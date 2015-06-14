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Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
Adin Knutları, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
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Bir hafta daha geride kaldı. Yazın kavurucu günleri yaklaşıyor. Büyük ihtimalle siz de yaz tatilinizin planlarını yapmakla meşgulsünüz. Meşguliyetlerinizden dolayı homify'a zaman ayıramıyorsanız geçen haftanın en çok okunan yazılarını bu yazıda görebilirsiniz. 

Bu hafta en çok okunan yazılar arasına Eskişehir ve samsun'dan birer daire, ahırdan eve dönüşümü resmeden bir Önce & Sonra yazısı ve iki de 15 garantili yöntem yazısı girdi. 15 garantili yöntem yazısı homify'da bu hafta kullanmaya başladığımız yeni bir yazı biçimi ve size belli bir konu da 15 farklı yol gösteriyor. örneğin bu haftaki yazıların biri mutfağınızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemini anlatırken, diğeri ise oturma odanızı size özgü kılmanın 15 garantili yöntemini açıklıyor. 

Oturma odanızı size özgü kılmanın 15 garantili yöntemi

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Oturma odası hem evin vitrini, hem de ve halkının en çok vakit geçirdiği alanlardan biri. Bu yazıda oturma odanızı size özgü kılmak 15 farklı yöntemini bulabileceksiniz. Ayna kullanımından, renkli bir halıya, duvar kağıdından, aksesuarlara oturma odanızı size özgü kılmak için türlü ipuçları bulabileceğiniz bu yazıda özel tasarım ürünlerine de yer veriliyor. 

Mutfağınızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemi

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Kırsal Mutfak
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Kemal açar

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Eski eşyalara yeni işlev kazandırarak kullanmak, yemek listeleri için bir kara tahta, çok işlevli mobilyalara yer vermek. Tüm bunlar mutfağınızı güzelleştirmek için kullanabileceğiniz 15 yöntemden bazıları. Daha fazlasını merak ediyorsanız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 

Eskişehir’de pırıl pırıl bir daire

Adin Knutları, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
Arte FABBRO

Adin Knutları

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Eskişehir planlı gelişimiyle bir Avrupa kentini andıran bir şehir. Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir sanayisiyle de oldukça büyük göç alan ve buna bağlı olarak konut sektörünün hızla geliştiği bir şehir. Bu yazıda Eskişehir'de özen bezene yaratılmış bir daireyi ayrıntılarıyla inceledik. Beyazın hakim olduğu mutfaktan, şık yatak odalarına, ferah banyodan, konforlu oturma odasına kadar bu evi çok beğeneceğinizden hiç kuşkumuz yok. Merak ediyorsanız burayı tıklayabilirsiniz. 

Önce & Sonra: Masal gibi bir dönüşüm

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Önce & Sonra yazıları homify'ın her zaman en ilgi çeken yazılarından oluyor. Bu hafta da bir Önce & Sonra yazısı en çok okunan beş yazı arasına girdi. Ahırdan bozma eski bir köy evinin geçirdiği olağanüstü dönüşüme şahitlik etmek için burayı tıklayabilirsiniz. Bu evin sahibinin köyün sükunet ve huzurunu yaşarken, şehir hayatının konforundan da mahrum kalmayacağına hiç kuşku yok. 

Samsun’da rafine klasik bir daire

NEWTOUCH PS MİMARLIK Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
PS MİMARLIK

NEWTOUCH

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

Klasik tarzı sevenlerden misiniz? öyleyse bu yazı tam size göre. Samsun'da faaliyet gösteren PS Mimarlık klasiği modern bir yorumla birleştirerek ortaya çok özgün bir daire çıkarmış. Bu yazıyı okuyunca sizin de klasiğe bakış açınızın değişebileceğini düşünüyoruz. Bu ihtişamlı daireyi merak ediyorsanız burayı tıklamanız yeterli olacaktır. 

Silivri'de nefes kesen bir ev
Bu yazılardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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