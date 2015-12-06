Doğayla iç içe bir ev projesi

Duvardan duvara bir yatak başı tasarımı olan dekorasyonda yatak başı komodinleri aynalı yüzeyleriyle mekana ışıltı veriyor. Tamamiyle rahatlatıcı ve dinlendirici bir dekorasyonu olan tasarım renk ve biçim yönünden uyumuyla da sağlıklı uykular geçirmenizi sağlayacak.

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