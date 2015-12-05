Bir çatı katının büyüleyici değişimi

Çatı katlarını sadece eski eşyaları attığınız bir tavan arası olarak görüyorsanız potansiyelini değerlendirmiyorsunuz demektir. Bu yazıda göreceğiniz çatı katı dairesinin dönüşümü Domenico Lupariello Mimarlık tarafından tasarlanmış her dönem güncelliğini koruyan, sofistike ve zarif detaylarla dolu bir projedir. Çatıyı yani tavan arasını boşluğunu yenileme ve döşeme olarak özetleyeceğimiz projede çatı katlarının nasıl modern bir daireye dönüştüğünü okuyacaksınız. Elbette bu projenin hayata geçirilmesi kolay olmadı. Ancak bu gibi yenileme işlemleri işinin ehli uzmanlara bıraktığınız zaman tek yapmanız gereken baş döndürücü dönüşümü oturup seyretmek olacak. Zira profesyoneller hem fonksiyonel hem de estetik çözümlerle her türlü harabeyi muhteşem dairelere dönüştürebilirler. Şimdi gelin projeyi yakından inceleyelim.