Geniş mekanları bölen 6 sıradışı şömine

Şömine bir evin tasarımında kullanabileceğiniz en özel parçalardan biridir. Tek başına bile içinde bulunduğu salonun havasını bütünüyle değiştirebilir. Zaten şöminenin bulunduğu mekandaki her şey de ona göre tasarlanır. Adeta bir televizyon gibi, oturma gruplarının yüzü ona dönüktür. Yarattığı sıcak havayla da bunu hak eder. Bununla birlikte, basit, klasik bir şömine bile evinize muazzam bir hava katabilecekken, bugün artık sonsuz tasarım çeşitliliğine sahip şöminelerle karşılaşmak mümkün hale geldi. Her zevke, her tarza, her dekorasyona uygun bu şömineler, aynı zamanda yerleşimleriyle de dikkat çekici olmaya başladılar. Geçmişte büyük salonların iki duvarın kesiştiği uzak köşelerinde veya geniş bir duvarın tam ortasında yer alan şömineler, bugün yeni teknolojilerin de kullanımıyla birlikte, siz nerede isterseniz oraya kuruluyorlar. Bu yazımızda geniş mekanları bölmek için kullanılan şömineleri bir araya getirdik. Yerleştirildikleri mekanları bölerek küçültmek yerine adeta daha da büyüten bu birbirinden şık şömine modellerine biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Genel olarak oldukça sade ve modern bir tasarıma sahip bu oturma odasını bölmek için kullanılan bu şömine, son dönemde oldukça gözde olan modellerden bir tanesi. Duvara tamamen gömülen ve adeta duvarda asılı bir LCD televizyon gibi görünen model, hemen yanında, bölümlenen odanın iki tarafına doğru da açık olarak konumlanan odunluk bölümüyle de birleştiğinde, ortaya başlı başına seyirlik bir manzara çıkıyor dersek herhalde fazla abartmış olmayız.
Ahşabın ağırlığını hissettirdiği bir dekorasyona sahip olan bu odada, mekanın genel tarzıyla da kısmen kontrast oluşturan modern bir şömine modeli tercih edilmiş. Şöminenin hemen üzerinde bulunan ve klasik işlemeli tablo da bu kontrastı destekler nitelikte. Burada kullanılan türden modern şömine modellerinin bir diğer özelliği de, tamamen duvara gömülü olmalarından ötürü geleneksel şöminelerden çok daha az yer işgal etmeleri. Sonradan eklenen duvarların içine gömülü oldukları için de evin yapısına zarar vermeden kolaylıkla uygulanabilmeleri de bir başka avantaj.
Panaromik cam duvarlarıyla mükemmel bir ön cephe manzarasına ve aynı zamanda muhteşem bir doğal aydınlığa sahip bu rengarenk salon, başlı başına dikkat çekici. Oldukça geniş yekpare bir alandan oluşan ve eğimli bir tavan yapısı olan mekanda kullanılan şömine, birden fazla amaca hizmet ediyor. Televizyon ünitesiyle birlikte tasarlanmış bir bölümde yer alan şömine, ısınmak için olduğu kadar seyirlik de. Aynı zamanda uzunlamasına bir yerleşimi olan salona derinlik de katıyor.
Yorkshire Design Associates imzasını taşıyan bu oldukça enteresan salonda, dikkat çekici pek çok unsur bulunuyor ama bunlardan biri özellikle görülmeye değer. Rüstik ahşap parçalarla örülmüş ve aynı zamanda çatının da taşıyıcısı olan konstrüksiyon, modern ahşap mimarisinin iç mekanlara yansımasında adeta ders niteliğinde. Buna karşın kafanızı biraz daha aşağı çevirdiğinizde, bütünüyle modern ve güncel malzemelerle dekore edilmiş bir mekanla karşılaşıyorsunuz. Son derece geniş bir alana sahip salonu bölümlemek adına kullanılan ve yine bir TV ünitesinin parçası konumundaki şömine de bu modern unsurlardan bir tanesi.
Burada da yine oldukça ilginç bir ahşap konstrüksiyon görüyoruz. Adeta bir örümceğin ağı gibi örülmüş ve yine rüstik ahşabın tercih edildiği konstrüksiyon, mekana oldukça iddialı bir hava katıyor. Buna karşın şöminenin de bulunduğu sonradan eklenen duvar, ahşap örgüyle inatlaşırcasına anıtsal tarzda modern bir tasarıma sahip. Mobilyalarda da yine renkli ve modern bir tarz tercih edilmiş.
Harika bir bahçe manzarasına doğrudan açılan ve yine şık bir çatı eğimiyle karakter kazanan bu geniş salon, TV ve şöminenin bir arada bulunduğu bir bölme ile hemen hemen tam ortadan ikiye bölünmüş. Bir taraf oturma odası işlevi görürken, diğer taraf yemek odası ve mutfak olarak düşünülmüş. Mekanın optimum şekilde kullanıldığı ve gereksiz detaylarla boğulmamış bu salondaki bölümleme gerçekten ideal bir tarzda yapılmış. Bu tarz bir niyeti olan okuyucularımız için fikir verici olabileceğini düşünüyoruz.
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