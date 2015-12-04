Muhteşem iç dekorasyona sahip modern bir ev

Evin arka cephesi boyunca devam eden yüzme havuzunun çevresi mahremiyet oluşturmak adına yüksek duvarlar ile çevrilmiş. Ahşap deck ile kaplı güneşlenme alanı, geniş pencere ile aynı hizada olan yüzme havuzu, havuzun içinden ve duvar diplerinden gelen muhteşem aydınlatma ile, bu yüzme havuzu evin adeta yıldızı. Hem çocuklar için hem de yetişkinler için gündüz ve gece kullanılabilecek şahane bir havuz.

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