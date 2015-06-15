Bahçelerde mini ev rüzgârı

50li yılların Türkiye'sinde, avlulu eski evlerden apartmanlara doğru hızlı bir geçişin yaşandığı ve coğrafyamızın apartmanlarla tanış olduğu dönem artık çok gerilerde kaldı. Elbette aradan geçen süre zarfında yaşanan büyük nüfus artışıyla bugün artık apartmanlar özellikle şehirler için terk edilebilecek, vazgeçilebilecek konut biçimleri değiller. Bununla birlikte, her zaman olduğu üzere eskiye nur yağmaya devam ediyor ve bugün insanlar küçücük de olsa bahçesi olan bir ev, hele de müstakil bir ev veya villa için pek çok şeyi feda etmeye hazırlar. İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde ise çok daha büyük bir lüks bu. Yine de konut sektörünün de güçlü olduğu bu dönemde, tüketici bu konuda oldukça bilinçli. Daha sağlıklı, sosyal alanları, parkları ve bahçeleri olan konut projelerini tercih ediyor. Ve bir de kendinize ait bahçeniz varsa, o zaman keyfinize diyecek yok. Onu daha da güzelleştirmek için sonsuz seçenek var önünüzde. Bu yazımızda bahçe aksesuarları konusunda adeta bir çığır açan Minik Ev'in koleksiyonundan bir derleme yaptık sizler için. Çocuğunuzun aklını başından alacakbu harika mini evlere biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Yemyeşil çimlerin, upuzun ağaçların çevrelediği harika bir bahçe, huzurlu bir dinlenme alanı. Bundan daha fazlası olmaz gibi geliyor insana. Ama olabilir. Çocuğunuzun bu minik evi görünce böyle düşüneceğine hiç şüphe yok. Minik Ev'in Victorian modeli bu mini evi, çocuklarınız için sıradışı bir oyun alanı olduğu kadar, bahçeniz için de adeta bir heykel gibi, ona müthiş bir hava katacak bir aksesuar.
Her şeyiyle gerçek bir evi andıran, kapısı, çatısı, penceresi hatta verandasıyla bile dört dörtlük bir ev gibi görünen bu minik yapılar, aslında tam da çocuğunuzun boyuna göre tasarlanmış. Bu küçük arkadaşımızın mutluluğu her halinden belli değil mi?
Evcilik oyunu her ne kadar kız çocuklarına yakıştırılmasında ısrar edilen bir oyun olsa da, aslında tüm çocuklar bu oyunu sever. Ve her çocuk için bir rol vardır evcilik oyununda. En basit ve yalın haliyle büyüklerini gözlemleyip onları taklit ettikleri bu oyunda hayatı öğrenir çocuklar aslında. Fakat bu mini evler evcilik oyununa bambaşka bir boyut getiriyor. Artık büyükleri taklit etmek için kendilerine ait koca birer evleri var.
Minik Ev'in koleksiyonunda oldukça ilginç modeller var. Yerden yüksek olan ve bu yönüyle de bir ağaç evi de andıran bu modelin kendine ait bir kaydırağı var örneğin. Merdivenlerden çıkan çocuğunuz kaydıraktan kaymak veya eve girmek seçenekleri arasında kararsızlık yaşayabilir, çünkü iki seçenek de birbirinden güzel onun için.
Çocuğunuz için yalnızca bir oyun alanı değil, aynı zamanda uyku saatlerini de güzelleştirebilecek bir potansiyel taşıyor bu mini evler. Pek çok çocuk, özellikle de yaşı biraz daha büyük olanlar, öğlen uykular için nazlanır, oyunlarını yarıda kesmek istemezler. Ama bu mini asma katta öğlen uykusunda da oyun keyfini tadacakları için nazlanacaklarını sanmıyoruz.
Kendine ait bir bahçesi ve bahçe düzenlemesi bile olan bu küçük kulübe, çocuğunuza bir ev sahibi olmanın zevkini çok erken yaşta tattıracak.
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