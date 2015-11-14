Evimin dış cephesini nasıl boyamalıyım ?

Evimizi güzelleştirmek, görsel bir hale getirmek, evimize gelen misafirlerin beğenilerini kazanarak mutlu olabilmek için evimizi özel bir şekilde, zevkimize ve kişiliğimize uygun bir dekorasyon ile güzelleştirmek için elimizden geleni yaparız. Evimizde bulunan her bir odayı, her bir boş alanı teker teker ele alıp, kullanım amacına ve konseptine uygun bir şekilde dekore etmek adına ince eleyip sık dokuruz. Yaptığımız araştırmalar ile moda akımları evlerimizin içine uygulayarak zarif bir iç mekan ve iç dekorasyon yaratırken evimizin dışında kalan alanlara pek fazla özen göstermeden, detaylara takılmadan bir dış cephe dekorasyonu yaparız. Ancak evimizin içi kadar dışı da evimizi tamamlayan, ev dekorasyonumuzu eksiksiz gösteren alanlardır. Bu nedenle evimizin dışına da içine gösterdiğimiz özeni göstermeli ve eksiksiz dekore etmeliyiz. Peki dış cephe dekorasyonunda nelere dikkat etmeli ve özen göstermeliyiz ?

Evimizin dış cephesini güzelleştirmek için öncelikle izlenmesi gereken yöntem, dış cephenin boyanmasıdır. Evimizin dış cephesini boyayabilmek ve güzelleştirmek için bilmemiz gereken bir çok etken vardır. Öncelikle evimizin inşasında kullanılan yapı malzemelerini bilmeli ve boya seçimini bu bilgiye dayanarak yapmalıyız. Bazı boya türlerinin yapı malzemeleri ile uyuşmadığı ve boyandığında boa tutmadığını göz önünde bulundurmalısınız. Boya seçiminizi yaptıktan sonra yapmanız gereken bir sonraki aşama dış cephe de boyanacak alanların ve renklerin belirlenmesidir. Dış cephe boyaları tek renk olarak yapılabileceği gibi farklı bir çok rengin bir arada olacağı bir kombinasyon ile de yapılabilir. Bu nedenle dış cephenin üst kısımları ile alt kısımlarının renkleri belirlenmeli ve boya bu seçimden sonra yapılmalıdır.Boya yapılacak alanların belirlenmesinden sonra boyama işlemini profesyonelce yapacak boyacıyı bulmak veya boyayı siz yapacaksanız boyama işleminden önce prova niteliğinde boya yapmalısınız. Bu sayede boya işlemini profesyonelce yapabilirsiniz.

Dış cephe boyama işleminde dikkat etmeniz gerek bir diğer önemli nokta da, dış cephe de yalıtım için mantolama, dış cephe kaplaması yapılması gibi işlemlere göre boya planlaması yapmanızdır. Eğer evinizin dışında, mantolama yapılmış, dış cephe kaplaması yapılmış ise, ana taşıyıcı kolonları ve dışarıdan görünen kaplama yapılmayan alanların kaplama renklerine uygun bir şekilde boyanması ve kaplama malzemelerine boya bulaştırılmadan boyama işleminin tamamlanmasıdır.Ayrıca boya seçiminizi yaparken boya kalitesini, bütçenize uygun bir şekilde yapılması, bütçenizin el verdiği imkanlar dahilinde boya kalitesinin belirlenmesidir. Bu şekilde yapılan boya seçimi hem daha uzun ömürlü olacaktır hem de kaliteli boya sayesinde evinizin dış cephesi daha görsel, daha kaliteli ve daha canlı görünecektir. Boyama işlemi yapılırken, çevremize de özen göstermeli ve çevre de korunmalıdır. Çevre de bulunan bitkiler, çim alanları, yeşil alanların üzeri örtülerek kimyasal boyalar ile temas etmesi önlenmeli ve bitkilerin canlılığı korunmalıdır. Çevrenin korunması, boyama işleminden sonra evinizin dış cephesinin daha canlı görünmesi ve çevresi ile uyumunun daha iyi olması için çok önemlidir.

Boya yapma; malzeme seçimi, alan planlaması kadar boyama tekniklerinin uygulanması da çok önemlidir. Eğer daha öncesinden boy işlemi yapmadıysanız, boyama konusunda tecrübeniz yoksa, dış cephe boyasını siz yapmamalısınız.. Düz yüzeylerde gölge oluşması, dalgalı bir yüzey oluşması sonucunda dışarıdan bakıldığında kötü bir görünüme sahip boyanmış bir dış cephe olması evinizin kalan kısımlarının dekorasyonunu da kötü gösterecektir. Bu nedenle boyama işlemi için bu işlerde çok tecrübeli olan boya firmaları, dekorasyon firmaları ile anlaşmalı ve estetik bir dış cephe boyası olmasını sağlamalısınız. Dış cephe boyama işleri ile ilgili fikir sahibi olmak için homify dış cephe boya örneklerinin yer aldığı sayfaları inceleyerek bilgi sahibi olabilir, zevkinize uygun boyayı yapabilir veya yaptırabilirsiniz.