Asaletin vücut bulduğu bir ev

Yatak odası, doğa ve şehir manzarasının kaynaşarak içeriye dolmasına izin veren çok geniş pencerelerle, gün ışığına adeta doyuyor. Güne mükemmel başlamanın en güzel yolu olan bu aydınlık ve göz alıcı manzara, tam da pencereye doğru bakan ince uzun çalışma masasıyla odanın bu cephesinde bir tablo güzelliği yaratıyor. Bu kadar güzel bir manzaranın karşısında oturup çalışmak mümkün müdür bilinmez ama, bunu başarabilecek kişi mutlaka son derece yaratıcı bir şeyler ortaya koyacaktır.

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