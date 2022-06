Geniş mekanları bölen 6 sıradışı şömine

Şömine bir evin tasarımında kullanabileceğiniz en özel parçalardan biridir. Tek başına bile içinde bulunduğu salonun havasını bütünüyle değiştirebilir. Zaten şöminenin bulunduğu mekandaki her şey de ona göre tasarlanır. Adeta bir televizyon gibi, oturma gruplarının yüzü ona dönüktür. Yarattığı sıcak havayla da bunu hak eder. Bununla birlikte, basit, klasik bir şömine bile evinize muazzam bir hava katabilecekken, bugün artık sonsuz tasarım çeşitliliğine sahip şöminelerle karşılaşmak mümkün hale geldi. Her zevke, her tarza, her dekorasyona uygun bu şömineler, aynı zamanda yerleşimleriyle de dikkat çekici olmaya başladılar. Geçmişte büyük salonların iki duvarın kesiştiği uzak köşelerinde veya geniş bir duvarın tam ortasında yer alan şömineler, bugün yeni teknolojilerin de kullanımıyla birlikte, siz nerede isterseniz oraya kuruluyorlar. Bu yazımızda geniş mekanları bölmek için kullanılan şömineleri bir araya getirdik. Yerleştirildikleri mekanları bölerek küçültmek yerine adeta daha da büyüten bu birbirinden şık şömine modellerine biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?