Bahçelerde mini ev rüzgârı

Kendine ait bir bahçesi ve bahçe düzenlemesi bile olan bu küçük kulübe, çocuğunuza bir ev sahibi olmanın zevkini çok erken yaşta tattıracak.

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