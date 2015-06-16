Bahçede oturma grubu

Yaz iyiden iyiye geldi. Biz de buna bağlı olarak homify'da daha fazla bahçe mobilyası ve bahçe düzenlemesi yazısı yayınlamaya gayret gösteriyoruz. Yazın gelmesi bahçe sahipleri için bahçenin bakımı demek. Bakımın yanı sıra bahçelere yeni mobilya ve aksesuarların alındığı mevsim de yaz mevsimi.

Bahçe mobilyalarından biri de bahçenin keyfine sürmede en yardımcı şey olan oturma grupları. rahat bir bahçe mobilyasıyla bahçede geçireceğiniz vaktin kalitesi yükselirken, derme çatma oturma çözümleri bu keyfi bir azaba dönüştürebilir. biz de bugün homify'da bahçe sahiplerini çok ilgilendiren bir yazı hazırladık ve yerli tasarımcı ve üreticilerin ürünlerinden oluşan ir bahçe oturma grubu seçkisini sizlerle buluşturmak istedik. Siz de bahçe mobilyanızı bu yaz değiştirmeyi düşünüyorsnanız bu yazıdan fikir alabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan yazımıza geçelim.