현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Yatak odanızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemi

homify.com.tr homify.com.tr
TS EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Yatak Odası
Loading admin actions …

Uzun ve yorucu bir günün sonunda yatak odamıza girip huzur bulmak, yeni bir güne en iyi şekilde dinlenerek hazırlanmak isteriz. Dolayısıyla mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmek için yatak odasının dekorasyonu ve içindeki mobilyalar büyük önem taşır. Bu yazıda sizler için yatak odanızı olduğundan daha güzel hale getirmenin 15 yöntemini derledik.

1. Halıyı ihmal etmeyin

Yatak Odası Modelleri Mahir Mobilya Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Mahir Mobilya

Yatak Odası Modelleri

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Yatak odasında halı çok tercih edilmese de hem mekâna renk katan, hem de derleyip toparlama etkisi olan bir ilavedir. Mekânınız müsaitse, küçük bir halıyla bile mucizeler yaratabilirsiniz.

2. Yatak başlığı deyip geçmeyin

Üretimi Yapılmıyor Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Mobilya

Üretimi Yapılmıyor

Mobilya
Mobilya
Mobilya

Yatak başlığını değiştirmek, renklendirmek, farklı şeyler denemek düşündüğünüz kadar zor değil. Mesela buradaki gibi bir orijinallik sizin yatak odanızı da renklendirmez mi?

3. Çiçeklerle içiniz açılsın

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Yatak Odası
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Dilerseniz duvarda, dilerseniz dolap kapaklarında ya da kapılarda yer vereceğiniz desenli duvar kâğıdı ya da diğer kaplama malzemeleri sayesinde yatak odanızı cıvıl cıvıl bir hale sokabilirsiniz.

4. Aynalı dolap kapakları odayı geniş ve ferah gösterir

Via Yatak Odası Serhat Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Serhat Mobilya

Via Yatak Odası

Serhat Mobilya
Serhat Mobilya
Serhat Mobilya

Dolap kapaklarınıza ayna kaplatamıyorsanız bile sahip olduğunuzdan daha büyük bir ayna almayı düşünebilirsiniz. Zira ayna yarattığı optik illuzyon etkisiyle odayı olduğundan büyük ve ferah gösterir.

5. Simetriye dikkat edin

Queen Set Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Queen Set

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Ev dekorasyonunda katı bir simetriyi herkese sevmiyor olabilir ama bir mekâna girdiğinizde karşınızda her yönüyle dört dörtlük bir manzara görmeyi seviyorsanız, iki kişilik bir yatak odasında simetri önemlidir.

6. Özel aksesuarlarla mekânınıza hava katın

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Sokaktan bile bulabileceğiniz basit bir kütük, ya da sepeti andıran lalettayin bir puf koltuk; doğru malzemelerle birleştirildiğinde mekânınızı çok daha farklı kılabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Beyazdan kaçmayın ama kontrast renkleriyle besleyin

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Yatak Odası
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

Uygulamalar

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

Yatak odasında beyaz elbette bir klasiktir. Ama beyazı siyah ya da kahverengi gibi kontrast yaratacak bir renkle beslerseniz, genel manzara çok daha etkileyici ve huzur verici olacaktır.

8. Yatağın arkasına yatay bir tablo yakışır

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Yatak OdasıKomodinler
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İşte çok para harcamadan yapabileceğiniz bir değişiklik daha. Yatak odanızın renk paletine ve tarzına uygun, yatay hizalı bir tablo ile mekânı bir seviye yukarıya çıkarmak mümkün.

9. Nevresiminizi değiştirin

Shabby Nevresim Takimi Home Sweet Home Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Home Sweet Home

Shabby Nevresim Takimi

Home Sweet Home
Home Sweet Home
Home Sweet Home

Yatak odasından sıkılanların yapacağı en kolay iş, gidip yepyeni bir nevresim takımı almaktır elbette. Bu fotoğraftakinin yerine gri ya da kahverengi bir nevresim düşlesenize, ne kadar iç karartıcı olurdu.

10. Mekânınıza ahşapla sıcaklık katın

Yatak Odası GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Yatak Odası
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Yatak Odası

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Burada olduğu gibi bütün duvarı ya da zemini ahşapla kaplayamıyorsanız bile, sehpa ya da komodin gibi ilavelerle ahşabın sıcaklığını yatak odanıza taşıyabilirsiniz.

11. Abajuru unutmayın

ottoman yatak odası Trabcelona Design Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Trabcelona Design

ottoman yatak odası

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Zaten şık olan bu yatak odasına ayrı bir hava katan ve ilk bakışta dikkat çeken unsur abajur. Belki biraz da kontrast yaratan bir renkte, hoş bir abajur seçerek yatak odanızı siz de güzelleştirebilirsiniz. Abajurunuz varsa da yerini değiştirmeyi deneyin.

12. Dekorasyon unsuru olarak ayna kullanın

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Yatak Odası
Mimoza Mimarlık

A. MORİTA EVİ ANTALYA

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Aynasız bir yatak odası elbette olmaz, ama sadece temel işlevi için değil dekorasyon ve süs olarak da aynaları kullanabilirsiniz. Bu mekândaki o üç ayna yatak odasının havasını değiştirmeye yetmiş.

13. Ekstra bir oturma ünitesi

UYSAL RESIDENCE, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Yatak Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

UYSAL RESIDENCE

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Eğer yeriniz müsaitse yatak odalarına renk ve değişiklik katmanın bir yolu da hoş bir berjer ya da şezlong ilave etmektir. Yatak odasına illâ ki yatacaksınız diye bir kural yok ya, bazen de oturmak gerekir.

14. Küçük bir kitaplık, neden olmasın?

TS EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Yatak Odası
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

TS EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Kimi zaman alışılmadık fikirlere de açık olmak gerekiyor. O küçük kitaplık bu yatak odasına yakışmamış mı. Geceleri uyku tutmayınca elinizin altında birkaç hoş kitap bulunsa fena mı olurdu?

15. Renk uyumuna dikkat

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Karşımızda çok güzel bir yatak odası var ve bu güzelliğin oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri, duvardaki tablo ile yatak örtüsü arasındaki müthiş renk uyumu. 

Yatak odaları hakkında ipuçlarımızı beğendiyseniz, ’Oturma odanızı size özgü kılmanın 15 garantili yöntemi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Paletten mobilyaya
Sizin de ekleyeceğiniz ipuçları varsa yorum kısmında diğer okurlarımızla paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler