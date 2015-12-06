Büyüleyici güzellikte bir çiftlik evi

Tuğla, ahşap pencere ve pervazlar ve boydan boya cam uygulamasıyla mükemmel bir kompozisyon çizen cephe, camın bu bol kullanımı sayesinde öndeki bahöe doğyala bütünleşme duygusunu sonuna kadar hissetiriyor. Evin her yerinde olduğu gibi ışıklandırma burada da yine oldukça başarılı.

Bugünkü ev tanıtımı yazımızın sonuna geldik. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz yılın da sonuna yaklaşmaktayız. Yeni ev fikirleriyle tanışmak ve geride bırakmaya hazırlandığımız yılın hızlıca bir özetini görmek istiyorsanız, yine daha önce sitemizde yayınlanan ‘2015 yılından akılda kalan ev modelleri’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.