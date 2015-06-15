Asaletin vücut bulduğu bir ev

Asalet, çoğu kez üzerine hiç düşünmeden kullanılan, bazen bir insana, bazen bir hayvana, kimi zaman da bir eve, hatta bir eşyaya atfedilen bir kavramdır. Üzerine düşünülmemesi aslında bir kavramdan ziyade bir duyguya benzemesindendir belki. Şu ya da bu sıfatla değil de, sezgilerle fark edilir genelde, veya sezgisel olarak bir şeydeki asalet hissedilir. Ama bazı şeyler vardır ki, onlardaki asalet adeta kanlı canlıdır, gözle görülür, elle tutulur denecek kadar gerçek ve bir yönüyle de objektiftir. İşte bu yazımızın konusu, asaletin gerçek anlamda vücut bulduğu bir ev hakkında. Sektörün önde gelen isimlerinden Esra Kazmirci Mimarlık imzasını taşıyan bu ev, gerçekten de taklit edilmesi güç asaleti ve özgünlüğü ile göz kamaştırıyor. Biraz daha yakından baktığınız zaman, inanıyoruz ki ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.
Bu türden üst sınıf ve iddialı iç mimari ve dekorasyona sahip evlerdeki ortak özelliklerden biri, her biri kendi kategorisinde oldukça görkemli parçalar olan çok sayıda eşya ve aksesuarın bir araya geldiği kompozisyonlarda bile lüzumsuz bir kalabalık hissi oluşmamasıdır. Daha önce dikkat etmediyseniz bile, düşündüğünüz zaman bu klasmandaki evlerde böyle bir durum olduğunu siz de fark edebilirsiniz. Geniş bir salonun oturma odası bölümünü gördüğümüz bu fotoğraf da bunu doğrular nitelikte. Birbirinden farklı çok sayıda unsur var. Mobilyalar, aksesuarlar, teknolojik ürünler, hatta bitkiler. Ama hepsi de uyum içinde ve hepsi birlikte büyük bir kompozisyonu oluşturuyorlar.
Üzerine çok düşünülmüş ve her köşesi özel bir tasarım ürünü olan evlerin bir başka ortak özelliği de sıradan fabrikasyon eşyaların çok fazla kullanılmamasıdır. Yahut kullanılsalar bile, örneğin hepsi aynı renk ve tek tip olan çok parçalı bir koltuk takımı bir arada bulunmaz. Daha ziyade birbiriyle uyumlu farklı parçalar bir araya getirilir. Karşılıklı duran bu kahverengi deri koltuk ve geniş beyaz kanepe, bu tezimizi doğrular nitelikte. Arka planda görülen kitaplık tarzı büfe de aslında evin geneline göre farklı bir tarzı temsil etmesine rağmen tüm bu eşyalarla mükemmel bir uyum içinde.
Birinci sınıf masif ahşaptan üretilen geniş yemek masası, yıllara değil adeta yüzyıllara meydan okuyacak bir kaliteyi ilk bakışta hissettiriyor. Sade, abartısız fakat bir o kadar da şık modeliyle de gelip geçici trendlerle eskimeyecek, her zaman güncel kalacak bir tarza sahip. Siyah kumaş kaplı sandalyeler ise konforlu oldukları kadar iddialı da bir görüntü sergiliyorlar. Şöminenin hemen önüne konumlandırılmış bu takım, soğuk kış günlerinde sıcak akşam yemekleri için mükemmel bir atmosfer sunuyor.
Evin genelindeki ihtişamlı eşya ve aksesuarlar, mutfakta yerlerini sade, işlevsel ve pratikliğiyle ön plana çıkan mutfak mobilyalarına bırakıyor. Kullanım kolaylığı ve fonksiyon odaklı olmaları ile dikka çeken mobilyalar, gereksiz detaylardan arındırılmış, sade ve yıllarca eskimeyecek şıklıklarıyla göz dolduruyorlar. Genel olarak beyazın hakim olduğu ve detaylarda siyahın kullanıldığı mutfak dolapları, aynı zamanda küçük ahşap yemek masası ile uyumlular.
Gerek doğal ışıktan mükemmel biçimde yararlanacak şekilde konumlandırılması, gerekse de akıllıca yerleşimi ile çocuk odası ihtiyaçlara dört dörtlük yanıt verecek bir tarzda döşenmiş. Bir çocuğun bütün ihtiyaçları düşünülmüş ve bununla da yetinilmeyip hem yaratıcılığını hem de merakını tetikleyecek renklerle adeta bir şölen yaratılmış. Mavi, yeşil, kırmızı, eflatun, turkuaz bu renklerin ilk göze çarpanları. Kuşkusuz içinde yaşayacak ufaklık buraya daha nice renkler ekleyecektir.
Yatak odası, doğa ve şehir manzarasının kaynaşarak içeriye dolmasına izin veren çok geniş pencerelerle, gün ışığına adeta doyuyor. Güne mükemmel başlamanın en güzel yolu olan bu aydınlık ve göz alıcı manzara, tam da pencereye doğru bakan ince uzun çalışma masasıyla odanın bu cephesinde bir tablo güzelliği yaratıyor. Bu kadar güzel bir manzaranın karşısında oturup çalışmak mümkün müdür bilinmez ama, bunu başarabilecek kişi mutlaka son derece yaratıcı bir şeyler ortaya koyacaktır.
Samimi, şık ve modern: İstanbul'da bir daire yazımızın da ilginizi çekebileceğini düşünüyoruz.