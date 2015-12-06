Doğayla iç içe bir ev projesi

Huzurlu bir yaşam için rahatlatıcı bir dekorasyona sahip ince detaylarla örülü büyüleyici bir evle karşı karşıyasınız! Gördüğünüz harika yapı MEYERCORTEZ ARQUİTETURA & DESİGN adlı Brezilyalı firmanın harika tasarımlarından yalnızca bir tanesi. Bu yapının size sunduğu iç ve dış mekanların harika dekorasyonunda kendinizi bir rüyada gibi hissetmeye hazır olun!
Gördüğümüz harika rezidansta kelime anlamını birebir taşıyan hem konfor hem de güvenlik gözetilerek tasarlanmış müthiş bir dış cephe tasarımı mevcut. Örnek fotoğraftaki dış cephe görünümünde, mimari anlamda pencerelerin çokluğu ve dışarıyla bağı bir arada düşünüldüğünde doğanın içinde sessiz ve yalın bir tasarımla karşı karşıyayız. Garaj kapısı, dış kapı ve pencerelerde kullanılan ahşap malzeme evin doğayla bütünselliğini ilk izlenimde bizlere veriyor. Tasarım ilk başta geleneksel bir yapıda gözükse de aslında evin genelindeki konfora yönelik dekorasyon ve mimari tasarım çok çeşitli ihtiyaçlara olanak tanıyor.
Eve ilk girdiğinizde karşınızda aydınlatmanın zarif kullanımıyla donatılmış bir yemek odasıyla karşılaşacaksınız. Sağ taraftaki odada multimedya alanını daha sonra göreceğimiz alanın küçük bir detayı birbirinden farklı dekoratif öğelerle içimizi şenlendiriyor. Yemek odası dekorasyonunda zemin tamamiyle ahşap kaplama yapılarak pürüzsüz ve yalın bir sadelik elde edilmiş. Pencere kenarına yerleştirilmiş yemek masası takımı ise hasır tasarımlı sandalyeleriyle ve beyaz yuvarlak masasıyla zemin ve duvar uyumunu açığa çıkarıyor. Modern bir stilde dizayn edilmiş yemek odası dekorasyonunun en önemli kısmı elbette duvardaki doğadan görünümleri aktaran yaprak motifleri ve desenler. Yemek masasına bakan duvarda eşit boyutlardaki ve sadece köşelere konumlandırılmış çerçeveler ortamı yaşayan bir hale getirmiş.
Modern ve konforlu bir oturma odası ve multimedya odası olan gördüğünüz tasarım mottosu rahatlık ve keyif olanlar için ideal bir mekan olma özelliği taşıyor. Işıkla birlikte düşünülmüş kitaplık çözümlemesi içrisine sadece kitaplarınızı değil dekoratif objelerinizi ve bitkilerinizi de koyabileceğiniz bir alan olarak tasarlanmış. Kocaman iki adet koltuk tasarımı arasına bir adet sehpa koyularak soluksuz izlenecek filmleriniz için rahat bir mekan yaratılmış.
Mutfak alanındaki duvarların büyük bir kısmı ahşapla kaplanan mutfak dekorasyonunda birbirinden farklı malzemelerin bir arada müthiş bir hareketlilik yarattığını görerek iştahımız açılıyor adeta. Mutfağın ortasına konumlandırılan koyu renk seçimli mutfak adası neşeli sohbetlerin habercisi olabilecek nitelikte. Armatürlerin ve ızgara bölümünün olduğu kısımda kullanılan seramik karolar ise tüm mutfağı cıvıl cıvıl bir atmosfere büründürmüş.
Mor rengi keyifli ve zarif banyo tasarımları için ideal bir renk olduğundan uzmanlar da örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonunun büyük bölümünde bu seçimi yapmış. Banyonun dar bir yapısı olmasına rağmen kullanılan geniş ayna mekanı büyütmekle kalmayıp ışıltı vermiş. Yekpare bir şekilde dizayn edilmiş lavabo tezgahı açık kahverengi rengiyle banyonun hakim dengesiyle uyum sağlamış. Zemin ve duvar kaplaması olarak kullanılan bir diğer malzeme olan desenli taş ise hem kıpırtılı hem de homojen bir görünüme sahip.
Duvardan duvara bir yatak başı tasarımı olan dekorasyonda yatak başı komodinleri aynalı yüzeyleriyle mekana ışıltı veriyor. Tamamiyle rahatlatıcı ve dinlendirici bir dekorasyonu olan tasarım renk ve biçim yönünden uyumuyla da sağlıklı uykular geçirmenizi sağlayacak.
Dilerseniz farklı bir öneri için Düzenli, konforlu ve şık bir ev projesi adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.