Evimin etrafını nasıl çayır çimenle donatabilirim?

Günümüzde yeşilin giderek azalması ile yeşile olan hasretimizin artması sonucu hafta sonları veya tatil günlerimizde yeşil alanlara koşuyoruz. Yeşile olan hasretimizi bu şekilde çözmeye çalışırken bir yandan da evimizin boş olan köşelerini bahçe haline getiriyor, saksılara bitkiler ve çiçekler ekerek evimizde yeşil alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bahçeli evi olan ev sahipleri ise bahçelerini düzenleyerek yeşil alanda zaman geçirme ihtiyaçlarını karşılarlar. Bahçe düzenlemesi başlı başına profesyonellik isteyen, dikkat gerektiren ve titiz davranılması gereken bir peyzaj işlemidir. Bahçe düzenlemesi yaparken dikkat etmeniz gereken bir çok faktör vardır. Bu faktörlerin başında kişiliğinizi yansıtan, keyifli ve görsel açıdan zarif, estetik ve şık bir bahçe düzenlemesini yaparken dikkat edeceğiniz planlama aşaması gelir. Bir bahçe düzenlemesi yaparken önce planlama yapmalısınız. Bahçe düzenlemesinde, bahçenizde olmasını istediğiniz yıllık odunsu ve otsu bitkilerin türü, yeri, yürüyüş yolları, süslemeler, aksesuarlar, çim alanları gibi özel alanların yeri önceden planlanmalıdır. Yapılacak planlamanın sonrasında uygulamaya geçilmelidir. Planlama aşamasında önemli bir nokta olan çim alanlarının oluşturulması ve ne tür çimlerin kullanılacağının belirlenmesidir. Mağribi çim alanları (moorish lawn) oluşturmak ve bahçenizde oturup keyifli anlar yaşayabilmeniz için bahçe planlamasını ve peyzajını dikkatli ve titiz bir şekilde yapmalısınız.

Bahçenizde bir bakımsız bir çayıra benzeyen çim alanı oluşturmak istiyorsanız öncelikle bahçe alanı olarak düşündüğünüz alanı önceden paylaştırmalı ve evinizi dışarıdan estetik ve zarif gösterecek şekilde bir planlama yapılmalıdır. Çim alanları evinizin dışını sade ve zarif gösteren alanlardır. Bu nedenle bu alanların etrafını sade bir şekilde sınırlamalı, süslemeli ve şık bir şekilde dekore etmelisiniz. Çim alanları, bir bütün olarak yapılabileceği gibi parça parça veya dekoratif bir şekilde düzenleyerek çim alanı oluşturabilirsiniz. Bahçe alanının etrafını mağribi çim alanı şeklinde çevreleyerek bahçe sınırınızı doğal bir şekilde yapabilirsiniz. Bahçe düzenlemesi veya bahçe peyzajı yapacağınız zaman otsu ve odunsu bitkilerin arasında kalan alanları dekoratif bir şekilde süslemek için nehir taşları veya renkli süs taşları kullanabileceğiniz gibi mağribi çim alanı oluşturarak doğal bir bahçe dekorasyonu yapabilir ve açık alanları daha doğal bir çim alanı olacak şekilde süsleyebilirsiniz. Mağribi çim alanlarını, sadece bahçenizde değil evinizin her alanında oluşturabilirsiniz. Evinizin içinde veya avlunuzda bulunan boş alanların yalıtımlarını yaparak azıcık toprak serip veya nemli bir ortam oluşturup çim tohumlarını attığınızda bir süre sonra uzayan çimlerden mağribi çim alanı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde evinizin önünde, avlusunda bulunan alanın doğal bir yeşil alan ile estetik bir görünüme kavuşacağını göreceksiniz.

Evinizde bahçe olmadan da mağribi çim alanı oluşturarak evinizde görsel alanlar oluşturabilirsiniz. Eviniz yol kenarında ise veya giriş kapınız ile yol arasında boş alanlar mevcut ise mağribi çim alanları oluşturarak doğal bir güzellik oluşturabilir, evinizin dış cephesinin görünümünü değiştirebilirsiniz. Eviniz ile yol arasında kalan alana kil, toprak, kum, çakıl taşı gibi malzemelerden biri ile doldurun. Bir süre suladıktan sonra çim tohumlarını bu alana serpiştirin. Tohum serpme işleminden sonra tekrar sulayarak tohumların çatlayıp, filizlenmesi içim gerekli olan nemli ortamı sağlayın. Daha sonra evinizin dışında mağribi çim alanının oluşmasını izleyin. Uzayan çimleri bir süre sonra biçin ve istemiş olduğunuz çim alanı oluşturun.

Evlerin bahçelerinde veya kenarlarında çim alanı oluşturma fikri 1800 lü yıllara dayanmaktadır. Bu şekilde evin etrafını oluşturan sınır çitlerinin yerine daha estetik çim alanlar oluşturma fikri doğmuş, evlerin bahçeleri oyun alanları ve estetik görünümleri ile daha zarif evlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüze kadar değişik fikirler ve uygulamalar ile çok farklı evler oluşturulmuş, bahçe keyfinin tam anlamıyla yaşanması için çim oturum alanları geliştirmiştir. Sizlerde evlerinizde ve bahçelerinizde çim alanlar oluşturabilir ve mağribi çim alanları oluşturarak evinizi hem yeşile doyurup yeşil alan ihtiyacınızı karşılayabilir hem de zarif yeşil alanları bulunan evlere sahip olabilirsiniz. Evinize bahçe peyzajı oluşturma veya özel çim alanları yapmak istediğinizde; homify ev modelleri sayfalarını inceleyebilir veya homify bahçe modelleri sayfalarında yer alan mağribi çim alanı örneklerini inceleyerek zevkinize uygun çim alanları oluşturabilirsiniz.