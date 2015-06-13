현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ahşap yemek masaları

Aydin Sanli Aydin Sanli
MAYAVERA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Yemek Odası
Loading admin actions …

Ahşap hem kolay bulunabilir, hem hesaplı, hem de estetik bir malzeme. Diğer pek çok mobilyada olduğu gibi yemek masalarında da ahşap vazgeçilmez bir malzeme. Başka malzemeler ahşabın yerini almaya çalışsa da yemek masaları konusunda ahşabın saltanatı henüz yıkılabilmiş değil. Ahşap her türlü tarza uygun olarak işlenebiliyor ve ortaya çok çeşitli tarzlarda yemek masaları çıkabiliyor. 

Bugün homify'da hepsi yerli üreticilerin elinden çıkma birbirinden farklı ve güzel yemek masalarından oluşan bir derleme hazırladık. Siz de bugünlerde yemek masanızı değiştirmeyi planlıyorsanız bu yazının tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Lafı fazla uzatmayalım ve yemek masalarına bakmaya başlayalım. 

Klasik bir yemek masası

Grey Yemek Odası Takımı Berke Mobilya Yemek OdasıMasalar
Berke Mobilya

Grey Yemek Odası Takımı

Berke Mobilya
Berke Mobilya
Berke Mobilya

İstanbul merkezli Berke Mobilya'nın ürün skalasında Grey yemek Masası olarak satılan ürün çizgileriyle tam bir klasik tarz ürünü. Üstü meşe kaplama olan üründe masif mdf kullanılmış. Lake boyalı ürünün rengi gri ve eskitme antrasit efekti kullanılmış. Bir adet masa altı adet sandalyeden oluşan ürünü tekil olarak satın alabilmek de mümkün. Sandalye döşemelerinde renkli tercih masanın gri rengine bir parça da olsa hareket kazandırmış Böyle bir yemek masasına sahip olan bir evin tüm bakışları üzerine çekeceğine hiç kuşku yok. 

Modern ve şık

homify Minimalist Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

SK Archtitural Visualization'ın bir çalışması olan bu yemek masası gerek malzemesi, gerekse de çizgileri açısından son derece modern ve şık bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ham ahşabı çok estetik çizgilerle birleştiren yemek masası, bir masa ve altı da sandalyeden oluşuyor. Finisaj olarak üzerinde sadece mat cila bulunan ürün ahşap yemek masası sıfatını sonuna kadar hak ediyor. Bu yemek masası ister bir kır evinde, ister yazlıkta, isterse de yaşanılan evlerde rahatlıkla kullanılabilecek ve kullanıldığı yere şıklık getirecek bir nitelikte.

Masif ahşap

MAYAVERA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Yemek Odası
Escapefromsofa

MAYAVERA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Resimde gördüğünüz yemek masası homify'ın başarılı uzmanlarından Escapefromsofa'nın tasarımını yaptığı bir evde bulunuyor. Yekpare yani masif yüzeye sahip masa son derece klas bir görünüme sahip. Masanın koyu kahverengi rengi zemin döşemeleriyle de mükemmel bir uyum yakalamış. bir masa sekiz sandalyeden oluşan takımın sandalyeleri deri benzeri bir malzemeyle kaplı. 

Rengarenk bir masa

Rustic Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Rustik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Rustic Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sönmez Mobilya imzasını taşıyan bu masa şu ana kadar gördüğümüz masalardan bir parça daha büyük. Sekiz kişilik masanın en dikkat çekici özelliği rengarenk döşemeleriyle sandalyeleri olmuş. Eve bahar coşkusu getiren bu masa, kanepenin kırlentleriyle de uyum içerisinde. Masa şu ana kadar gördüğümüz masalardan farklı olarak dört ayaklı değil, iki dikme ve zeminde bu dikmeleri birleştiren panelle ayakta duruyor. 

Ahşap ve cam

Ev Tadilatı Ysk Tadilat Klasik Yemek Odası
Ysk Tadilat

Ev Tadilatı

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Ahşap ve cam birlikte her zaman iyi sonuç veren bir ikili. YSK Tadilat'ın imzasını taşıyan bu yemek masasında da bu ikili kullanılmış. Masif ahşap masa iskeletinin üstüne kalın bir cam yerleştirilerek şık bir masa yaratılmış. Sandalye iskeleti de masanınkiyle uyumlu. Sandalye döşemeleri ise kadifemsi malzemeden renk uyumu gözetilerek seçilmiş. 

Bu yemek masaları da ilginizi çekebilir:

En şık yemek masası modelleri – 1

Önce & Sonra: Eski bir çiftlik evinden şık bir konağa
Bu ahşap yemek masası modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler