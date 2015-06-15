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Duvarlarda gri şıklığı

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Glamorous Monochrome Bedroom, Kerry Holden Interiors Kerry Holden Interiors Eklektik Yatak Odası
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Gri, ev dekorasyonunda genellikle ihmal edilen bir renk olmuştur her dönemde. Tonuna bağlı olarak, grinin üstlenebileceği pek çok rol ve özellik vardır. Sakinleştirici bir etki yaratması, yaratıcılığı arttırması ve evin herhangi bir odasında nötralize edici bir unsur rolü oynaması bunların arasından sayılabilecek birkaç tanesidir. Geçmişte soluk ve ruhsuz olarak damgalanın gri, bugün artık evlerde ve özellikle duvarlarda yerini almaya, hak ettiği saygıyı ve ilgiyi görmeye başladı. Sofistike bir oturma odası veya en yeni teknolojiyle donanmış modern bir mutfak mı yaratmak istiyorsunuz? O zaman istediğiniz manzarayı tamamlamak için tam da ihtiyacınız olan duvar rengi gri olabilir. Dinamik bir etki yaratmak için farklı tonları bir arada kullanmak iyi bir fikir olabilir. Grinin donuk olup olmadığını bir de o zaman görün. Hâlâ ikna edilmeye ihtiyacınız varsa, gelin bir de gri duvarlı mekanlardan yaptığımız derlemeye göz atın, bu kez kesinlikle fikriniz değişecek ve eğer varsa bütün önyargılarınız kırılacak.

Gri duvarlı sofistike bir oturma odası

Hillcrest, De Rosee Sa De Rosee Sa Modern Oturma Odası
De Rosee Sa

Hillcrest

De Rosee Sa
De Rosee Sa
De Rosee Sa

Eğer doğru ve ustalıkla kullanılırsa, gri, sofistike ve olgun bir oturma odası yaratmak için başarıyla kullanılabilecek bir renk olarak kendini gösterebilir. Bugüne kadar çokça ihmal edilmiş bir renk tercihi olsa da, gri aslında üzerine çok çeşitli eklentiler yapmak için de harika bir fon oluşturur. Çok çeşitli tablo, aksesuar, fotoğraf veya benzeri unsurun kendisini göstermesi için griden daha iyi bir zemin bulmak pek kolay değildir.

Şık bir gri banyo

Ladbroke Road - Master Bathroom CUBIC Studios Limited Modern Banyo
CUBIC Studios Limited

Ladbroke Road – Master Bathroom

CUBIC Studios Limited
CUBIC Studios Limited
CUBIC Studios Limited

Banyonuza biraz hareket katmak istiyorsanız, mermer, granit ve hatta beton gibi unsurlarla birlikte gri duvar rengini kullanın. Buradaki örnekte de görebileceğiniz gibi, aydınlatma, tasarımın içesel bir parçası haline getirilebilir ve üzerinden atlanmaması gereken bir parametredir.

Genel bir kural olarak, banyonuz küçükse, grinin koyu tonları ve siyah rengi tercih etmekten kaçınmanızda yarar var. Buna karşın daha açık gri tonlar, son derece şık bir banyo yaratmak için rahatlıkla kullanılabilir.

Yatak odasında gri duvar

Chantry Farm, Hudson Architects Hudson Architects Modern Yatak Odası
Hudson Architects

Chantry Farm

Hudson Architects
Hudson Architects
Hudson Architects

Yatak odanızın yalnızca bir tek duvarında bile renk değişikliğine gitmeniz, odanın bütün havasını değiştirebilir. Rahatlatıcı bir ortam yaratmak için açık tonlarda bir gri mükemmel bir tercih olacaktır. Yatak odalarında çok fazla koyu renk kullanmamakta her zaman yarar var. Bunun yerine açık gri tonlarını yine benzer tonda başka pastel renklerle birlikte kullanabilirsiniz. Hudson Architects imzası taşıyan bu odada bunun iyi bir örneğini görüyoruz. 

Bir parça mavi katkısı

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath Klasik Yatak Odası
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

Gri gündeme bu kadar gelmeden önce, bunun gerçekleşmesinin ilk sinyalleri gri maviden geldi aslında. İçine bir parça mavi çalınmış gri tonları bir süredir oldukça revaçtaydı, halen de öyle. Özellikle duvarlarda tercih edilen bu gri mavi renk, klasik gri tonlarına göre bir parça daha sıcak bir atmosfer yaratıyor. Bununla birlikte grinin özündeki tüm diğer özellikleri de yine bünyesinde barındırıyor. Siz de özellikle daha canlı renklerde eşyalar ve aksesuarlarla bir arada kullanabileceğiniz şık fakat çok da göze batmayan bir duvar rengi arayışındaysanız, gri mavi tam da aradığınız şeyin yanıtı olabilir.

Dramatik gri

Bedroom Kerry Holden Interiors Eklektik Yatak Odası
Kerry Holden Interiors

Bedroom

Kerry Holden Interiors
Kerry Holden Interiors
Kerry Holden Interiors

Bu iddialı yatak odasında, tam da yatak başının arkasındaki bölümde gördüğümüz gibi cesur desenlerle bezeli bir duvar yaratmak niyetindeyseniz, yine bu bölümün sağında ve solunda kalan duvarda tercih edilen gri bir fon, amacınıza mükemmel şekilde hizmet edebilir. Grinin aynı zamanda metalik aksesuarlar ve aydınlatma elemanlarıyla da ne kadar uyumlu olduğunu yine bu odaya bakara bile söylemek mümkün.

Renklerin dünyasıyla ilgileniyorsanız, Tek renkle mucize yazımızın da ilginizi çekebileceğini düşünüyoruz. 

Cihangir'de yeniden hayat bulan ev
Bu gri duvarları siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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