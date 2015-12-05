Kırlar ortasında bir masal evi

Açık planlı yaşam alanında beyaz ve ahşabın muhteşem uyumundan yararlanılmış. Etekli sandalyeler, ahşap bir yemek masası, country (kırsal) tarza sahip bir mutfak ile uyum içerisinde. Bu alanda da yer yer canlı bitkiler görülmekte. Zemin ise komple açık renkli ahşap rabıtalar ile döşenmiş. Eski dikiş makinesi ise dekoratif bir öge olarak kullanılmış.

Country (kırsal) için İşte benim tarzım! diyorsanız, ’Country tarzı bir mutfağa sahip olmanın 13 yolu’ başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.