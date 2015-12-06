Büyüleyici güzellikte bir çiftlik evi

Bugünkü yazımızda, daha önceden hemen hemen yazılarımızda hiç yer vermediğimiz bir ülke olan Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki bir çiftlik evini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Çiftlik evi deyince aklınıza country tarzı gelmiş olmalı ancak yazımıza konu olan çiftlik evi modern bir tarza, çağdaş çizgilere sahip olduğu gibi aynı oldukça da lüks bir ev. Yine aynı ülkeden Monika Khanna Designs isimli firmanın eseri olan çiftlik evinde ahşabın ve camın ne kadar başarıyla ve ustaca uygulandığına şahit olacaksınız. Şimdi bu masalsı çiftlik evimize biraz daha yakından bakalım.
Görenleri zamandan soyutlayan bu ev, neredeyse tamamen asil ve ihtişamlı görünümlü ahşapla, modern ve elegan taşların hakimiyetinde. Çok şık giriş kısmının yeşil alan düzenlemesi fevkalade büyük bir başarıyı yansıtıyor. Bu başarıyı sağlayan en büyük etkenlerden biri de capcanlı renkleri üzerinde taşıyan parlak bitkilerle bezenmiş olması. Kapı ve duvarların ayrıntılarında kullanılan metal parçalar, evin soyluluğuna soyluluk katmış. Yere döşenen taşlar ise renk açısıdan hem ahşapla hem de beyaz duvarlarla uyumlu bir görüntü arz ediyor.
Giriş bölümünde bu çiftlik evinin oldukça lüks olduğunu söylemiştik. Bir çiftlik evinin en önemli getirisi yoğun ve monoton şehir yaşamından kaçıldığında sığınılacak bir kucak gibi durmasıdır. Kendinizi en rahat hissetmeniz gereken mekan burası olmalıdır. Bu rahatlığa rahatlık katacak aktivitelerden biri de hiç kuşkusuz bir spa seansıdır. Bu çiftlik evinin sahipleri de evlerinde bir spaya sahip olabilecek kadar şanslılar. Bolca ahşap kullanımı ve pencerelerin büyüklüğü sayesinde bolca ışığın eşsiz birleşimi.
Oturma odası, hem modern hem de o yöreye özgü motifler sunarak eklektik ama olağanüstü şıkm ve konforlu bir görüntü sunuyor. Ahşabın dominantlığı altındaki dekorasyonda, fildişi rengi duvar boyası genel dekorasyonla bir harmoni sergiliyor. Tabandan tavana cam ugulaması eve huzur, temiz ve ferah bir hava katıyor. Cephenin bahçeye açıldığı düşünüldüğünde bu ferahlık duygusu bir kat daha artıyor adeta. Modernizmle doğanın, enteresan, kendine özgü ama fevkalade bir birleşimi.
Çalışma odasında da evin genel çizgilerinden vazgeçilmemiş. Yani yine ahşap ağırlığını korumaya devam ederken cam cepheler de geniş tutulmuş. Geniş ve geriye iyice yaslanabilen tekli koltukta şekerleme yapma imkanına da sahipsiniz. Aydınlatma da çalışma odasının en büyük artılarından. Ancak şuna hiç şüphe yok ki bu çalışma odasının en büyük avantajı ve göze hoş gelen kısmı, direkt bahçeye ve doğaya açılması.
Tuğla, ahşap pencere ve pervazlar ve boydan boya cam uygulamasıyla mükemmel bir kompozisyon çizen cephe, camın bu bol kullanımı sayesinde öndeki bahöe doğyala bütünleşme duygusunu sonuna kadar hissetiriyor. Evin her yerinde olduğu gibi ışıklandırma burada da yine oldukça başarılı.
Bugünkü ev tanıtımı yazımızın sonuna geldik. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz yılın da sonuna yaklaşmaktayız. Yeni ev fikirleriyle tanışmak ve geride bırakmaya hazırlandığımız yılın hızlıca bir özetini görmek istiyorsanız, yine daha önce sitemizde yayınlanan ‘2015 yılından akılda kalan ev modelleri’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.