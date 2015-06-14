Cihangir'de yeniden hayat bulan ev

20 yüzyılın başlarında Cihangir semtinde yapılan bir evin kaderi bir avukat tarafından satın alınmasıyla değişmiş. Evi kendi hayat tarzına göre yeniden şekillendirmek isteye yeni avukat, uzmanımız Flat C Architecture bulmuş ve isteklerini onlara anlatmış. Bu noktadan sonra uzmanımız hummalı bir çalışmaya girmiş.
Bir bodrum, bir de tavan arası dahil olmak üzere dört kattan oluşan evin sadece 5 metre cepheye sahip olması uzmanımızı zorlasa da ortaya çıkan sonuç çok başarılı olmuş. Dönüşümün sonunda bodrum kat, Türk hamamı ve şarap mahzeni, birinci kat ebeveyn yatak odası ve çalışma odası, ikinci kat açık planlı mutfak ve oturma odası ve tavan arasında misafir odası olarak değerlendirilmiş. Tavan, zemin ve duvarlar beyaza boyanarak evin hacmi ortaya çıkarılmaya çalışılmış. Evin yeni bölümlerini oluşturmak için ise kavak playvud seperatörler kullanılmış. Uzmanımız bu malzeme tercihinde eski ile yeni arasındaki kontrastı çıkarmayı hedeflediğini söylüyor.
Lafı fazla uzatmadan bu şahane evdeki turumuza başlayalım.
Kim söylemiş bu ev küçük diye? Beyaz duvarlar, zemin ve tavan, güneş ışığının içeri doyasıya girmesine geniş pencereler evi olabildiğince geniş gösteriyor. Resimde açık planlı mutfakla bir arada olan oturma odasını görüyorsunuz. Ev çok fazla eşyaya boğulmamış ve ferahlıktan ödün verilmemiş. Köşeli koltuğun yanı sıra el işçiliği bir tekli koltuğun yer aldığı salonda sehpa ve raf, separatör işlevi için kullanılan kavak plyvud malzemeden yapılmış.
Geniş bırakılan alanıyla oturma odası küçük çaplı partiler için güzel bir mekan olacağa benziyor.
Evin dört katı boyunca uzanan merdivenler aslına sadık kalınarak elden geçirilmiş. Evin diğer taraflarında olduğu gibi merdivenlerde beyaza boyanmış ve çok hoş bir etki yaratılmış. trabzanlardaki işçiliğe ayrıca dikkatinizi çekmek istiyoruz.
İlk resimde gördüğünüz oturma odasıyla içe içe olan mutfak ise bu şekilde görünüyor. Mutfak dolapları ve reaflarda konsept bütünlüğü bozulmadan kavak plyvud malzemeden yapılmış. tezgahta ise gri renk tercih edilmiş. buna uygun olarak da davlumbaz ve ankastre ürünlerde inoks doku seçilmiş. Mutfağın penceresi, mutfağın da evin diğer bölümleri gibi aydınlık olmasını sağlıyor.
Birinci kat plyvudla bölünerek, bir çalışma odası, bir banyo ve bir yatak odası şeklinde özel kullanım için değerlendirilmiş. İkinci kat ne açık planıyla misafire son derece açıkken bu katta mahremiyet önem kazanmış.
Birinci kat için separatörler sayesinde yeni bir banyo oluşturulmuş. Böylece ev sahibinin her daim bodrum kattaki banyoya inmemesi sağlanmış.
Burası da tavan arasındaki misafir odasından. Geniş bir kapıyla küçük bir terasa açılan oda bu kapı sayesinde son derece aydınlık ve ferah. Teras nedeniyle en büyük şans evin misafirlerinde diye düşünüyoruz.
Bodrum kattaki banyo Türk hamamı şeklinde dekore edilerek evin tarihi ortaya çıkarılmış. Alanın tamamını kaplayan mermerler, mermer kurna ve varaklı musluklarla orijinal bir hamama dönüşen banyo küçük penceresi sayesinde aydınlık ve ferah olmuş.
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