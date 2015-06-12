5 adımda mükemmel bir İngiliz bahçesi

Tipik bir İngiliz bahçesinin pastoral güzelliği, kuşkusuz dünyanın her yerinde kıymet gören bir değerdir. Bu türden İngiliz bahçeleriyle, İngiltere'de olduğu kadar çok daha uzak diyarlarda, bambaşka yerlerde de karşılaşmak mümkündür. Bizim bugün bildiğimiz anlamıyla İngiliz bahçeleri ilk kez on sekizinci yüzyılın başlarında şekillenmeye başladı. Her ne kadar arka bahçenize bir gölet, klasik bir anıt ya da bir köprü yerleştirecek kadar alanınız olmasa da, siz de görece daha mütevazi bir yaklaşım ve beş basit adımda kendi İngiliz bahçenizi yaratabilirsiniz. Gelin bahçenize karakter kazandıracak bu 5 ipucuna birlikte göz atalım.
Bu huzurlu cennet köşesi, Fi Boyle Garden Design imzasını taşıyor ve aynı zamanda da ödül almış bir peyzaj tasarımı. İngiliz lavantaları yeşil açık alanın sınırlarını çizerken, söğüt ağaçları da bahçeye ayrı bir güzellik katıyor. Bir İngiliz bahçesi yaratmak istiyorsanız, geleneksel bitkiler ve çiçekler tercih etmeye özen gösterin. Lavanta, yüksükotu ve elbette İngiliz gülleri seçeneklerinizden yalnızca birkaçı. Sarmaşıklar da bahçenizi güzelleştirmekte son derece işlevsel olacaktır. Biçimlendirilmiş çalı tipi bitkiler de bahçenizin sınırlarını belirlemek için kullanabileceğiniz bir alternatif olabilir. Bu arada geniş yeşil alanlar bırakmayı da ihmal etmeyin, bahçeye asıl karaterini verecek olan bu alanlardır.
Geleneksel İngiliz bahçelerinde hem yalnız kalıp kafa dinlemek, hem de arkadaşlarınız ve ailenizle çayınızı içmek için farklı alanlar bulunur. Küçük bir bahçede tüm bunları yerleştirmek biraz zor gibi görünse de, akıllıca bölümlenmiş alanlarla küçük bahçelerde de harika işler başarabilirsiniz. Ahşap tasarımının güzide örneklerinin görüldüğü bu fotoğraftaki bahçe, ne demek istediğimizi daha iyi anlatıyor.
Dostlarınızla sohbet etmek veya eşinizle bir bardak çay yahut bir kadeh şarap içmek için ideal mekan, elbette bahçenizin bir köşesinde yerini alacak bunun gibi bir kameriye olabilir. Bu türden kameriyeler geleneksel İngiliz bahçelerinin tipik unsurları arasında yer alırlar. Genellikle ahşap işçiliğinin güzel örnekleri olan altıgen şeklindeki bu minik yapılar, kapladıkları hacmin çok üzerinde bir şıklık ve rahatlık sağlarlar.
İngiliz bahçelerinde kafa dinlemek ve rahatlamak için özel alanlar olduğundan söz etmiştik. Bu, illa ki bir kameriye olmak zorunda değil. Basit ama tarz sahibi bir oturma bölümü de olabilir pekala. Çeşitli bitkilerle çevrelenmiş ahşap banklardan oluşan bu köşe, huzurlu saatler geçirilebilecek ideal bir bölüm olarak göz dolduruyor. Yaratıcılığınıza kullanarak çok daha farklı alternatifler üretebilirsiniz. Ama kitabınızı okumak ya da müziğinizi dinlemek için sakin bir köşe, İngiliz bahçenizin olmazsa olmazlarından. Eminiz hayatınızın da olmazsa olmaz bir parçası olacaktır.
Mini şelaleler bugünlerde her türden bahçede kullanılan son derece şık bahçe mobilyaları olarak ön plandalar. Burada gördüğünüz gibi basit ama bir o kadar da güzel tasarlanmış bir mini şelale, bir İngiliz bahçesine de mükemmel uyum sağlayacaktır. Su, hem sesiyle hem de görüntüsüyle, bahçenizde basit fakat oldukça etkili bir etki yaratacak, boyundan çok daha büyük işler başaracaktır. İster burada olduğu gibi çakıl taşlarının adeta birer sanat eseri gibi yerleştirildiği şık bir kompozisyon olsun, isterse doğal taşlardan, mermerden, bakırdan ve hatta ahşaptan olsun, basit bir mini şelale, bahçenize kapladığı alanın ötesinde bir katkı sunabilir. Böyle bir uygulama yaptığınız ve farkı kendi gözlerinizle gördüğünüzde bizi hak vereceksiniz.
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