo bir sallanan koltuk ve puf eklemiş.
Denizli merkezli Baytuğra Mobilya'ya ait ürünlerin olduğu bu oda tamamen nötr renklerden oluşuyor. Brick duvarlar ve açık renkli zemin kaplamasının yanı sıra, TV ünitesi ve koltuk takımı da nötr renklere sahip. Ancak odaya küçük de olsa renkli bir dokunuşta bulunulmuş. Bu da rekorlar kıran Angry birds oyununun kahramanı kuşlardan biriyle yapılmış. Kanepede kullanılan yastık sinirli bir kuşun baskısına sahip.
Renkli perdeler ilginizi çeker mi? Cevabınız evetse burayı tıklayın.