Bolu'da kıpır kıpır bir güzellik

Portakal Mimarlık imzasını taşıyan ev küçük kullanım alanına rağmen son derece rahat bir ev olarak tasarlanmış. Evde salon ve mutfak bir arada bulunuyor. Resimde bu ikili kullanım alanının salon kısmını görüyorsunuz. Yerler kahverengi laminantla kaplı. Beyazın baskın olduğu TV ünitesinde buna uygun olarak kahverengi kullanımına rastlamak mümkün. Sağ tarafta gördüğünüz kahverengi çerçeve ise yine bu renk kombinasyonuna uygun olarak tasarlanmış. Bu çerçeve mutfak ve salonu birbirinden ayırıyor.