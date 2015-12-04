Muhteşem iç dekorasyona sahip modern bir ev

Lizbon'un iyi bir semtinde yer alan ve modern mimarisi ile diğer evlerden ayrılan bu konut çocuklu bir aile için JPS Atelier tarafından tasarlanıp inşa edilmiş. Müstakil evlerin olduğu mahallede yer alan konutun kendine minimalist bir çizgisi var. Geniş pencereleri sayesinde gün ışığından bolca yararlanma imkanına sahip olan evin bir de kendine özel yüzme havuzu bulunuyor. Koyu gri detaylarla işlenmiş beyaz yapının her cephesinde farklı bir pencere tarzı kullanılmış ve modernist yapıya uyumlu olması açısından perde yerine jaluzi ile mahremiyet sağlanmış.
Yoldan geçen insanların dahi dikkatini çeken bu modern konutun simetrik ön cephesinde dört adet açılı kapılır, yerden tavana sürgülü kapı bulunuyor. Bu cephedeki tüm odaların en iyi şekilde gün ışığından faydalanmasını sağlayan bu kapılar, mahremiyet için jaluzi ile kapatılmış. Beyaz badana ile koyu gri doğal taşın tezat yaratan uyumu da evin en gösterişli unsurlarından birini oluşturuyor. Yan cephe ise acı kahverengi paneller ile kaplı. Aynı üç tonu evin içinde de göreceğiz.
Evin içine girdiğimizde, göze çarpan ilk şey sanki havada duruyormuş gibi görünen muhteşem merdivenler. Ortadan bir aksam ile birbirine bağlı olan merdivenlerin iki yanı ise çubuklardan oluşan bir paravan ile kapatılmış.
Geniş konutun zemin katı açık planlı olarak tasarlanmış. Oldukça büyük olan yapının iç duvarsız olması ve geniş pencereleri sayesinde bu alan son derece ferah. Evin iç mimarisinde de dış cephede gördüğümüz gri taş detaylarda kullanılmış. Beyaz duvarlara, şöminenin yer aldığı koyu gri taş duvar eşlik ediyor.
Açık planlı alanın oldukça geniş bir kısmı mutfak ve yemek odasına ayrılmış. Evdeki en sıcak, en samimi buluşma noktası olan mutfakta da beyaz ve gri tonları kullanılarak diğer tüm alanlarla uyum sağlanmış. Yan cepheye bakan mutfakta da, son derece geniş bir pencere yer alıyor. Kullanım kolaylığı açısından pencereler hem yandan hem de vasistaslı açılıyor.
Evin her cephesinde yer alan geniş pencereler sayesinde en dar alanlar bile gün ışığı alabiliyor, tıpkı bu küçük koridor gibi. Koridor penceresi, tabandan tavana ve koridor genişliğinde olması sayesinde, tüm alanı doğal bir şekilde aydınlatmaya yetiyor.
Özel yüzme havuzunun da yer aldığı arka kısma bakan cephenin zemin katında boylu boyunca sürgülü kapılar kullanılmış, tıpkı ön cephe gibi. Bina, kot farkından dolayı ön cepheden iki katlı iken, arka cepheden üç katlı, yani yarı açık bir bodrum katına da sahip. Üst iki katta yer alan odalarda, ön cephenin simetrisine tezat oluşturacak şekilde, asimetrik bir pencere yapısı tasarlanmış.
Evin arka cephesi boyunca devam eden yüzme havuzunun çevresi mahremiyet oluşturmak adına yüksek duvarlar ile çevrilmiş. Ahşap deck ile kaplı güneşlenme alanı, geniş pencere ile aynı hizada olan yüzme havuzu, havuzun içinden ve duvar diplerinden gelen muhteşem aydınlatma ile, bu yüzme havuzu evin adeta yıldızı. Hem çocuklar için hem de yetişkinler için gündüz ve gece kullanılabilecek şahane bir havuz.
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