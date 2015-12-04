현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Muhteşem iç dekorasyona sahip modern bir ev

Özlem K. Özlem K.
ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Lizbon'un iyi bir semtinde yer alan ve modern mimarisi ile diğer evlerden ayrılan bu konut çocuklu bir aile için JPS Atelier tarafından tasarlanıp inşa edilmiş. Müstakil evlerin olduğu mahallede yer alan konutun kendine minimalist bir çizgisi var. Geniş pencereleri sayesinde gün ışığından bolca yararlanma imkanına sahip olan evin bir de kendine özel yüzme havuzu bulunuyor. Koyu gri detaylarla işlenmiş beyaz yapının her cephesinde farklı bir pencere tarzı kullanılmış ve modernist yapıya uyumlu olması açısından perde yerine jaluzi ile mahremiyet sağlanmış.

Göz alıcı bir modern yapı

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Modern Evler
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Yoldan geçen insanların dahi dikkatini çeken bu modern konutun simetrik ön cephesinde dört adet açılı kapılır, yerden tavana sürgülü kapı bulunuyor. Bu cephedeki tüm odaların en iyi şekilde gün ışığından faydalanmasını sağlayan bu kapılar, mahremiyet için jaluzi ile kapatılmış. Beyaz badana ile koyu gri doğal taşın tezat yaratan uyumu da evin en gösterişli unsurlarından birini oluşturuyor. Yan cephe ise acı kahverengi paneller ile kaplı. Aynı üç tonu evin içinde de göreceğiz.

Merdivenler

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Modern Koridor, Hol & Merdivenler
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Evin içine girdiğimizde, göze çarpan ilk şey sanki havada duruyormuş gibi görünen muhteşem merdivenler. Ortadan bir aksam ile birbirine bağlı olan merdivenlerin iki yanı ise çubuklardan oluşan bir paravan ile kapatılmış. 

Açık planlı zemin kat

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Modern Oturma Odası
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Geniş konutun zemin katı açık planlı olarak tasarlanmış. Oldukça büyük olan yapının iç duvarsız olması ve geniş pencereleri sayesinde bu alan son derece ferah. Evin iç mimarisinde de dış cephede gördüğümüz gri taş detaylarda kullanılmış. Beyaz duvarlara, şöminenin yer aldığı koyu gri taş duvar eşlik ediyor.

Evin kalbi

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Modern Mutfak
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Açık planlı alanın oldukça geniş bir kısmı mutfak ve yemek odasına ayrılmış. Evdeki en sıcak, en samimi buluşma noktası olan mutfakta da beyaz ve gri tonları kullanılarak diğer tüm alanlarla uyum sağlanmış. Yan cepheye bakan mutfakta da, son derece geniş bir pencere yer alıyor. Kullanım kolaylığı açısından pencereler hem yandan hem de vasistaslı açılıyor.

Bodrum kat merdiveni

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Modern Koridor, Hol & Merdivenler
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Evin her cephesinde yer alan geniş pencereler sayesinde en dar alanlar bile gün ışığı alabiliyor, tıpkı bu küçük koridor gibi. Koridor penceresi, tabandan tavana ve koridor genişliğinde olması sayesinde, tüm alanı doğal bir şekilde aydınlatmaya yetiyor.

Arka cephe

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Modern Evler
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Özel yüzme havuzunun da yer aldığı arka kısma bakan cephenin zemin katında boylu boyunca sürgülü kapılar kullanılmış, tıpkı ön cephe gibi. Bina, kot farkından dolayı ön cepheden iki katlı iken, arka cepheden üç katlı, yani yarı açık bir bodrum katına da sahip. Üst iki katta yer alan odalarda, ön cephenin simetrisine tezat oluşturacak şekilde, asimetrik bir pencere yapısı tasarlanmış.

Yüzme havuzu

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Modern Havuz
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Evin arka cephesi boyunca devam eden yüzme havuzunun çevresi mahremiyet oluşturmak adına yüksek duvarlar ile çevrilmiş. Ahşap deck ile kaplı güneşlenme alanı, geniş pencere ile aynı hizada olan yüzme havuzu, havuzun içinden ve duvar diplerinden gelen muhteşem aydınlatma ile, bu yüzme havuzu evin adeta yıldızı. Hem çocuklar için hem de yetişkinler için gündüz ve gece kullanılabilecek şahane bir havuz.

Modern mimariye sahip villa tipi konutları beğeniyorsanız, Dışı mütevazi, içi görkemli rüya gibi bir ev başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.

Türkiye'ye özgü 8 alaturka salon tasarımı
Bu modern konut projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler