Bolu'da kıpır kıpır bir güzellik

homify ailesi her geçen gün genişliyor. Ailemize son katılım Bolu'dan oldu. 1995 yılından beri Bolululara hizmet eren Portakal Mimarlık, mimarlık proje ve uygulamaları ile iç mimarlık tasarım ve uygulamaları alanlarında çalışmalar yapıyor.
Bugün homify'da firmanın imzasını taşıyan kıpır kıpır bir evi sizinle paylaşacağız. Lafı fazla uzatmadan, turumuza başlayalım.
Portakal Mimarlık imzasını taşıyan ev küçük kullanım alanına rağmen son derece rahat bir ev olarak tasarlanmış. Evde salon ve mutfak bir arada bulunuyor. Resimde bu ikili kullanım alanının salon kısmını görüyorsunuz. Yerler kahverengi laminantla kaplı. Beyazın baskın olduğu TV ünitesinde buna uygun olarak kahverengi kullanımına rastlamak mümkün. Sağ tarafta gördüğünüz kahverengi çerçeve ise yine bu renk kombinasyonuna uygun olarak tasarlanmış. Bu çerçeve mutfak ve salonu birbirinden ayırıyor.
Az önce sözünü ettiğimiz çerçeveyi şimdi daha net görebiliyoruz. Mutfak ve salonu birbirinden ayırma işlevi gören çerçeve aynı zamanda çok da estetik bir dokuya sahip. Çerçeveden yine aynı dokuda aşağıya doğru sallanan spot paneli yemek masasını aydınlatmaya yarıyor. Mutfak dolaplarında TV ünitesiyle konsept bütünlüğü sağlayacak biçimde beyaz ren kullanılmış. Tezgahta ise siyah mermere yer verilmiş. Bu noktada da masayla bir uyum yakalanmış.
Evin üst katında ise odalar yer alıyor. Merdiven trabzanlarının ne kadar şık olduğunu söylemeye gerek yok sanıyoruz. Görünen köy kılavuz istemiyor. Ama burada dikkatimizi çeken evin kirişinden kazanılan girintinin bile boşa harcanmayıp kitaplık yerleştirilmiş olması. Böyle küçük bir yaşam alanı üzerinde çalışıyorsanız, mümkün olan tüm fırsatları kullanmanız ve alan konusunda çok hassas olmanız gerek. Portakal Mimarlık da böyle yapmış.
Yatak odası duvarlarında beyaz renk tercih edilmiş. Böylece küçük alan olabildiğince geniş görünmüş. Yatak odasının en dikkat çekici özelliği ise yatağın arkasında kalan duvarın komple bir karyola başı gibi kaplanmış olmaıs. Ahşabın yanı sıra kapitone deri dokulu bir malzemeyle kaplanan duvar oldukça estetik görünüyor. Bir diğer dikkat çeken unsur ise odanın aydınlatması. Oda alçı tavandaki spotların yanı sıra gizli mavi aydınlatmayla aydınlanıyor. Bunlardan hariç, yatak arksı panelde yer alan aydınlatma unsurları da gece lambası işlevi görüyor.
Bu resim size bir film setinden alınmış gibi görünmüyor mu? Arkadan vuran ışık adeta film spotu gibi ortalığı aydınlatıyor. Böylesi başarılı biçimde atmosfer yaratılan bir mekanda kahve içmenin keyfine paha biçilemez sanıyoruz. Kahve köşesi için seçilen mobilyalara da biraz değinmek gerek. Burada tercihler genelde klasik tarzdan yana olmuş. Gerek koltuklar gerekse de ayna klasik çizgiler ortaya koyuyor.
Makyaj masası taht şeklindeki pufuyla dikkat çekiyor. Bu haliyle evin hanımına kraliçe hissi yaşatması işten değil. puf aynı zamanda saray kanepesiyle de bir takımın parçası.
Burası ise evin küçük oturma odası. Odanın mümkün olduğunca geniş görünmesi için tüm unsurlarda beyaz renk tercih edilmiş. TV ünitesi, dolaplar ve çekmeceler beyaz lake mdfden yapılmış. Odanın bir diğer göz alıcı yanı ise romantik aydınlatması.
Modern ev dekorasyonunun sırrını merak ediyor musunuz? Cevabı bu yazıda: