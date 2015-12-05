Bir çatı katının büyüleyici değişimi

Çatı katlarını sadece eski eşyaları attığınız bir tavan arası olarak görüyorsanız potansiyelini değerlendirmiyorsunuz demektir. Bu yazıda göreceğiniz çatı katı dairesinin dönüşümü Domenico Lupariello Mimarlık tarafından tasarlanmış her dönem güncelliğini koruyan, sofistike ve zarif detaylarla dolu bir projedir. Çatıyı yani tavan arasını boşluğunu yenileme ve döşeme olarak özetleyeceğimiz projede çatı katlarının nasıl modern bir daireye dönüştüğünü okuyacaksınız. Elbette bu projenin hayata geçirilmesi kolay olmadı. Ancak bu gibi yenileme işlemleri işinin ehli uzmanlara bıraktığınız zaman tek yapmanız gereken baş döndürücü dönüşümü oturup seyretmek olacak. Zira profesyoneller hem fonksiyonel hem de estetik çözümlerle her türlü harabeyi muhteşem dairelere dönüştürebilirler. Şimdi gelin projeyi yakından inceleyelim.
Projenin başında boş bir tuval gibi tertemiz hale getirilen çatı katı, duvarlar sağlamlaştırılıp yenilerek yepyeni bir görünüme kavuştu. Henüz kaba inşaat halini gördüğümüz çatı dairesi zamanla diğer değişikliklerle de yapılarak çağdaş bir ev görünümüne sahip olacak. Bu şekilde tamamen temizlenmiş hali hayalinizdeki tasarımı gerçekleştirmek için adeta sayısız fırsat sunuyor.
Bu fotoğrafa baktığımızda çarpıcı bir ev manzarasıyla karşılaşıyoruz, zira değişim inanılmaz. O boş tavan arasından böylesine modern ve şahane bir daire yaratmak kuşkusuz mimarın yeteneğini gösteriyor. Dekorasyona göz attığımız zaman değişimin ana unsurunun duvarlar olduğunu fark ediyoruz. Orta kısmı camlı kapıdan oluşan duvarların her iki tarafında oldukça şık bir resim kaplaması var. Duvara yansıyan ışık demeti sayesinde daha da etkileyici duran güçlü görsel dekorasyonun yıldızı.
Mutfak tezgahının T şeklindeki formu dekorasyona özgün bir karakter katıyor. Aynı zamanda kullanılabilir alanı arttırmak için de bir hayli işlevsel. Bu alan dağılımı hem mutfağa modern bir çizgi kazandırırken hem de küçük mutfak alanı verimli kullanmayı sağlıyor. Duvarlar hareketli olduğundan mutfak tezgahı ve dolaplar tamamen pürüzsüz modellerde tercih edilerek minimal şıklık yaratılmış. Çalışma alanları beyazken tezgah altının siyah olması estetik bir kontrast sağlamış.
Oturma odası çatı katına özel olarak tasarlanmış olduğundan eşi benzeri yoktur. Dolaplarda malzeme olarak doğal ahşap kullanılmıştır. Modern şömine ve çekmeceleri çelikten imal edilmiştir. Böylece ahşabın doğal görünümüyle çeliğin gelişmişliği bir araya gelerek geleneksel çizgilerle modernlik harmanlanmış oluyor. Sonuç oldukça estetik.
Bir çatı katını düşündüğünüz zaman boş alanınızı iyi değerlendirmek zorunda olduğunuzu bilirsiniz. Zira çatı katları sınırlı bir alandır ve mobilyalar da bu sınırlara uyum sağlarken aynı zamanda akıllıca çözümler sunmalıdır. Küçük daireler için kullanılan duvara gömülü dolaplar çatı katları için idealdir. Zira alandan maksimum faydalanmak üzere tasarlanmıştır. Fotoğrafta da başarılı bir örneği gördüğünüz duvara gömülü iki dolap renk olarak duvarla aynı renge sahip olduğundan dışarıdan bakıldığından belli olmuyor. Sürpriz dolapları sayesinde çatı katı daha da eğlenceli hale gelmiş diyebiliriz.
Fildişi ve gri tonlarına sahip banyo hareketli duvarları ile göz dolduruyor. Geniş oval lavabo teknesi ve onu tamamlayan yuvarlak aynasıyla oldukça özgün parçalara sahip bir banyo tasarlanmış. Daha arkalarda görünen duvar içinden yansıyan ışıklar bu modern tasarımın zarifliğini arttırmış. Farklı ton ve desenleri birbirine uydurması bakımından da oldukça estetik bir banyo.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük bir dairenin yeniden dönüşümü’ başlığını okuyabilirsiniz.