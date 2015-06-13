Önce & Sonra: Eski bir çiftlik evinden şık bir konağa

İspanya'nın Galiçya bölgesinde bulunan Lugo, ülkenin özellikle vahşi sayılabilecek doğası, yeşillikleri ve zorlu coğrafyasıyla tanınan bir kısmı. Tarımsal üretimin her zaman ön planda olduğu bu bölgede önceleri birer çiftlik evi olarak inşa edilmiş olan birçok bina ise bugün bakımsız ve harap bir halde yıkılacakları günü bekliyorlar. Neyse ki bu binalardan bir tanesi söz konusu kaderden Intra Arquitectos adlı İspanyol mimari ajansı sayesinde kaçabilmiş. Bu yazıda sizler için İspanya taşrasında bulunan harabe halindeki bir çiftlik evinin nasıl görkemli bir konağa dönüştüğünü işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım.
Eski evlerin görüntüsünde, yıpranmış duvarlarında, yabani otların bürüdüğü o bahçelerde, zamana direnemeyip taş taş eksilen dış yüzeylerinde hem insana hüzün veren, hem de hayaller kurduran bir şey vardır. Tıpkı yaşlı ve hasta bir insana bakar gibi, bir yandan üzülür, bir yandan da kimbilir bu ev neler yaşamıştır, nelere evsahipliği yapmıştır, duvarlarında hangi nidalar yankılanmıştır. İspanya kırsalındaki bu ev de insanda böylesi duygular uyandırıyor. Ama daha gerçekçi bir açıdan bakınca, öyle kolay kolay restore edilebilecekmiş gibi bir havası da yok.
Yukarıdaki gibi bir manzarayla karşılaşıp düşüncelere daldıktan sonra insan elbet şunud a düşünür. Keşke böylesi bir ev yıkılmaya bırakılmak yerine, özgün haline sadık kalacak biçimde yenilenip eski görkemine kavuşsa. Neyse ki bu örnekte tam da bu gerçekleşmiş ve o eski evin dış cephesi tamamen yenilenip, pencere ve kapıdaki malzemeler değiştirilmiş. Üstüne yeni açılan pencereler ve çevre düzenlemesi ile ortaya göz alıcı bir malikane çıkmış.
Restorasyon çalışması esnasında evin modern çağların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi ve daha kullanışlı hale getirilmesi de ön planda tutulmuş. Bu doğrultuda yapılan değişikliklerden biri bu resimde gördüğümüz arka cephede eve girmek için ekstra bir kapı eklenmesi olmuş. Evin eski halinde bu kapı bulunmuyor.
Önceleri bir çiftlik evi olarak kullanılan mekânın iç kısmında da, onu modern bir yaşama uygun hale getirmek için bir hayli değişiklik yapılmış. Birçok unsur tamamen değiştirilir ya da ciddi bir onarımdan geçirilirken evin kendine has dokusuna ve kır evi üslûbuna sadık kalacak bir tarz ve buna uygun ahşap malzemenin seçildiği dikkat çekiyor.
Evin yenilenen halinde girişi kat bütün günün geçirilecebileceği çok-işlevli bir kısım olarak planlanırken, üst katlar ise yatak odası gibi daha özel odalara ayrılmış. Söylediğimiz gibi tarz ve malzeme olarak binanın orijinal haline sadık kalınan bu konak için seçilen mobilyalar ve dekorasyon stili ise daha modern bir anlayışı yansıtıyor.
Bakımsız kalan çiftlik evinin en harap kısmı ise, hava koşullarının yıpratıcılığına doğrudan maruz kalan çatı katı olmuş. Gerek nem, gerekse de bakımsızlık mekânı gerçekten insanı umutsuzluğa düşürecek ölçüde harap etmiş. Diğer yandan mekânın bir başka çok büyük sorunu da yeterince ışık almaması.
Hem geleneğe saygı duyan, hem de özenli bir restorasyon ve modernizasyon çalışmasının nasıl yapılması gerektiğini bu iki fotoğrafa bakınca insan daha iyi anlıyor. Projeyi üstlenen ekip burada taş duvarları elden geçirerek yenilemiş. Zemini evin genel karakterine uygun düşecek şekilde ahşapla kaplamış. Burada yenilenerek kullanıma sokulan tavandaki ahşap kirişler eve karakter katarken, çatı katı eski eşyaların çürümeye bırakıldığı atıl bir alan olmaktan çıkıp evin belki de en cool ve karakterli mekânlarından biri haline gelmiş.
Bu restorasyon projesini beğendiyseniz, Polonya'da benzer bir kır evinin dönüşümünü anlatan bu yazıya da göz atabilirsiniz.