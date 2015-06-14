Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha geride kaldı. Yazın kavurucu günleri yaklaşıyor. Büyük ihtimalle siz de yaz tatilinizin planlarını yapmakla meşgulsünüz. Meşguliyetlerinizden dolayı homify'a zaman ayıramıyorsanız geçen haftanın en çok okunan yazılarını bu yazıda görebilirsiniz.

Bu hafta en çok okunan yazılar arasına Eskişehir ve samsun'dan birer daire, ahırdan eve dönüşümü resmeden bir Önce & Sonra yazısı ve iki de 15 garantili yöntem yazısı girdi. 15 garantili yöntem yazısı homify'da bu hafta kullanmaya başladığımız yeni bir yazı biçimi ve size belli bir konu da 15 farklı yol gösteriyor. örneğin bu haftaki yazıların biri mutfağınızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemini anlatırken, diğeri ise oturma odanızı size özgü kılmanın 15 garantili yöntemini açıklıyor.