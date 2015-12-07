TV'li oturma odalarını dekore etmenin 6 yenilikçi yolu

Evinizin her bölümündeki dekorasyon, kendine has, değişmez ögelere sahiptir. Örnek vermek gerekirse, yatak bulunmayan bir yatak odası dekorasyonu hayal edilemez. Diğer yandan, koltuk ya da kanepe bulunmayan bir oturma odası dekorasyonuna pek nadir rastlanır ya da rastlanmaz. Tıpkı bu örnekler gibi, oturma odasında bulunan TV'ler de bu alanın değişmeyen parçalarıdır. Eskiye nazaran TV'ye olan ilginin azalması belki TV'lerin daha az kullanılmasına sebep olmuş olabilir. Fakat bu durum TV'lerin hala oturma odası dekorasyonunun bir parçası olduğunu gerçeğini değiştirmemekte.

Fakat oturma odasında bir TV'ye yer verirken bunu en doğru biçimde yapmanın yolu nedir ? Biz bu yazımızda sizlerle bu konuya dair örnekler ve yenilikçi fikirler paylaşmaya çalışacağız. Fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen homify okurları, oturma odası kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş olan binlerce örneği daha yakından inceleyebilirler.