Yüksek tavanları avantaja dönüştüren 6 yeni fikir

Bugünkü yazımızın konusunu oluşturan yüksek tavanlı evler çoğu kişinin aklında nostaljik çağrışımlar doğurur. Gerçekten de yüksek tavanlı ev ve apartmanlar genel itibariyle 18. yüzyılla 19. yüzyıl ortalarına kadar olan bir zaman diliminde hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir. Şunu üzülerek belirtmek gerekir ki Batı ülkelerinin aksine ülkemizde, özellikle şehirlerimizdeki eski binaların çok büyük bir çoğunluğu (üstelik Batı ülkelerinin aksine iki büyük Dünya Savaşı’nda da hava bombardımanı yaşamamalarına rağmen) çeşitli sebeplerden dolayı varlıklarını sürdürememişlerdir. Bu sebeple Bat ülkelerine oranla günümüz Türkiyesi’nde yüksek tavanlı, eski taş evlere rastlamak bir hayli zordur. Buna rağmen böyle bu tarz bir eve sahip olabilen şanslı azınlıktan okuyucularımız oldğunu da biliyoruz. ‘Şanslı’ diyoruz çünkü gerçekten yüksek tavanlı bir eve sahip olmanın çeşitli avantajları olduğu gibi eve kattığı nostaljik havanın da yeri bambaşkadır. Eski evlerden ya da eski tarzda evlerden hoşlanmayıp yüksek tavanlı evleri çekici bulmayan okurlarımız var ise, işte bu yazı onlar için yazıldı.

Herşeyden yüksek tavanlı bir ev ferahlık demektir. Bir evin tavanı yüksekse, evin boyutları kağıt üzerinde yazan metrekaresinden çok daha farklı algılanır. Yüksek bir tavan eve derinlik ve genişlik katar, olduğundan daha büyük gösterir. Bunun dışında yüksek tavanlı bir eve sahip olmanın, birazdan aşağıda görseller eşliğinde daha yakından inceleyeceğimiz pratik avantajları da vardır. Doğru duvar ve tavan dekorasyonlarıyla bu geniş ve yüksek alanı adeta bir sanat eserine dönüştürme imkanına sahipsiniz. İnşa edeceğiniz asma bir katla, eğer evin boyutları görece küçük ise kendinize mini bir yatak odası oluşturabilir ve mekandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Tavana kadar inşa edebileceğniz raf veya dolaplarla evinizdeki kalabalığı depolayacak koca bir alana sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey biraz daha yaratıcı ve çok boyutlu düşünmek hepsi bu.

Tavan yüksek olduğunda dekorasyonu yapılacak olan duvar alanı da oldukça genişlediği ve böylelikle görünürlüğü ve dikkat çekiciliği arttığından duvar dekorasyonları da büyük önem kazanmaktadır. Neyse ki artık hem ülkemiz hem de yurtdışındaki firmalar tarafından en yeni teknoloji de kullanılarak inanılması güç sayı ve çeşitlilikte duvar kağıdı ve kaplama malzemesi üretilmektedir. Dolayısıyla yüksek tavanlı bir evin duvarlarını dekore etmek için de çok sayıda alternatife sahipsiniz. Aşağıda inceleyeceğimiz örnekler dışında ve bunların çok daha fazlasını sitemizin ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.

Yüksek tavanların evlerin olduğundan daha geniş ve daha derin gösterdiğinden bahsetmiştik. Eğer siz de evlerinize görsel açıdan da olsa biraz daha derinlik katmak istiyor ve bu konudaki yeni fikirleri merak ediyorsanız, daha önce bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Çarpıcı renklerle evinize derinlik katmanın yolları’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirmenizin faydalı olabileceği kanaatindeyiz. Böylece renkleri kullanarak evinize nasıl derinlik ve ferahlık katabileceğinizi belirtmekle ve sizi bu yazıya yönelendirmekle yetinip, örnek modellerimizin incelenmesiyle bugünkü konumuza devam edelim.