Önce & Sonra: Eski bir çiftlik evinden şık bir konağa

Hem geleneğe saygı duyan, hem de özenli bir restorasyon ve modernizasyon çalışmasının nasıl yapılması gerektiğini bu iki fotoğrafa bakınca insan daha iyi anlıyor. Projeyi üstlenen ekip burada taş duvarları elden geçirerek yenilemiş. Zemini evin genel karakterine uygun düşecek şekilde ahşapla kaplamış. Burada yenilenerek kullanıma sokulan tavandaki ahşap kirişler eve karakter katarken, çatı katı eski eşyaların çürümeye bırakıldığı atıl bir alan olmaktan çıkıp evin belki de en cool ve karakterli mekânlarından biri haline gelmiş.

Bu restorasyon projesini beğendiyseniz, Polonya'da benzer bir kır evinin dönüşümünü anlatan bu yazıya da göz atabilirsiniz.