Silivri'de nefes kesen bir ev

Bugün sizleri Silivri'ye götüreceğiz. Silivri'de yeni yapılan ve çok lüks villardan oluşan Sunflower Silivri Sitesi'nde bir villaya ayrıntılı olarak bakacağız. 405m2lik villanın iç dekorasyon uygulaması Aykuthall Architectural Interiors danışmanlığında, Saral İnşaat tarafından uygulanmış. 25m2lik mutfak ise Ahşapsan ile birlikte tasarlanmış.Giriş katında hizmetli odası ve banyosu,salon ve yaşam alanları,mutfak,misafir tuvaleti,çamaşır odası,garaj alanları ile düzenlenen villanın ikinci katında yatak odaları konumlandırılmış. Her odada bir banyo bulunan villanın ebeveyn yatak odasında bir de giyinme odası bulunuyor.
Villanın girişi insanın zihninde
Girişi böyle ise gerisi nasıldır acaba? sorusunu uyandırıyor. Açık renklerin hakim olduğu giriş eve girenlere hoş bir karşılama sunuyor. Duvarlarının bir kısmı ahşap, bir kısmı duvar kağıdı kaplı olan girişin zemini ise mermer dokulu seramik karolarla kaplanmış. Karoların üzerinde ise çok hoş bir motif bulunuyor. Girişte dikkat çeken diğer şeyler ise kapalı elbise dolabı ve yukarı çıkan merdivenler. Trabzanları yoğun bir işçilik ürünü olan merdivenlerin basamaklarında ise masif ahşap kullanılmış.
Evin girişinde de edindiğimiz izlenim üzerine eve genel olarak klasik tarzın hakim olduğunu görebiliyoruz. Füme tonlu mutfak adası ve mutfak dolaplarında klasik çizgiler görmek mümkün. Mutfak adasının zemini ise kahverengi masif ahşaptan tercih edilmiş. Yerler aynen girişte olduğu gibi mermer dokulu seramikle kaplanmış. Mutfağın 25 metrekare olduğunu yeniden belirtmek istiyorum. Bu boyutuyla mutfak bir saray mutfağını andırıyor.
Henüz ev sahiplerinin taşınmadığı evde salonu boş haliyle görüyoruz. Bir kısmında duvar kağıdı kaplı olan duvarların genel rengi şampanya olarak seçilmiş. Salonun dikkat çeken en önemli özelliği ise duvar kağıdı kaplı olan duvardaki şömine. Şömine soğuk gecelerde ev sahiplerinin içine ısıtacağa benziyor. Salonun zeminleri ise villanın görkemine yaraşır biçimde masif ahşapla kaplı.
Ebeveyn yatak odasında bulunan ebeveyn banyosu son derece şık dizayn edilmiş. Maun lavabo tezgahı, ayna çerçevesi ve küçük çerçeveler birbiriyle uyumlu ve banyoya ağırbaşlı bir hava katmış. Lavabo tezgahı da ahşap kısımların renk seçimine uygun olarak koyu renkli tercih edilmiş. Banyo geniş pencereler sayesinde aydınlık ve ferah bir ortam haline gelmiş. banyonun en dikkat çekici özelliği ise iki adet lavaboya sahip olması.
Yazının girişinde de belirttiğimiz gibi villanın her odasında bir banyo bulunuyor. Bu resimde gördüğünüz de bu banyolardan birisi. Lavabo tezgahı ve ayna çerçevesini renginden evin genç erkeğinin odası olabileceğini tahmin ettiğimiz odada gümüşi renkli parlak seramikler kullanılmış.
Bir diğer banyoda ise beyaz renk hakim. Burada lavabo tezgahı tam bir dolap olarak değil, sadece bir çekmece olarak değerlendirilmiş. Havlu askısı ve aydınlatma aplikleri metal dokularıyla armatürlerle uyum sağlıyor.
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