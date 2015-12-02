Evimi tamamen doğal malzemelerle nasıl dekore edebilirim?

Doğal görünümlü veya doğal ham maddelerden imal edilen malzemelerin dekorasyonda oldukça önemli bir yeri vardır. Hem dekoratif özellikleri ile hem de ekolojik yapıları ile doğal ürünler, mimari ve dekorasyonun en çok tercih edilen malzemeleridir. Başta country, iskandinav ve akdeniz gibi stiller olmak üzere birçok dekorasyon stilinin en önemli ögeleri, doğal görünümlü veya doğal malzemeden imal edilen ögelerdir. İster ekolojik özellikleri için isterseniz görünümü için tercih edin, doğal dekorasyon malzemeleri evinizi her zevke uyacak şekilde güzelleştirecektir. Ayrıca kimyasal ya da benzeri, zararlı olabilecek maddelerden arındırılmış bir ev için ideal yöntemdir.

Genelde vegan yaşam tarzını benimseyenler, doğal yaşam destekçileri ve natüralistler tarafından uygulanan ve tamamen doğal ürünlerden oluşturulan dekorasyonlar, şıklıkları ile de mimar ve tasarımcıların gözde konseptleri arasında yer alıyor. Siz de herhangi bir nedenle evinizi tamamen doğal ürünlerden oluşturmak istiyorsanız bu konuda size yardımcı olabilecek önerilerimiz var. Doğal dekorasyon ögelerini birbirinden güzel tasarımlarla bu yazımızda sunacağız. Duvarlardan, dış cepheye, tekstil ürünlerinden çatıya kadar evin her noktasını kapsayan doğal dekorasyon önerileri ile siz de evinizi yapay ögelerden arındırabilirsiniz. Oturma odası, mutfak, banyo, bahçe ve diğer bütün odalar için uygulayabileceğiniz çözümler dekorasyon anlayışınızı değiştirebilir.

Doğal yaşam alanları hakkında daha daha detaylı fikirlere ihtiyacınız varsa ya da vegan dekorasyon anlayışıyla tanışmak istiyorsanız “Vegan dostu bir eve sahip olmak için ne yapmalı?” başlıklı yazımız tam size göre olabilir. Bir göz atmadan geçmeyin.