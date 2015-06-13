Ahşap yemek masaları

Ahşap hem kolay bulunabilir, hem hesaplı, hem de estetik bir malzeme. Diğer pek çok mobilyada olduğu gibi yemek masalarında da ahşap vazgeçilmez bir malzeme. Başka malzemeler ahşabın yerini almaya çalışsa da yemek masaları konusunda ahşabın saltanatı henüz yıkılabilmiş değil. Ahşap her türlü tarza uygun olarak işlenebiliyor ve ortaya çok çeşitli tarzlarda yemek masaları çıkabiliyor.
Bugün homify'da hepsi yerli üreticilerin elinden çıkma birbirinden farklı ve güzel yemek masalarından oluşan bir derleme hazırladık. Siz de bugünlerde yemek masanızı değiştirmeyi planlıyorsanız bu yazının tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Lafı fazla uzatmayalım ve yemek masalarına bakmaya başlayalım.
İstanbul merkezli Berke Mobilya'nın ürün skalasında Grey yemek Masası olarak satılan ürün çizgileriyle tam bir klasik tarz ürünü. Üstü meşe kaplama olan üründe masif mdf kullanılmış. Lake boyalı ürünün rengi gri ve eskitme antrasit efekti kullanılmış. Bir adet masa altı adet sandalyeden oluşan ürünü tekil olarak satın alabilmek de mümkün. Sandalye döşemelerinde renkli tercih masanın gri rengine bir parça da olsa hareket kazandırmış Böyle bir yemek masasına sahip olan bir evin tüm bakışları üzerine çekeceğine hiç kuşku yok.
SK Archtitural Visualization'ın bir çalışması olan bu yemek masası gerek malzemesi, gerekse de çizgileri açısından son derece modern ve şık bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ham ahşabı çok estetik çizgilerle birleştiren yemek masası, bir masa ve altı da sandalyeden oluşuyor. Finisaj olarak üzerinde sadece mat cila bulunan ürün ahşap yemek masası sıfatını sonuna kadar hak ediyor. Bu yemek masası ister bir kır evinde, ister yazlıkta, isterse de yaşanılan evlerde rahatlıkla kullanılabilecek ve kullanıldığı yere şıklık getirecek bir nitelikte.
Resimde gördüğünüz yemek masası homify'ın başarılı uzmanlarından Escapefromsofa'nın tasarımını yaptığı bir evde bulunuyor. Yekpare yani masif yüzeye sahip masa son derece klas bir görünüme sahip. Masanın koyu kahverengi rengi zemin döşemeleriyle de mükemmel bir uyum yakalamış. bir masa sekiz sandalyeden oluşan takımın sandalyeleri deri benzeri bir malzemeyle kaplı.
Sönmez Mobilya imzasını taşıyan bu masa şu ana kadar gördüğümüz masalardan bir parça daha büyük. Sekiz kişilik masanın en dikkat çekici özelliği rengarenk döşemeleriyle sandalyeleri olmuş. Eve bahar coşkusu getiren bu masa, kanepenin kırlentleriyle de uyum içerisinde. Masa şu ana kadar gördüğümüz masalardan farklı olarak dört ayaklı değil, iki dikme ve zeminde bu dikmeleri birleştiren panelle ayakta duruyor.
Ahşap ve cam birlikte her zaman iyi sonuç veren bir ikili. YSK Tadilat'ın imzasını taşıyan bu yemek masasında da bu ikili kullanılmış. Masif ahşap masa iskeletinin üstüne kalın bir cam yerleştirilerek şık bir masa yaratılmış. Sandalye iskeleti de masanınkiyle uyumlu. Sandalye döşemeleri ise kadifemsi malzemeden renk uyumu gözetilerek seçilmiş.
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