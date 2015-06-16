Anadolu yakasında bir zarafet örneği

Türkiye şehirleri bir yandan müteahhit kültürünün dayattığı, hepsi birbirine benzeyen ve müthiş bir hızla şehirlerin dış çeperlerini kaplayan toplu konut projeleri ile tektipleşirken; bir yandan da kimi zaman müşterilerin özel istekleri sayesinde, kimi zaman da bu müteahhit kültürünün dışında kalıp Avrupai bir mimari anlayış benimsemiş olan mimar ve iç mimarların çabalarıyla ortaya çıkan özel projelerle nefes alıyor. Bugün sizlere tanıtacağımız villa da böylesine farklı bir bakışın ürünü olan, sıradışı bir proje. İstanbul'un Dragos tepesinde bulunan, Adalar manzaralı villanın cephe, peyzaj ve iç mimari uygulamaları İstanbul merkezli bir firma olan 2E Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiş. Hazırsanız dış cephede Batılı bir görünüm arz eden, iç mekânlarına ise daha oryantal bir lüks anlayışının damga vurduğu bu evde bir gezintiye çıkalım.