Bahçe düzenlemesinde ağaçlar

Son yıllarda evlerin içi kadar dışının, yani bahçelerin dekorasyonuna da önem veriliyor. Bu alanda yetişmiş yetkin peyzaj mimarları teknik bilgilerini ve estetik algılarını harmanlayıp ortaya çok güzel bahçe tasarımcıları çıkarıyor. Çimden, çiçeklere ve süs bitkilerine kadar çeşitli bitkiyle donatılan bahçelerin bir diğer olmazsa olmazı ağaçlar. Öyle ki ağaçlar bir bahçeye karakter kazanan en önemli unsurlar. Artık fidandan ağaca geçişi beklemeden, yetişmiş bir ağacı alıp gelip bahçenize dikmek mümkün. Şüphesiz bu peyzaj mimarlarının imkanını arttırıyor.

Bugün homify'da ağaç kullanılarak renklendirilen bahçe düzenlemelerini ele alacağız. Tamamı yerli uzmanların elinden çıkma bu bahçeleri görünce eminiz siz de kendi bahçeniz için ilham alacaksınız. Sözü fazla uzatmadan sizin için hazırladığımız seçkiye geçelim.