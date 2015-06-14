Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha geride kaldı. Yazın kavurucu günleri yaklaşıyor. Büyük ihtimalle siz de yaz tatilinizin planlarını yapmakla meşgulsünüz. Meşguliyetlerinizden dolayı homify'a zaman ayıramıyorsanız geçen haftanın en çok okunan yazılarını bu yazıda görebilirsiniz.
Bu hafta en çok okunan yazılar arasına Eskişehir ve samsun'dan birer daire, ahırdan eve dönüşümü resmeden bir Önce & Sonra yazısı ve iki de
15 garantili yöntem yazısı girdi.
15 garantili yöntem yazısı homify'da bu hafta kullanmaya başladığımız yeni bir yazı biçimi ve size belli bir konu da 15 farklı yol gösteriyor. örneğin bu haftaki yazıların biri mutfağınızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemini anlatırken, diğeri ise oturma odanızı size özgü kılmanın 15 garantili yöntemini açıklıyor.
Oturma odası hem evin vitrini, hem de ve halkının en çok vakit geçirdiği alanlardan biri. Bu yazıda oturma odanızı size özgü kılmak 15 farklı yöntemini bulabileceksiniz. Ayna kullanımından, renkli bir halıya, duvar kağıdından, aksesuarlara oturma odanızı size özgü kılmak için türlü ipuçları bulabileceğiniz bu yazıda özel tasarım ürünlerine de yer veriliyor.
Eski eşyalara yeni işlev kazandırarak kullanmak, yemek listeleri için bir kara tahta, çok işlevli mobilyalara yer vermek. Tüm bunlar mutfağınızı güzelleştirmek için kullanabileceğiniz 15 yöntemden bazıları. Daha fazlasını merak ediyorsanız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Eskişehir planlı gelişimiyle bir Avrupa kentini andıran bir şehir. Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir sanayisiyle de oldukça büyük göç alan ve buna bağlı olarak konut sektörünün hızla geliştiği bir şehir. Bu yazıda Eskişehir'de özen bezene yaratılmış bir daireyi ayrıntılarıyla inceledik. Beyazın hakim olduğu mutfaktan, şık yatak odalarına, ferah banyodan, konforlu oturma odasına kadar bu evi çok beğeneceğinizden hiç kuşkumuz yok. Merak ediyorsanız burayı tıklayabilirsiniz.
Önce & Sonra yazıları homify'ın her zaman en ilgi çeken yazılarından oluyor. Bu hafta da bir Önce & Sonra yazısı en çok okunan beş yazı arasına girdi. Ahırdan bozma eski bir köy evinin geçirdiği olağanüstü dönüşüme şahitlik etmek için burayı tıklayabilirsiniz. Bu evin sahibinin köyün sükunet ve huzurunu yaşarken, şehir hayatının konforundan da mahrum kalmayacağına hiç kuşku yok.
Klasik tarzı sevenlerden misiniz? öyleyse bu yazı tam size göre. Samsun'da faaliyet gösteren PS Mimarlık klasiği modern bir yorumla birleştirerek ortaya çok özgün bir daire çıkarmış. Bu yazıyı okuyunca sizin de klasiğe bakış açınızın değişebileceğini düşünüyoruz. Bu ihtişamlı daireyi merak ediyorsanız burayı tıklamanız yeterli olacaktır.