TV'li oturma odalarını dekore etmenin 6 yenilikçi yolu

Evinizin her bölümündeki dekorasyon, kendine has, değişmez ögelere sahiptir. Örnek vermek gerekirse, yatak bulunmayan bir yatak odası dekorasyonu hayal edilemez. Diğer yandan, koltuk ya da kanepe bulunmayan bir oturma odası dekorasyonuna pek nadir rastlanır ya da rastlanmaz. Tıpkı bu örnekler gibi, oturma odasında bulunan TV'ler de bu alanın değişmeyen parçalarıdır. Eskiye nazaran TV'ye olan ilginin azalması belki TV'lerin daha az kullanılmasına sebep olmuş olabilir. Fakat bu durum TV'lerin hala oturma odası dekorasyonunun bir parçası olduğunu gerçeğini değiştirmemekte.
Fakat oturma odasında bir TV'ye yer verirken bunu en doğru biçimde yapmanın yolu nedir ? Biz bu yazımızda sizlerle bu konuya dair örnekler ve yenilikçi fikirler paylaşmaya çalışacağız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen homify okurları, oturma odası kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş olan binlerce örneği daha yakından inceleyebilirler.
Eğer oturma odanıza yerleştireceğiniz TV'nin oturma odanızda fazlaca yer kaplamasını istemiyorsanız, bu örnek tam da size göre. Oturma odaları günün büyük vaktini geçirdiğiniz mekanlardan biridir. İşte bu sebepten ötürü, oturma odası dekorasyonu büyük bir önem taşır. İnsanlar genellikle, -sadelikten yana olanları tenzih etmek gerekir- bulabildikleri tüm dekoratif araçları ve aksesuarları oturma odalarına doldurmaya meyillidir. Bu da oturma odasının oldukça baskın ve boğuk olmasına sebep olur. Bundan dolayı oturma odasının her metrekaresi oldukça kıymetlidir. İşte böylesi kıymetli alana sahip olan oturma odanızda TV için fazladan alan harcamak size zor gelebilir. İşte bu sebepten ötürü, özellikle LCD TV'lerin yaygınlaşmasının da yardımı ile, oturma odanızın duvarına minik bir alan açarak TV'nizi o bölüme yerleştirebilirsiniz. Bu sayede hem alandan tasarruf edersiniz hem de televizyonunuz dekorasyonunuz değişmez bir parçası haline gelir. Ama şunu eklemekte de fayda var: Eğer sık sık televizyon gibi teknolojik aletleri değiştirmeye alışkın biri iseniz, bu yöntemi tercih etmekten kaçınmalısınız. Aksi takdirde aldığınız yeni televizyon, oturma odanızın duvarındaki alana pekala uymayabilir…
Oturma odalarında en önemli konulardan biri de gerekli zıtlığı yaratmaktır. Klasik tarzda dekore edilmiş olan oturma odalarında bile böylesini küçük zıtlıklara yer vermek, ortamdaki havaya bir hareketlilik ve canlılık ekleyeceğinden dolayı oldukça faydalıdır. Üstelik bu tarz zıtlıklar, modern tarzda dekore edilmiş olan alanlarda olmazsa olmazlardandır. Peki böylesi küçük ama etkili bir zıtlık nasıl yaratılabilir ? Konumuza uygun olarak TV'lerden de yola çıkarak, özellikle beyaz ve/veya beyaza yakın tonlara sahip olan duvarlarda siyah TV'ler kullanarak, pekala küçük ama etkili bir zıtlık yaratabilirsiniz. Bu sayede, hem TV'nizin duvarınızdan ayrı bir varlık kazanmasını sağlarsınız hem de oturma odanıza bir nebze de canlı bir hava katılmasına olanak tanırsınız. Bu örnekte de görebileceğiniz üzere, bu tarz bir zıtlığın altına tıpkı bu örnekteki gibi küçük, koyu renkli bir ahşap şerit yerleştirerek yarattığınız zıtlığın ve tezadın güç kazanmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik bu bölgeye yerleştirdiğiniz bu koyu renkli ahşap raf sayesinde de kitaplarınızı ya da aksesuarlarını oldukça göz önünde bulundurabilirsiniz.
Günümüzde, özellikle de mekan oturma odası olduğunda, TV'leri yerleştirmek için sık sık kullanılan yöntemlerden birinin de TV üniteleri olduğunu görüyoruz. Bu TV ünitelerinden en sık kullanılan alternatiflerden biri de TV sehpaları. Sitede gerçekleştireceğiniz minik bir araştırma sonrası TV sehpalarına yönelik oldukça farklı ve renkli örneklere ulaşabilirsiniz fakat biz yine de sizleri bu adresi ziyaret etmeye davet ediyoruz. Peki oturma odası için seçilebilecek en doğru TV sehpası hangisidir ? Aslında konu TV sehpası gibi bir öge olunca, bütün kriterlerin göreceli bir hale büründüğünü söylemeliyiz. Çünkü özellikle de TV sehpası gibi ögeler söz konusu olduğunda, bu ögenin sahip olduğu özellikleri en çok etkileyen konuların başında oturma odasının sahip olduğu genel dekorasyon gelir. TV sehpanızı seçerken, oturma odanızda hakim olan genel dekorasyonu göz önünde tutmaya çalışın. Ayrıca, oturma odanızda farklı tarzları kombinlemek niyetinde değilseniz, klasik tarzda dekore edilmiş olan oturma odanız için modern bir TV sehpası tercih etmekten kaçınmaya çalışın. Bu durum, farklı dekoratif arayışlar içinde olan okurlarımız için güzel bir alternatif olabilir. Canan Delevi imzalı bu dekorasyonda ise, TV sehpasının özellikle efektif kullanımına dikkat çekmek gerek.
Dekorasyon konusunda sizi en çok kısıtlayan şeyler genellikle fiziksel unsurlardır. Aslında buna pek de şaşırmamak gerekir çünkü dekorasyon dediğimiz olgu, fiziksel koşullarla iç içedir. Daha doğrusu dekorasyon, fiziksel koşulların sınırlarını çizdiği bir dünyadır. Buradan dekorasyonu fiziksel koşullarla sınırlandırmak gerektiği sonucunu çıkarmamak gerek. Buna karşın, dekorasyonu fiziksel koşulların yarattığı sınırlarla harmanlamak yerinde olacaktır. Peki baştan beri bahsetmeye çalıştığımız bu harmanlama işi nasıl mümkün olabilir ? Aslında Açar Mobilya Dekorasyon'a ait olan bu örnekte de görebileceğiniz gibi, özellikle oturma odasına TV yerleştirme konusunda işinize yarayabilecek bir yoldur. Eğer oturma odanıza yerleştirmek istediğiniz TV'yi oturma odanızın köşesine yerleştirebilirsiniz. Bu sayede hem genel alandan tasarruf edebilir, hem de TV'nizi daha efektif biçimde kullanabilirsiniz. TV'nizi oturma odanızın köşe kısmına yerleştirirken televizyon sehpasından faydalanabilirsiniz. Bu sayede aksesuar da kullanabilir ve oturma odanızı daha detaylı ve renkli bir hale büründürebilirsiniz. Diğer yandan, gerekli aparatı edinerek TV'nizi oturma odanızın köşesinde, yüksek bir alana da monte edebilirsiniz. Bu sayede, köşe kısımdaki alandan da faydalanmış olursunuz…
Dekorasyon konusunda karşımıza epey sıkça çıkan ve açık konuşmak gerekirse sıklıkla beğenimizi kazanan ögelerin başında, çok amaçlı mobilyalar gelmekte. Çok amaçlı mobilya kavramı çok açık uçlu bir kavram olduğu için örnek vermek istiyoruz. Örnek vermek gerekirse, alt kısmı çeşitli amaçlara hizmet edebilen çekmecelere sahip olan bir yatak, merdiven altına monte edilmiş bir elbise dolabı ve daha birçok şey… Fakat konu oturma odasında televizyona yer bulmaya gelince, çok amaçlı mobilyalardaki şansımız pek peşimize takılmıyor. Oturma odasında TV kullanımına dair çok amaçlı mobilyalara rastlamak güç. Bu sebepten ötürü, bu örnek oldukça büyük bir önem taşıyor. Oturma odanızda bir televizyona yer verirken, bu televizyona ev sahipliği yapacak olan mobilyanın birden fazla fonksiyona sahip olması sizce de oldukça hoş olmaz mıydı ? Aslında TV sehpaları bu konuya dair biraz olsun dahil edilebilir. Çünkü oturma odanızda kullanacağınız bir TV sehpası, televizyonunuza ev sahipliği yaparken bir yandan da çeşitli aksesuarlarınızı bünyesinde barındırabilir. Fakat konu bu amaç doğrultusunda dizayn edilmiş bir mobilyaya gelince, sizi bu örneği iyice incelemeye davet ediyoruz. Çünkü hem kitaplık hem de TV ünitesi olarak kullanılabilecek olan bu dizayn, oturma odanızda pratik ve fonksiyonel bir hava yaratma konusunda oldukça iddialı. Bu rafları yalnızca kitaplık olarak kullanmak istemeyebilirsiniz. Böylesi bir durumda, aksesuarlarınızı da bu alana dahil ederek oturma odanızı detaylandırıp daha göz alıcı bir hale getirebilirsiniz…
Oturma odasında TV'ye yer bulma konusunda karşımıza en sık çıkan örneklerden biri ise, artık klasik sayılabilecek derecede yaygınlaşmış olan duvara monte TV'ler. Eski büyük tüplü televizyonları düşündüğünüzde, bu dizaynın neden özellikle son yıllarda yaygınlaşmaya başladığını kolaylıkla kavrayabilirsiniz. Çünkü, o eski büyük tüplü televizyonlar, alan ve hacim bakımından pek de elverişli sayılmazdı. Fakat özellikle LCD TV'lerin yaygınlaşması ile, duvara monte edilmiş olan TV dizaynlarının da arttığını görüyoruz. Tıpkı bu örnekteki gibi, bu dizayn sayesinde oturma odasında ekstra alan elde etmek pekala mümkündür.