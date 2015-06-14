Cihangir'de yeniden hayat bulan ev

20 yüzyılın başlarında Cihangir semtinde yapılan bir evin kaderi bir avukat tarafından satın alınmasıyla değişmiş. Evi kendi hayat tarzına göre yeniden şekillendirmek isteye yeni avukat, uzmanımız Flat C Architecture bulmuş ve isteklerini onlara anlatmış. Bu noktadan sonra uzmanımız hummalı bir çalışmaya girmiş.

Bir bodrum, bir de tavan arası dahil olmak üzere dört kattan oluşan evin sadece 5 metre cepheye sahip olması uzmanımızı zorlasa da ortaya çıkan sonuç çok başarılı olmuş. Dönüşümün sonunda bodrum kat, Türk hamamı ve şarap mahzeni, birinci kat ebeveyn yatak odası ve çalışma odası, ikinci kat açık planlı mutfak ve oturma odası ve tavan arasında misafir odası olarak değerlendirilmiş. Tavan, zemin ve duvarlar beyaza boyanarak evin hacmi ortaya çıkarılmaya çalışılmış. Evin yeni bölümlerini oluşturmak için ise kavak playvud seperatörler kullanılmış. Uzmanımız bu malzeme tercihinde eski ile yeni arasındaki kontrastı çıkarmayı hedeflediğini söylüyor.

Lafı fazla uzatmadan bu şahane evdeki turumuza başlayalım.