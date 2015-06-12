5 adımda mükemmel bir İngiliz bahçesi

Mini şelaleler bugünlerde her türden bahçede kullanılan son derece şık bahçe mobilyaları olarak ön plandalar. Burada gördüğünüz gibi basit ama bir o kadar da güzel tasarlanmış bir mini şelale, bir İngiliz bahçesine de mükemmel uyum sağlayacaktır. Su, hem sesiyle hem de görüntüsüyle, bahçenizde basit fakat oldukça etkili bir etki yaratacak, boyundan çok daha büyük işler başaracaktır. İster burada olduğu gibi çakıl taşlarının adeta birer sanat eseri gibi yerleştirildiği şık bir kompozisyon olsun, isterse doğal taşlardan, mermerden, bakırdan ve hatta ahşaptan olsun, basit bir mini şelale, bahçenize kapladığı alanın ötesinde bir katkı sunabilir. Böyle bir uygulama yaptığınız ve farkı kendi gözlerinizle gördüğünüzde bizi hak vereceksiniz.

Siz de bahçelerle ve peyzaj mimarisiyle yakından ilgilenenlerdenseniz, Ön bahçeniz için 10 fikir yazımızı da ilgi çekici bulabilirsiniz.