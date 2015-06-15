Duvarlarda gri şıklığı

Banyonuza biraz hareket katmak istiyorsanız, mermer, granit ve hatta beton gibi unsurlarla birlikte gri duvar rengini kullanın. Buradaki örnekte de görebileceğiniz gibi, aydınlatma, tasarımın içesel bir parçası haline getirilebilir ve üzerinden atlanmaması gereken bir parametredir.

Genel bir kural olarak, banyonuz küçükse, grinin koyu tonları ve siyah rengi tercih etmekten kaçınmanızda yarar var. Buna karşın daha açık gri tonlar, son derece şık bir banyo yaratmak için rahatlıkla kullanılabilir.