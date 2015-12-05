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Kırlar ortasında bir masal evi

Özlem K. Özlem K.
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Bazı evleri görür görmez aşık oluruz. Yüzümüze gülümsemeyi getiren evin evin kendisi midir, mimarisindeki hoş bir detay mıdır, lokasyonu yoksa bunların bütünü müdür tam çıkaramazsak da, kendimizi o evde yaşar hayal etmekte hiç zorlanmayız. Her şeyiyle insanda sıcak ve samimi duygular uyandıran böyle bir eve, elimizde valizimizle gidip sonsuza kadar orada yaşamak isteriz. İşte bu sayfadaki ev de tam olarak bu hissi uyandırıyor. İnsanda huzur hissinin tavan yaptığı kırsal bir lokasyonda konumlanan bu masal evini, Alman Fingerhaus firması inşa etmiş. Bu sayfamızda bu evin özelliklerini inceleyeceğiz. Hem, bakalım bu muhteşem kır evinin için de dışı kadar etkileyici mi?

Ev çizimi gibi ev

homify Kır evi
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homify

Konut sahipler tarafından tasarlanan ve Fingerhaus tarafından inşa edilen ev çocukken hemen hepimizin hayali olan sevimli, tek katlı ev görünümünde. Ama bu noktada bir sürprizimiz var! Sütlü kahve rengindeki evin üst dikey yerleştirilen kısmı beyaz ahşapla kaplanmış. Bölgenin soğuk ve karlı mimarisine uygun olarak son derece dik bir eğime sahip olan çatı ise antrasit renginde kiremitlere sahip. Evin simetrik yapısı ve alınlıklı giriş kapısı ise eve masalsı havayı veren başlıca özellikleri.

Dik çatı altında saklı ikinci kat

homify Kır evi
homify

homify
homify
homify

Evin tek katlı gibi göründüğünden bahsetmiştik ama aslında, bu ev iki katlı. çatının oldukça dik bir açıya sahip olmasından faydalanılarak ikinci kat ön ve arka cephede gizlenmiş durumda ama yan cephelerden rahatça görünebiliyor. Bu açıdan evin muhteşem bahçesini ve çevresinin bitki örtüsünü görmek de mümkün.

Evin antresi

homify Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Ev mimarisinden de anlaşılabileceği üzere, ev country (kırsal) tarzda bir dekorasyona sahip. Girşte beyaz bir bank, eski bir kasanın beyaza boyanmasıyla oluşturulmuş bir raf-sehpa, kuş yuvası gibi dallardan yapılan duvar süsü, şirin bir çan ve canlı bitki var. Eve girenler için sımsıcak, harika bir hoş geldin! hissi.

Yumuşak renkler, muhteşem gün ışığı

homify Kırsal Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin ön cephesinde simetrik iki pencere vardı. Arka cephesinde ise, yine simetrik iki tane büyük kapı bulunuyor, bu da içeri bol bol gün ışığı girmesini sağlıyor. Sütlü kahve tonundaki iç duvarlar, yumuşak bir bej rengine sahip perdeler, hasır bir uzanma koltuğu ve üzerindeki yumuşak yastıklar ve battaniye, mumlar, canlı bir bitki, mükemmel bir ışığa sahip olan tavandan tabana kapılardan birinin önüne yerleştirilmiş ve son derece davetkar.

Yemek odası ve mutfak

homify Kırsal Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Açık planlı yaşam alanında beyaz ve ahşabın muhteşem uyumundan yararlanılmış. Etekli sandalyeler, ahşap bir yemek masası, country (kırsal) tarza sahip bir mutfak ile uyum içerisinde. Bu alanda da yer yer canlı bitkiler görülmekte. Zemin ise komple açık renkli ahşap rabıtalar ile döşenmiş. Eski dikiş makinesi ise dekoratif bir öge olarak kullanılmış.

Country (kırsal) için İşte benim tarzım! diyorsanız, ’Country tarzı bir mutfağa sahip olmanın 13 yolu’ başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Mutfaktan detay

homify Kırsal Mutfak
homify

homify
homify
homify

Birçok kapalı raf sistemine de sahip olan mutfakta dekoratif amaçlı açık raflar da kullanılmış. Teneke kutular, cam kavanozlar, ahşap aksesuarlar, şirin levhalar ile dekore edilen açık raflarda yumuşak, sarı ışık veren küçük bir abajur dahi mevcut.

Banyo

homify Kırsal Banyo
homify

homify
homify
homify

Üst katta yer alan banyoda da evin tüm iç mekanlarına sahip country (kırsal) dekorasyon anlayışı devam ettirilmiş. Şık bir havluluk, bir köşe raf ünitesi ve canlı bitkiler ile süslenen banyoda evin diğer alanlarında kullanılan kahverengi ve bej tonları ve beyaz hakim.

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