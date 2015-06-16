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Bahçede oturma grubu

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Tropikal Bahçe
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Yaz iyiden iyiye geldi. Biz de buna bağlı olarak homify'da daha fazla bahçe mobilyası ve bahçe düzenlemesi yazısı yayınlamaya gayret gösteriyoruz. Yazın gelmesi bahçe sahipleri için bahçenin bakımı demek. Bakımın yanı sıra bahçelere yeni mobilya ve aksesuarların alındığı mevsim de yaz mevsimi. 

Bahçe mobilyalarından biri de bahçenin keyfine sürmede en yardımcı şey olan oturma grupları. rahat bir bahçe mobilyasıyla bahçede geçireceğiniz vaktin kalitesi yükselirken, derme çatma oturma çözümleri bu keyfi bir azaba dönüştürebilir. biz de bugün homify'da bahçe sahiplerini çok ilgilendiren bir yazı hazırladık ve yerli tasarımcı ve üreticilerin ürünlerinden oluşan ir bahçe oturma grubu seçkisini sizlerle buluşturmak istedik. Siz de bahçe mobilyanızı bu yaz değiştirmeyi düşünüyorsnanız bu yazıdan fikir alabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan yazımıza geçelim. 

Bahçe şöminesi başında

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Burası Hakan Helvacıoğlu'nun Kandilli'de tasarladığı bir köşkün arka bahçesi. Helvacıoğlu çalışmalarında tüm ayrıntıları hesaba katarak çalışan bir iç mimar. Başarılı uzmanımız arka bahçeye kalıcı bir oturma grubu yapmayı da ihmal etmemiş. Taş ve mermer kullanarak yaptığı bahçe şöminesi ve çeyrek daire koltuk kaidesi evin birer demirbaşı olmuş. koltuk kaidesine pastel renk döşemelerden oluşan yastıklarla konfor kazandırılmış. Aynı döşemeden yapılan ahşap iskeletli iki tekli koltuk da kompozisyonu tamamlamış. 

Deck üstü grubu

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Bahçe
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Ağaçlar altında bir deck oluşturularak ağaçların gölgesinden maksimum faydalanılabilecek bir oturma alanı oluşturulmuş. Deckte rattandan yuvarlak hatlı geniş bir koltuk ve yastıklar bulunuyor. 3 kişinin rahatlıkla oturabileceği sade ve basit bir oturma grubu olmuş. Rattan koltukla takım iki adet küp de dikkat çekiyor. 

Rattan oturma grubu

BAHÇE ŞÖMİNESİ - KIŞ GÜNEŞİ, BAHÇE ŞÖMİNESİ BAHÇE ŞÖMİNESİ BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
BAHÇE ŞÖMİNESİ

BAHÇE ŞÖMİNESİ – KIŞ GÜNEŞİ

BAHÇE ŞÖMİNESİ
BAHÇE ŞÖMİNESİ
BAHÇE ŞÖMİNESİ

Rattan bir çeşit grup tropikal palmiye türüne verilen ortak adı. Kurutulmuş doğal rattandan yapılan bahçe mobilyaları hem doğal hem de şık bir havaya sahip oluyor. Bahçe mobilyası üreticileri rattanın estetiğinin farkına varıp doğal rattanın yanında suni rattandan da bahçe mobilyaları üretiyor. resimde gördüğünüz oturma grubu suni rattandan yapılmış bir oturma grubu. 

Kalabalık gruplar için bir oturma grubu

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bu oturma grubu Paker Mimarlık'ın tasarladığı bir villanın havuz başında bulunuyor. Oturma grubu masif ahşaptan yapılmış büyük bir köşeli koltuk bir adet ikili iki adet de tekli koltuktan oluşuyor. Köşeli koltuk sert süngerin gri kumaşla kaplanmasıyla elde edilen yastıklarla konforlu hale getirilmiş. İkili ve tekli koltukların iskeletinde ise ahşap ve metalin hoş uyumundan faydalanılmış. 

Şezlonglar

homify Tropikal Bahçe
homify

homify
homify
homify

Şezlonglar oturmaktan ziyade yatmak için kullanılıyor fakat biz yine de bu iki güzel şezlongu bu yazımıza ilave etmek istedik. Ak design Studio'nun imzası olan şezlonglar masif ahşaptan üretilmiş ve üstlerine beyaz kumaşla kaplı sert sünger ilave edilmiş.

Rattan takım

San Marino Set , Babil Concept Babil Concept BahçeMobilyalar
Babil Concept

San Marino Set

Babil Concept
Babil Concept
Babil Concept

Resimde gördüğünüz oturma grubu bahçe mobilyaları konusunda uzmanlaşmış Babil Concept'in San Marino isimli modeli. Açık renkli suni rattandan yapılan setin minder ve yastıkları çok hoş bir mavi tonda tercih edilmiş. set bir üçlü  ve iki tekli koltuktan, bir puf ve bir orta sehpadan oluşuyor.  

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Bu oturma gruplarını siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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