Evimin dış cephesini nasıl boyamalıyım ?

Evimizi güzelleştirmek, görsel bir hale getirmek, evimize gelen misafirlerin beğenilerini kazanarak mutlu olabilmek için evimizi özel bir şekilde, zevkimize ve kişiliğimize uygun bir dekorasyon ile güzelleştirmek için elimizden geleni yaparız. Evimizde bulunan her bir odayı, her bir boş alanı teker teker ele alıp, kullanım amacına ve konseptine uygun bir şekilde dekore etmek adına ince eleyip sık dokuruz. Yaptığımız araştırmalar ile moda akımları evlerimizin içine uygulayarak zarif bir iç mekan ve iç dekorasyon yaratırken evimizin dışında kalan alanlara pek fazla özen göstermeden, detaylara takılmadan bir dış cephe dekorasyonu yaparız. Ancak evimizin içi kadar dışı da evimizi tamamlayan, ev dekorasyonumuzu eksiksiz gösteren alanlardır. Bu nedenle evimizin dışına da içine gösterdiğimiz özeni göstermeli ve eksiksiz dekore etmeliyiz. Peki dış cephe dekorasyonunda nelere dikkat etmeli ve özen göstermeliyiz ?
Evimizin dış cephesini güzelleştirmek için öncelikle izlenmesi gereken yöntem, dış cephenin boyanmasıdır. Evimizin dış cephesini boyayabilmek ve güzelleştirmek için bilmemiz gereken bir çok etken vardır. Öncelikle evimizin inşasında kullanılan yapı malzemelerini bilmeli ve boya seçimini bu bilgiye dayanarak yapmalıyız. Bazı boya türlerinin yapı malzemeleri ile uyuşmadığı ve boyandığında boa tutmadığını göz önünde bulundurmalısınız. Boya seçiminizi yaptıktan sonra yapmanız gereken bir sonraki aşama dış cephe de boyanacak alanların ve renklerin belirlenmesidir. Dış cephe boyaları tek renk olarak yapılabileceği gibi farklı bir çok rengin bir arada olacağı bir kombinasyon ile de yapılabilir. Bu nedenle dış cephenin üst kısımları ile alt kısımlarının renkleri belirlenmeli ve boya bu seçimden sonra yapılmalıdır.Boya yapılacak alanların belirlenmesinden sonra boyama işlemini profesyonelce yapacak boyacıyı bulmak veya boyayı siz yapacaksanız boyama işleminden önce prova niteliğinde boya yapmalısınız. Bu sayede boya işlemini profesyonelce yapabilirsiniz.
Dış cephe boyama işleminde dikkat etmeniz gerek bir diğer önemli nokta da, dış cephe de yalıtım için mantolama, dış cephe kaplaması yapılması gibi işlemlere göre boya planlaması yapmanızdır. Eğer evinizin dışında, mantolama yapılmış, dış cephe kaplaması yapılmış ise, ana taşıyıcı kolonları ve dışarıdan görünen kaplama yapılmayan alanların kaplama renklerine uygun bir şekilde boyanması ve kaplama malzemelerine boya bulaştırılmadan boyama işleminin tamamlanmasıdır.Ayrıca boya seçiminizi yaparken boya kalitesini, bütçenize uygun bir şekilde yapılması, bütçenizin el verdiği imkanlar dahilinde boya kalitesinin belirlenmesidir. Bu şekilde yapılan boya seçimi hem daha uzun ömürlü olacaktır hem de kaliteli boya sayesinde evinizin dış cephesi daha görsel, daha kaliteli ve daha canlı görünecektir. Boyama işlemi yapılırken, çevremize de özen göstermeli ve çevre de korunmalıdır. Çevre de bulunan bitkiler, çim alanları, yeşil alanların üzeri örtülerek kimyasal boyalar ile temas etmesi önlenmeli ve bitkilerin canlılığı korunmalıdır. Çevrenin korunması, boyama işleminden sonra evinizin dış cephesinin daha canlı görünmesi ve çevresi ile uyumunun daha iyi olması için çok önemlidir.
Boya yapma; malzeme seçimi, alan planlaması kadar boyama tekniklerinin uygulanması da çok önemlidir. Eğer daha öncesinden boy işlemi yapmadıysanız, boyama konusunda tecrübeniz yoksa, dış cephe boyasını siz yapmamalısınız.. Düz yüzeylerde gölge oluşması, dalgalı bir yüzey oluşması sonucunda dışarıdan bakıldığında kötü bir görünüme sahip boyanmış bir dış cephe olması evinizin kalan kısımlarının dekorasyonunu da kötü gösterecektir. Bu nedenle boyama işlemi için bu işlerde çok tecrübeli olan boya firmaları, dekorasyon firmaları ile anlaşmalı ve estetik bir dış cephe boyası olmasını sağlamalısınız. Dış cephe boyama işleri ile ilgili fikir sahibi olmak için homify dış cephe boya örneklerinin yer aldığı sayfaları inceleyerek bilgi sahibi olabilir, zevkinize uygun boyayı yapabilir veya yaptırabilirsiniz.
Bir evin dış cephesini boyayacaksanız yapmanız gereken işlemlerden birisi de boya seçimini yapıp boyanacak yüzeyi boyama işlemine hazırlamaktır. Bunun için boyama alanında daha önceki boyadan kalan eski boyalar sıyrılarak temizlenmeli, sonrasında yeni boya için hazırlanmalıdır. Yeni boya işleminden önce tercih ettiğiniz rengin tutması için önce astar boya ile boyanmalıdır. Astar boya, yeni boyanın tam olarak tutması, altta kalan eski ve kirli yüzey nedeniyle kirli, gölgeli gibi görünmemesi ve yüzeyin tamamının aynı tonda olması için yapılır. Boya yapacağınız yüzey için öncesinden mutlaka astar boya ile bir kat boyamalı ve esas boya işlemine hazırlamalısınız.
Boya yapabilmek için boya ve astar gibi kimyasal malzemelerin yanında boya işlemini yapabilmeniz için fırça, rulo, boya pompası ve tabancası gibi araçlar gereklidir. Ancak bu aletler istediğiniz kalitede boya yapabilirsiniz Bu boya araçlarının içerisinde boya tabancası ve boya pompası maliyet açısından diğerlerine göre daha yüksek maliyetlere sahip olduğundan boya fırçası veya boya rulosu tercih ederek boya yapmak daha maliyetsiz olacaktır. Tercih edeceğiniz boya fırçası veya boya rulosunu seçerken kaliteli olmasını, yüzeyinin yumuşak olmasına dikkat etmelisiniz. Yumuşak uçlu rulo ve fırçalar ile daha mükemmel bir boya yapabilirsiniz.
Evinizin dış cephesini boyarken önceden düşünmeniz ve dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da dış cephenizde oluşacak gölgenin boyalı alanı kötü göstermesine izin vermemenizdir. Dış cephe boya yüzeyinde oluşacak gölge ile boya tonunuzun uyuşmaması sonucu boya yüzeyinde kötü bir görünüm oluşacak ve içinize sinmeyen bir boya yapmış olacaksınız. Örnek resimdeki gibi bir gölge oluştuğunda veya daha farklı gölgelerin oluşması sonucunda dış cephenizin görüntüsü kötü olacaktır. Bu nedenle boya yaparken gölgelere dikkat etmelisiniz.
Boya yapacağınız dış cephe etrafında yeşil alanlar, yıllık otsu ve odunsu bitkiler var ise boya işlemine başlamadan önce çevreyi korumak adına tedbirler almalısınız. Bunun için cephe önlerine ince şeffaf plastikler sermeli ve eski boyaların çim alanları içine karışmasını önlemeli, yeni yapacağınız astar ve boyanın ağaçlara, çiçeklere, bitkilere bulaşarak zarar vermesini engellemelisiniz. Bu sayede hem çevrenizi korumuş olursunuz hem de boya işleminden sonra evinizin dışında canlı bir yeşil alan olmasını sağlamış olursunuz.
Evimizin dış cephesini görsel hale getirip, zarif bir dış cephe boyası yapmak için boya seçimlerimize dikkat etmeliyiz. Örnek resimdeki gibi birden fazla renkte boyanmış bir dış cephe istiyorsak bütçemizi iyi ayarlamalı, boya fiyatlarını ve kalitelerini iyi araştırarak seçimlerimizi dikkatli bir şekilde yapmalıyız. Bütçemize göre iki veya daha fazla renk tercih edebilir, evimizin dış cephesini daha zarif ve daha renkli bir hale getirebiliriz.
Boya yaparken boyama tekniklerini bilmeniz gereklidir. Bu tekniklerden birisi ve en önemlisi boyama işleminin üstten başlamasıdır. Üstten başladığınız boyama işlemi sırasında rulonuzdan veya fırçanızdan damlayan boya damlalarının oluşturacağı görünümü aşağı bölümlerin boyanması sırasında kolaylıkla ortadan kaldırmanız kolay olacaktır. Ancak alttan boyamaya başladığınızda üst kısımları boyarken oluşacak damla izleri için alt kısımları tekrar boyamak zorunda kalacaksınız. Bu nedenle boyama işlemine üst kısımlardan başlamalısınız. Örnek resimdeki gibi bir dış cepheyi boyamak istediğinizde alttan başlamanız durumunda günlerce boya yapmak zorunda kalacaksınız. Bu nedenle üstten başlamalısınız.