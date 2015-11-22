Yüksek tavanları avantaja dönüştüren 6 yeni fikir

Bugünkü yazımızın konusunu oluşturan yüksek tavanlı evler çoğu kişinin aklında nostaljik çağrışımlar doğurur. Gerçekten de yüksek tavanlı ev ve apartmanlar genel itibariyle 18. yüzyılla 19. yüzyıl ortalarına kadar olan bir zaman diliminde hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir. Şunu üzülerek belirtmek gerekir ki Batı ülkelerinin aksine ülkemizde, özellikle şehirlerimizdeki eski binaların çok büyük bir çoğunluğu (üstelik Batı ülkelerinin aksine iki büyük Dünya Savaşı’nda da hava bombardımanı yaşamamalarına rağmen) çeşitli sebeplerden dolayı varlıklarını sürdürememişlerdir. Bu sebeple Bat ülkelerine oranla günümüz Türkiyesi’nde yüksek tavanlı, eski taş evlere rastlamak bir hayli zordur. Buna rağmen böyle bu tarz bir eve sahip olabilen şanslı azınlıktan okuyucularımız oldğunu da biliyoruz. ‘Şanslı’ diyoruz çünkü gerçekten yüksek tavanlı bir eve sahip olmanın çeşitli avantajları olduğu gibi eve kattığı nostaljik havanın da yeri bambaşkadır. Eski evlerden ya da eski tarzda evlerden hoşlanmayıp yüksek tavanlı evleri çekici bulmayan okurlarımız var ise, işte bu yazı onlar için yazıldı.
Herşeyden yüksek tavanlı bir ev ferahlık demektir. Bir evin tavanı yüksekse, evin boyutları kağıt üzerinde yazan metrekaresinden çok daha farklı algılanır. Yüksek bir tavan eve derinlik ve genişlik katar, olduğundan daha büyük gösterir. Bunun dışında yüksek tavanlı bir eve sahip olmanın, birazdan aşağıda görseller eşliğinde daha yakından inceleyeceğimiz pratik avantajları da vardır. Doğru duvar ve tavan dekorasyonlarıyla bu geniş ve yüksek alanı adeta bir sanat eserine dönüştürme imkanına sahipsiniz. İnşa edeceğiniz asma bir katla, eğer evin boyutları görece küçük ise kendinize mini bir yatak odası oluşturabilir ve mekandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Tavana kadar inşa edebileceğniz raf veya dolaplarla evinizdeki kalabalığı depolayacak koca bir alana sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey biraz daha yaratıcı ve çok boyutlu düşünmek hepsi bu.
Tavan yüksek olduğunda dekorasyonu yapılacak olan duvar alanı da oldukça genişlediği ve böylelikle görünürlüğü ve dikkat çekiciliği arttığından duvar dekorasyonları da büyük önem kazanmaktadır. Neyse ki artık hem ülkemiz hem de yurtdışındaki firmalar tarafından en yeni teknoloji de kullanılarak inanılması güç sayı ve çeşitlilikte duvar kağıdı ve kaplama malzemesi üretilmektedir. Dolayısıyla yüksek tavanlı bir evin duvarlarını dekore etmek için de çok sayıda alternatife sahipsiniz. Aşağıda inceleyeceğimiz örnekler dışında ve bunların çok daha fazlasını sitemizin ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.
Yüksek tavanların evlerin olduğundan daha geniş ve daha derin gösterdiğinden bahsetmiştik. Eğer siz de evlerinize görsel açıdan da olsa biraz daha derinlik katmak istiyor ve bu konudaki yeni fikirleri merak ediyorsanız, daha önce bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Çarpıcı renklerle evinize derinlik katmanın yolları’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirmenizin faydalı olabileceği kanaatindeyiz. Böylece renkleri kullanarak evinize nasıl derinlik ve ferahlık katabileceğinizi belirtmekle ve sizi bu yazıya yönelendirmekle yetinip, örnek modellerimizin incelenmesiyle bugünkü konumuza devam edelim.
Yüksek bir tavana sahip olmanın en büyük avantajlarından biri, belki de birincisi yüksekliğin sağladığı geniş alanı kullanabilme imkanıdır hiç kuşkusuz. Fotoğraftaki örnek modelimizde de bunun bir uygulamasını görüyorsunuz. Ukraynalı iç mimarlara ait bu tasarımın benzerlerini siz de evinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Tavana kadar yükselteceğiniz dolap ve raflarla ister giyeceklerinizi, ister kitaplarınızı, ister sık kullanmadığınız eşyaları, yorgan, nevresim gibi misafir geldiğinde kullanmanız gereken fazla eşyaları hem derli toplu tutabilir hem de göz önünden kaldırma imkanına sahip olabilirsiniz. Bu noktada unutulmamaması gereken, gerektiğinde üst katlardan eşyaları alırken işinizi kolaylaştıracak ve güvenli raylı sistemi veya merdiven ve benzerini unutmamaktır.
Tavanın yüksekliğinin evi ne kadar geniş gösterdiğine bir bakın! Neredeyse bir dubleks denebilecek büyüklük ve genişlikte bir ev. Asma katları da bu kategoriye dahil edebiliriz. Fotoğrafını gördüğünüz evin tasarımı Hindistanlı bir firmaya ait. Birazdan aşağıda göreceğimiz ‘false ceiling’ yani ‘yalancı tavan’ denilen uygulamaya da sahip. Evin iç alanının genişliğinden de elbette faydalanarak ve açık renk kullanımının da yardımıyla inanılmaz ferah bir ortam elde edilmiş. Üst katta daha fazla alan talep edenler elbette inşaat sırasında ya da daha sonradan ara katı daha geniş tutma imkanına da sahipler. Üstelik ısınan havanın yükselmesi kuralından dolayı üst katı ısıtmak için ayrı bir ısı kaynağına da gerek olmayacaktır.
Yalancı tavan denilen uygulama, basitçe söylemek gerekirse, asıl tavanın altına gerek pratik gerekse estetik amaçlarla ayrıca bir düzenleme ve eklemeler yapmak suretiyle yeni bir tavan oluşturmaktır. Fotoğrafını gördüğünüz ve sizler için Japonya’dan seçtiğimiz örnek modelimizde gökyüzü deseni şeklinde boyanmış olan tavan asıl tavandır. Yalancı tavan ise genelde alçı ve kartonpiyerden, zaman zaman da ahşap veya plastikten yapılan beyaz kısımdır. Size sunduğumuz bu örnek sadece estetik amaçlara değil, pratik amaçlara da hizmet ediyor. Şöyle ki her iki tavanın arasında kalan kısım aynı zamanda bir depolama ya da dolap işlevi de görmektedir. Böylelikle göz önünde olmasını istemediğiniz eşyayı burada gözlerden gizleyebilme imkanına sahip olacaksınız. Ayrıca salt estetik amaçlarla dizayn edilen yalancı tavan örneklerini de sitemizde bulabilirsiniz. Evinize oldukça değişik bir hava katacağınız garanti edebiliriz. Denemeye değer diye düşünüyoruz, görmeden karar vermeyin.
Yüksek tavanların yine ikinci örneğimizde gördüğümüz dolaplara benzeyen başka bir avantajı da özellikle kitap sevenleri ilgilendiriyor. Bu örnek modelimz Fransız tasarımcılara ait. Yüksek tavanlı eve sahip bir kitap kurduysanız artık kitapları düzenli bir şekilde yerleştirmek gibi bir sorununuz kalmamalı. Koskoca ve yüksek bir duvarı tabandan tavana ve bir baştan bir başa kadar bir kütüphane olarak düzenleyebilirsiniz. Hiç kuşku yok ki raf denince akla ilk olarak kitaplar geliyor ancak canınızın istediği herşeyi raflarda sergileme imkanına sahipsiniz: Fotoğraflar, ödüller, biblolar, akla gelen her şey.
Giriş bölümünde bahsettiğimiz gibi duvarlar yüksek ve geniş olunca duvarların dekorasyonuna da ayrı bir özen göstermek gerekiyor, zira bu kadar geniş bir alan ister istemez dikkatleri çeker. Bu yüzden de bu tarz evlerin duvar dekorasyonu ayrı bir tasarım ve hatta sanat alanı olarak ortaya çıkıyor. Fotoğrafta gördüğünüz örnek modelimizin duvar tasarımı ülkemiz kökenli Hannahome Dekorasyon firmasına ait. Duvar kağıtlarının 70 ve 80’lerdekli popülaritesini tekrar yakalamaya hazırlandığı şu günlerde sitemizde de örneklerini bulabileceğiniz geniş bir spektruma sahip duvar kağıdı alternatiflerini mutlaka düşünmelisiniz.
Yalnızca duvar kağıdı ya da boyayla değil, duvarlarını asacağınız çeşitli obje veya sanat eserleriyle de değerlendirebilirsiniz. Evinizin dekorasyonuna uygun olacak şekilde tablolar, fotoğraflar, tarihi eserler, çeşitli mistik ya da yerel objeler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca seramik , tuğla, fayans ve benzeri duvar kaplamarını da, bir kaplama malzemesinden öteye, bir sanat eserine dönüştürmek de biraz yaratıcılık kullanarak mümkün olabilir. Daha çok çeşit ve örnek görmek istiyorsanız sizi sitemizin ilgili bölümlerine davet ediyoruz.