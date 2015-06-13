Silivri'de nefes kesen bir ev

Bir diğer banyoda ise beyaz renk hakim. Burada lavabo tezgahı tam bir dolap olarak değil, sadece bir çekmece olarak değerlendirilmiş. Havlu askısı ve aydınlatma aplikleri metal dokularıyla armatürlerle uyum sağlıyor.

Lüks villalardan hoşlanıyorsanız, bu yazı da tam size göre:

Karakter sahibi bir villa