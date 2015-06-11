Yatak odanızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemi

Uzun ve yorucu bir günün sonunda yatak odamıza girip huzur bulmak, yeni bir güne en iyi şekilde dinlenerek hazırlanmak isteriz. Dolayısıyla mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmek için yatak odasının dekorasyonu ve içindeki mobilyalar büyük önem taşır. Bu yazıda sizler için yatak odanızı olduğundan daha güzel hale getirmenin 15 yöntemini derledik.
Yatak odasında halı çok tercih edilmese de hem mekâna renk katan, hem de derleyip toparlama etkisi olan bir ilavedir. Mekânınız müsaitse, küçük bir halıyla bile mucizeler yaratabilirsiniz.
Yatak başlığını değiştirmek, renklendirmek, farklı şeyler denemek düşündüğünüz kadar zor değil. Mesela buradaki gibi bir orijinallik sizin yatak odanızı da renklendirmez mi?
Dilerseniz duvarda, dilerseniz dolap kapaklarında ya da kapılarda yer vereceğiniz desenli duvar kâğıdı ya da diğer kaplama malzemeleri sayesinde yatak odanızı cıvıl cıvıl bir hale sokabilirsiniz.
Dolap kapaklarınıza ayna kaplatamıyorsanız bile sahip olduğunuzdan daha büyük bir ayna almayı düşünebilirsiniz. Zira ayna yarattığı optik illuzyon etkisiyle odayı olduğundan büyük ve ferah gösterir.
Ev dekorasyonunda katı bir simetriyi herkese sevmiyor olabilir ama bir mekâna girdiğinizde karşınızda her yönüyle dört dörtlük bir manzara görmeyi seviyorsanız, iki kişilik bir yatak odasında simetri önemlidir.
Sokaktan bile bulabileceğiniz basit bir kütük, ya da sepeti andıran lalettayin bir puf koltuk; doğru malzemelerle birleştirildiğinde mekânınızı çok daha farklı kılabilir.
Yatak odasında beyaz elbette bir klasiktir. Ama beyazı siyah ya da kahverengi gibi kontrast yaratacak bir renkle beslerseniz, genel manzara çok daha etkileyici ve huzur verici olacaktır.
İşte çok para harcamadan yapabileceğiniz bir değişiklik daha. Yatak odanızın renk paletine ve tarzına uygun, yatay hizalı bir tablo ile mekânı bir seviye yukarıya çıkarmak mümkün.
Yatak odasından sıkılanların yapacağı en kolay iş, gidip yepyeni bir nevresim takımı almaktır elbette. Bu fotoğraftakinin yerine gri ya da kahverengi bir nevresim düşlesenize, ne kadar iç karartıcı olurdu.
Burada olduğu gibi bütün duvarı ya da zemini ahşapla kaplayamıyorsanız bile, sehpa ya da komodin gibi ilavelerle ahşabın sıcaklığını yatak odanıza taşıyabilirsiniz.
Zaten şık olan bu yatak odasına ayrı bir hava katan ve ilk bakışta dikkat çeken unsur abajur. Belki biraz da kontrast yaratan bir renkte, hoş bir abajur seçerek yatak odanızı siz de güzelleştirebilirsiniz. Abajurunuz varsa da yerini değiştirmeyi deneyin.
Aynasız bir yatak odası elbette olmaz, ama sadece temel işlevi için değil dekorasyon ve süs olarak da aynaları kullanabilirsiniz. Bu mekândaki o üç ayna yatak odasının havasını değiştirmeye yetmiş.
Eğer yeriniz müsaitse yatak odalarına renk ve değişiklik katmanın bir yolu da hoş bir berjer ya da şezlong ilave etmektir. Yatak odasına illâ ki yatacaksınız diye bir kural yok ya, bazen de oturmak gerekir.
Kimi zaman alışılmadık fikirlere de açık olmak gerekiyor. O küçük kitaplık bu yatak odasına yakışmamış mı. Geceleri uyku tutmayınca elinizin altında birkaç hoş kitap bulunsa fena mı olurdu?
Karşımızda çok güzel bir yatak odası var ve bu güzelliğin oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri, duvardaki tablo ile yatak örtüsü arasındaki müthiş renk uyumu.
Yatak odaları hakkında ipuçlarımızı beğendiyseniz, ’Oturma odanızı size özgü kılmanın 15 garantili yöntemi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.