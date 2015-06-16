Bahçede oturma grubu

Yaz iyiden iyiye geldi. Biz de buna bağlı olarak homify'da daha fazla bahçe mobilyası ve bahçe düzenlemesi yazısı yayınlamaya gayret gösteriyoruz. Yazın gelmesi bahçe sahipleri için bahçenin bakımı demek. Bakımın yanı sıra bahçelere yeni mobilya ve aksesuarların alındığı mevsim de yaz mevsimi.
Bahçe mobilyalarından biri de bahçenin keyfine sürmede en yardımcı şey olan oturma grupları. rahat bir bahçe mobilyasıyla bahçede geçireceğiniz vaktin kalitesi yükselirken, derme çatma oturma çözümleri bu keyfi bir azaba dönüştürebilir. biz de bugün homify'da bahçe sahiplerini çok ilgilendiren bir yazı hazırladık ve yerli tasarımcı ve üreticilerin ürünlerinden oluşan ir bahçe oturma grubu seçkisini sizlerle buluşturmak istedik. Siz de bahçe mobilyanızı bu yaz değiştirmeyi düşünüyorsnanız bu yazıdan fikir alabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan yazımıza geçelim.
Burası Hakan Helvacıoğlu'nun Kandilli'de tasarladığı bir köşkün arka bahçesi. Helvacıoğlu çalışmalarında tüm ayrıntıları hesaba katarak çalışan bir iç mimar. Başarılı uzmanımız arka bahçeye kalıcı bir oturma grubu yapmayı da ihmal etmemiş. Taş ve mermer kullanarak yaptığı bahçe şöminesi ve çeyrek daire koltuk kaidesi evin birer demirbaşı olmuş. koltuk kaidesine pastel renk döşemelerden oluşan yastıklarla konfor kazandırılmış. Aynı döşemeden yapılan ahşap iskeletli iki tekli koltuk da kompozisyonu tamamlamış.
Ağaçlar altında bir deck oluşturularak ağaçların gölgesinden maksimum faydalanılabilecek bir oturma alanı oluşturulmuş. Deckte rattandan yuvarlak hatlı geniş bir koltuk ve yastıklar bulunuyor. 3 kişinin rahatlıkla oturabileceği sade ve basit bir oturma grubu olmuş. Rattan koltukla takım iki adet küp de dikkat çekiyor.
Rattan bir çeşit grup tropikal palmiye türüne verilen ortak adı. Kurutulmuş doğal rattandan yapılan bahçe mobilyaları hem doğal hem de şık bir havaya sahip oluyor. Bahçe mobilyası üreticileri rattanın estetiğinin farkına varıp doğal rattanın yanında suni rattandan da bahçe mobilyaları üretiyor. resimde gördüğünüz oturma grubu suni rattandan yapılmış bir oturma grubu.
Bu oturma grubu Paker Mimarlık'ın tasarladığı bir villanın havuz başında bulunuyor. Oturma grubu masif ahşaptan yapılmış büyük bir köşeli koltuk bir adet ikili iki adet de tekli koltuktan oluşuyor. Köşeli koltuk sert süngerin gri kumaşla kaplanmasıyla elde edilen yastıklarla konforlu hale getirilmiş. İkili ve tekli koltukların iskeletinde ise ahşap ve metalin hoş uyumundan faydalanılmış.
Şezlonglar oturmaktan ziyade yatmak için kullanılıyor fakat biz yine de bu iki güzel şezlongu bu yazımıza ilave etmek istedik. Ak design Studio'nun imzası olan şezlonglar masif ahşaptan üretilmiş ve üstlerine beyaz kumaşla kaplı sert sünger ilave edilmiş.
Resimde gördüğünüz oturma grubu bahçe mobilyaları konusunda uzmanlaşmış Babil Concept'in San Marino isimli modeli. Açık renkli suni rattandan yapılan setin minder ve yastıkları çok hoş bir mavi tonda tercih edilmiş. set bir üçlü ve iki tekli koltuktan, bir puf ve bir orta sehpadan oluşuyor.
Bahçelerle ilgiliyseniz bu yazı da ilginizi çekebilir: