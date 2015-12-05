Kırlar ortasında bir masal evi

Bazı evleri görür görmez aşık oluruz. Yüzümüze gülümsemeyi getiren evin evin kendisi midir, mimarisindeki hoş bir detay mıdır, lokasyonu yoksa bunların bütünü müdür tam çıkaramazsak da, kendimizi o evde yaşar hayal etmekte hiç zorlanmayız. Her şeyiyle insanda sıcak ve samimi duygular uyandıran böyle bir eve, elimizde valizimizle gidip sonsuza kadar orada yaşamak isteriz. İşte bu sayfadaki ev de tam olarak bu hissi uyandırıyor. İnsanda huzur hissinin tavan yaptığı kırsal bir lokasyonda konumlanan bu masal evini, Alman Fingerhaus firması inşa etmiş. Bu sayfamızda bu evin özelliklerini inceleyeceğiz. Hem, bakalım bu muhteşem kır evinin için de dışı kadar etkileyici mi?
Konut sahipler tarafından tasarlanan ve Fingerhaus tarafından inşa edilen ev çocukken hemen hepimizin hayali olan sevimli, tek katlı ev görünümünde. Ama bu noktada bir sürprizimiz var! Sütlü kahve rengindeki evin üst dikey yerleştirilen kısmı beyaz ahşapla kaplanmış. Bölgenin soğuk ve karlı mimarisine uygun olarak son derece dik bir eğime sahip olan çatı ise antrasit renginde kiremitlere sahip. Evin simetrik yapısı ve alınlıklı giriş kapısı ise eve masalsı havayı veren başlıca özellikleri.
Evin tek katlı gibi göründüğünden bahsetmiştik ama aslında, bu ev iki katlı. çatının oldukça dik bir açıya sahip olmasından faydalanılarak ikinci kat ön ve arka cephede gizlenmiş durumda ama yan cephelerden rahatça görünebiliyor. Bu açıdan evin muhteşem bahçesini ve çevresinin bitki örtüsünü görmek de mümkün.
Ev mimarisinden de anlaşılabileceği üzere, ev country (kırsal) tarzda bir dekorasyona sahip. Girşte beyaz bir bank, eski bir kasanın beyaza boyanmasıyla oluşturulmuş bir raf-sehpa, kuş yuvası gibi dallardan yapılan duvar süsü, şirin bir çan ve canlı bitki var. Eve girenler için sımsıcak, harika bir
hoş geldin! hissi.
Evin ön cephesinde simetrik iki pencere vardı. Arka cephesinde ise, yine simetrik iki tane büyük kapı bulunuyor, bu da içeri bol bol gün ışığı girmesini sağlıyor. Sütlü kahve tonundaki iç duvarlar, yumuşak bir bej rengine sahip perdeler, hasır bir uzanma koltuğu ve üzerindeki yumuşak yastıklar ve battaniye, mumlar, canlı bir bitki, mükemmel bir ışığa sahip olan tavandan tabana kapılardan birinin önüne yerleştirilmiş ve son derece davetkar.
Açık planlı yaşam alanında beyaz ve ahşabın muhteşem uyumundan yararlanılmış. Etekli sandalyeler, ahşap bir yemek masası, country (kırsal) tarza sahip bir mutfak ile uyum içerisinde. Bu alanda da yer yer canlı bitkiler görülmekte. Zemin ise komple açık renkli ahşap rabıtalar ile döşenmiş. Eski dikiş makinesi ise dekoratif bir öge olarak kullanılmış.
Country (kırsal) için
İşte benim tarzım! diyorsanız, ’Country tarzı bir mutfağa sahip olmanın 13 yolu’ başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.
Birçok kapalı raf sistemine de sahip olan mutfakta dekoratif amaçlı açık raflar da kullanılmış. Teneke kutular, cam kavanozlar, ahşap aksesuarlar, şirin levhalar ile dekore edilen açık raflarda yumuşak, sarı ışık veren küçük bir abajur dahi mevcut.