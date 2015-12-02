Evimi tamamen doğal malzemelerle nasıl dekore edebilirim?

Doğal görünümlü veya doğal ham maddelerden imal edilen malzemelerin dekorasyonda oldukça önemli bir yeri vardır. Hem dekoratif özellikleri ile hem de ekolojik yapıları ile doğal ürünler, mimari ve dekorasyonun en çok tercih edilen malzemeleridir. Başta country, iskandinav ve akdeniz gibi stiller olmak üzere birçok dekorasyon stilinin en önemli ögeleri, doğal görünümlü veya doğal malzemeden imal edilen ögelerdir. İster ekolojik özellikleri için isterseniz görünümü için tercih edin, doğal dekorasyon malzemeleri evinizi her zevke uyacak şekilde güzelleştirecektir. Ayrıca kimyasal ya da benzeri, zararlı olabilecek maddelerden arındırılmış bir ev için ideal yöntemdir.
Genelde vegan yaşam tarzını benimseyenler, doğal yaşam destekçileri ve natüralistler tarafından uygulanan ve tamamen doğal ürünlerden oluşturulan dekorasyonlar, şıklıkları ile de mimar ve tasarımcıların gözde konseptleri arasında yer alıyor. Siz de herhangi bir nedenle evinizi tamamen doğal ürünlerden oluşturmak istiyorsanız bu konuda size yardımcı olabilecek önerilerimiz var. Doğal dekorasyon ögelerini birbirinden güzel tasarımlarla bu yazımızda sunacağız. Duvarlardan, dış cepheye, tekstil ürünlerinden çatıya kadar evin her noktasını kapsayan doğal dekorasyon önerileri ile siz de evinizi yapay ögelerden arındırabilirsiniz. Oturma odası, mutfak, banyo, bahçe ve diğer bütün odalar için uygulayabileceğiniz çözümler dekorasyon anlayışınızı değiştirebilir.
Doğal yaşam alanları hakkında daha daha detaylı fikirlere ihtiyacınız varsa ya da vegan dekorasyon anlayışıyla tanışmak istiyorsanız “Vegan dostu bir eve sahip olmak için ne yapmalı?” başlıklı yazımız tam size göre olabilir. Bir göz atmadan geçmeyin.
Dekorasyonda natürel ögelere göz atmadan önce evin mimarisi hakkında da biraz konuşalım. Evi sıfırdan inşa ettirecekseniz seçeceğiniz yapı sistemi veya dış cephe kaplaması ile de ekolojik yararlar sağlayabilirsiniz. Günümüzde betonarmeye göre çok daha ekolojik özellikte ve pratik yapı sistemleri kullanılıyor. Özellikle çelik konstrüksiyon ve prefabrik yapılar pratikliği ve ekolojik katkıları ile giderek popüler oluyor. Betonarme yapılara göre çok daha az moloz, atık ve çevre kirliliği yaratan çelik konstrüksiyon ve prefabrik yapılar, az su kullanımı ile de çevreye katkı sağlıyor. Eğer evinizin inşasına temelden başlıyorsanız alternatif yapı sistemlerini değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca dış cephe kaplaması ve mantolama sistemleri içerisinde de doğal malzemelerden yapılan ve doğa dostu çözümleri seçebilirsiniz. Doğal taş ve ahşap temelli dış cephe kaplamaları en çok tercih edilen yöntemlerden. Minerva Mimarlık imzası taşıyan bu yapı doğal dış cephe kaplaması ve modern mimarisi ile göz dolduruyor.
Çatı sistemleri içerisinde de doğal özelliklere sahip olanları bulmak mümkün. Ham kütük kullanılarak oluşturulan çatı iskeletleri taş plakalarla kaplanarak, hem şık hem de doğal çatılar yaratılıyor. Evin çatı katları için de muhteşem tavan görüntüleri sağlayan bu çatı tipleri ile masal gibi evlere sahip olabilirsiniz. Bu dekorda A tipi ahşap çatının sağladığı bir çatı katını görüyorsunuz. Dekoratif tavanı ve beyaz fonu ile göz alıcı bir çalışma odası dekorasyonu. Rahat bir berjer ve ahşap bir masa ile bütün vaktinizi severek geçirebileceğiniz, doğal bir çalışma odasına dönüştürülebilir.
İç mekan duvar kaplamasında yine dış cephede olduğu gibi doğal malzemeleri seçebilirsiniz. Sentetik ve kimyasal içerikli boya ve kaplamalardan çok daha kullanışlı olan taş duvar kaplamaları dekorasyonlarını eşsiz ve doğal bir güzelliğe kavuşturmak için ideal. Yeni uygulama teknikleri ile uygulaması ve yenilenmesi giderek kolaylaşan taş duvarlar country, endüstriyel, iskandinav, modern ve rustik stillerin en çok kullanılan ögelerinden biri. Yalıtım özelliği oldukça güçlü olan doğal taşların, pek ekonomik yöntemler olmadığını da belirtmek gerekiyor. Isı ve ses yalıtımı konusunda iyi, sağlam, dayanıklı, doğal ve dekoratif bir duvar kaplaması arıyorsanız doğal taş yöntemleri mutlaka araştırın.
Bahçe duvarlarında demir, plastik gibi çitler yerine oldukça doğal ve sağlıklı bir yöntem olan doğal taşları kullanabilirsiniz. Dekoratif yapısıyla göz alacak taş bahçe duvarları hayvanlı evler için de son derece güvenli ve sağlıklı olacaktır. Hem ev hayvanlarınızı memnun edecek hem de doğal bir yöntem olan taş duvarları kedileriniz için bir tırmanma ve tırmalama duvarı olarak da görebilirsiniz. Konu bahçeden açılmışken ağaçlandırma ve bitkilendirmenin önemine de değinelim. Eğer bahçeniz varsa veranda, kış bahçesi gibi betonarme alanlar yerine toprak ve çimenden oluşan alanları kullanmanız bitkilendirme adına oldukça önemli olacaktır. Ayrıca ekolojik çatı, iç mekan ağaçlandırma, canlı duvar ve benzeri yöntemlerle bitkilendirilmiş alanlarınızı artırabilirsiniz.
Zeminlerinizde beton ve suni taş gibi yöntemler yerine ham ağaç, masif parke veya doğal taş döşemeleri tercih edebilirsiniz. Hoş bir görüntünün yanı sıra sıcak bir atmosfer de sağlayacak olan doğal zemin kaplamaları, hemen her stil için uygun bir yöntem olacaktır. Halı, kilim gibi tekstil ürünlerini kullanmayı sevmiyorsanız ham ağaç döşemeler sizin için ideal. Evin her alanında hatta banyo, mutfak gibi odalarda bile kullanılabilen masif malzemeleri dekorasyonunuz sırasında mutlaka değerlendirin.
Aksesuar, banyo ve mutfak ekipmanları gibi eşyalarınızı da doğal ürünlerden oluşturma şansınız var. Küvet lavabo gibi ekipmanları doğal taş veya seramik malzemelerden seçebilirsiniz. Mutfak için ahşap tezgahlar veya doğal taş ürünler yine şık ve sağlam bir kullanım sağlayacaktır. Kullanacağınız bütün aksesuarları hasır, kumaş, ahşap gibi doğal ürünlerden seçerek banyo ve mutfak gibi alanlarınızı da natürel bir görünüme ve özelliğe kavuşturabilirsiniz. Üstelik sağlıklı çözümler de sunan doğal malzemeler banyo ve mutfaklarda sıkça kullanılıyor. Ayrıca bu dekorasyonda kullanılan odun sobasına da dikkat çekmek istiyoruz. Geleneksel ısıtma yöntemi olan odun, kömür sobaları sağlıklı ve otantik alanlar yaratmanıza yardımcı olabilir.
Duvarlarda kullanılan doğal taş kaplamaların muhteşem dekorasyonlar yarattığını söylemiştik. Bu oturma odası dekorasyonu, klasik stilin dingin ve huzurlu bir çizgide çalışıldığı dikkat çekici bir tasarım. Etnik desenlerin, natürel doku ve malzemelerin, doğal renklerin kullanıldığı basit ama vurucu bir dekorasyon. Fade Marble imzalı bu çalışma duvar kaplamasının stili ne kadar güçlendirdiğinin en iyi örneklerinden. Birbirinden güzel taş duvar ve yer döşemeleri için firmanın diğer işlerine de bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Ev dekorasyonuna karakter kazandıran ögelerden biri olan ev tekstil ürünlerinin suni ve doğal birçok çeşidini bulabilirsiniz. Suni iplik ve boyalardan üretilen ürünler yerine pamuk ve keten gibi doğal olanları tercih edebilirsiniz. Koltuk ve sandalye döşemelerinden, yatak örtülerine, perdelerden, halılara kadar bütün ev tekstil ürünlerinde doğal alternatifler mevcut. Elbette ipek, deri ve post gibi hayvanlara zarar vererek üretilen ürünleri tavsiye etmiyoruz. Bitki kökenli boya ve ipliklerden üretilen ev tekstil ürünleri doğal bir eve sahip olmanın altın anahtarıdır.