5 adımda mükemmel bir İngiliz bahçesi

Tipik bir İngiliz bahçesinin pastoral güzelliği, kuşkusuz dünyanın her yerinde kıymet gören bir değerdir. Bu türden İngiliz bahçeleriyle, İngiltere'de olduğu kadar çok daha uzak diyarlarda, bambaşka yerlerde de karşılaşmak mümkündür. Bizim bugün bildiğimiz anlamıyla İngiliz bahçeleri ilk kez on sekizinci yüzyılın başlarında şekillenmeye başladı. Her ne kadar arka bahçenize bir gölet, klasik bir anıt ya da bir köprü yerleştirecek kadar alanınız olmasa da, siz de görece daha mütevazi bir yaklaşım ve beş basit adımda kendi İngiliz bahçenizi yaratabilirsiniz. Gelin bahçenize karakter kazandıracak bu 5 ipucuna birlikte göz atalım.