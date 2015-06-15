Bahçe düzenlemesinde ağaçlar

Son yıllarda evlerin içi kadar dışının, yani bahçelerin dekorasyonuna da önem veriliyor. Bu alanda yetişmiş yetkin peyzaj mimarları teknik bilgilerini ve estetik algılarını harmanlayıp ortaya çok güzel bahçe tasarımcıları çıkarıyor. Çimden, çiçeklere ve süs bitkilerine kadar çeşitli bitkiyle donatılan bahçelerin bir diğer olmazsa olmazı ağaçlar. Öyle ki ağaçlar bir bahçeye karakter kazanan en önemli unsurlar. Artık fidandan ağaca geçişi beklemeden, yetişmiş bir ağacı alıp gelip bahçenize dikmek mümkün. Şüphesiz bu peyzaj mimarlarının imkanını arttırıyor.
Bugün homify'da ağaç kullanılarak renklendirilen bahçe düzenlemelerini ele alacağız. Tamamı yerli uzmanların elinden çıkma bu bahçeleri görünce eminiz siz de kendi bahçeniz için ilham alacaksınız. Sözü fazla uzatmadan sizin için hazırladığımız seçkiye geçelim.
Resimde gördüğünü bahçe tasarımı Hakan Helvacıoğlu tarafından gerçekleştirilen Kandilli'de bir köşke ait. Helvacıoğlu köşkün içine olduğu kadar dışına da özenmiş. Bahçeyi görünce içeride bizi harika bir manzaranın beklediğini kestirebiliyoruz. Çim ve şimşir yoğunluklu bahçede büyümeyi bekleyen yaprak dökmeyen çam türlerine de rastlamak mümkün. Ama bahçenin en dikkat çeken bir hayli uzun bir palmiye türü olmuş.
Bu bahçede İzmir Urla'da faaliyet gösteren Sihirli Peyzaj'ın imzası var. Haliyle yer İzmir olunca, bahçede meyve ağaçlarına da yer verilmeden olmuyor. Bahçe çok çeşitli meyve ve süs ağaçlarıyla donatılmış. Henüz genç oldukları belli olan ağaçların yıllar sonra bu bahçeye çok daha güzel bir görünüm kazandıracağından hiç kuşku yok.
Resimde gördüğünüz bahçe Msf Dizayn Peyzaj Mimarlık ve Kentsel Tasarım firmasına ait. Deniz kenarında bir bahçenin peyzaj planına ait bu resimde boy boy palmiyeler görüyorsunuz. O kadar çok çeşitli palmiye var ki. Tropikal bir bitki olan palmiye genelde bizim Ege ve Akdeniz kıyılarında çok rahatlıkla yetişebiliyor. Hindistan cevizi ve hurma veren palmiyeler dışındaki pek çok palmiye süs için kullanılıyor ve bahçelere burada da olduğu gibi şık bir hava katıyor. Bazı palmiyeler ise yağ elde etmede kullanılıyor.
Bahçelerde çok sık görmeye alışık olduğumuz bir ağaç ardıç. Çalı formlu bitki budanarak bir çok şekle sokulabiliyor. Bitki burada da adeta bir duvar işlevi görmüş ve bahçenin yan evle olan bağlantısını kesmiş. Havuz başında ve bitkiler arasında oturmanın keyfine paha biçilemez diye düşünüyorum. Proje Esra Kazmirci'ye ait.
Bu bahçenin peyzajı ise Studio Bems tarafından gerçekleştirilmiş. Bahçe bodrum'da yazlık bir sitede bulunuyor. Bahçe düzenlemesinde çok çeşitli ağaçlar kullanılmış. Ama bu karede karşımıza çıkan ağaç şarkılara ve türkülere konu olmuş Servi. Adeta göğe ulaşmaya uğraşan bu ince uzun ağaç bahçelere çok hoş bir hava katıyor.
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