Evimi nasıl daha renkli bir hale getirebilirim?

Özellikle sonbahar ve kış aylarının insanı depresifleştren karanlık ve boğucu, üstelik de mevsim gereği eve daha fazla kapanılmak zorunda olan günlerinde insanın hayatını renklendirme isteği daha da anlaşılabilir oluyor. Hayatı renklendirmek çok çeşitli açılardan olabilir elbette. Sosyal faaliyetlere ağırlık vermek, insanlarla daha fazla zaman geçirmek, yeni hobiler edinmek, belki bir kış tatili ya da yeni bir aşk! Bizim konumuz ise dekorasyon ve iç mimari olduğundan, evleri kelimenin gerçek anlamıyla renklendirmek husus bizleri ilgilendiriyor. İşte bugünkü yazımızda da bu renklendirme isteğine dekorasyon açısından nasıl cevaplar üretilebilir sorusuyla meşgul olacağız. Evlerimizde yapacağımız hangi küçük rötuşlar evlerimizi daha çekici ve renkli hale getirebilir sorusuna cevaplar üretmeye çalışacağız.

Kış mevsiminin karanlık, buğulu ve kendine özgü havasının, dekorasyon konusunda siyah, gri, koyu kahverengi gibi renklerden bahis açılınca asla taviz vermeyen tutucu koyu renk sevenleri dahi bezdirecek bir doğası vardır. Ancak bu koyu renk dekorasyonlardan taviz vermeden, evde yapılacak küçük, ayrıntı kabilinden değişiklikler, tahmin edilenden çok daha büyük bir etkiye sahip olabilirler. Yeter ki doğru yerde, doğru öğe için doğru değişiklikler yapılsın. Bazen bir aksesuar, bazen bir yastık, bazen duvar veya zemin tasarımı ya da bir halı beklenmeyen olumlu etkiler doğurabilir. Bu renklendirmeyle ilgili değişiklikler yapılırken renklerin yalnızca genel dekorasyonla ve onun tarzıyla değil aynı zamanda birbirleriyle olan uyumlarının da dekorasyonun başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri, belki de birincisi olduğunu söylemeye gerek yok sanırız. Yeri gelmişken belirtmek isteriz; renk uyumu konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen okuyucularımız, sitemizdeki ilgili yazıların yanında özellikle yine bu sitede yayınlanan ve ‘Çarpıcı renklerle evinize derinlik katmanın yolları’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz atabilirler. Yukarıda da değindiğimiz gibi evinizi daha renkli bir hale getirmek için dekorasyonunuzu baştan aşağı değiştirmeye, en baştan rengarenk mobilyalar almanıza gerek yok. Varolan mobilyalarınız ve genel dekorasyonunuz koyu renklere sahipse bile evinizin ya da evinizin herhangi bir bölümünü renkli hale getirmenin küçük, kolay ve masrafsız yolları var. Bu yüzden, bu hedefi başarmak için detaylara dikkat eden bir olmanız gerekir. Rengi değiştirildiğinde hangi eşya ya da aksesuarın nasıl bir etkiye sahip olacağını kafanızda canlandırabilecek bir görsel zekaya sahip olmanız da büyük avantaj sağlayacaktır. Hangi renk kombinasyonlarının başarılı olabilieceği ya da hoşunuza gideceğini anlamak için bu renklere sahip kağıt parçaları veya çeşitli objeleri yanyana getirip nasıl görünebileceklerini kestirmeye çalışmak da eski, basit ama işe yarar bir yöntemdir. Bu kısa ön bilgi kısmından sonra, şimdi, küçük dekorasyon detaylarının evlerde nasıl değişikliklere yol açıp nasıl renkli bir hayat sağladıkalrını görmek için, her zaman olduğu gibi yurt dışı ve yurt içinden derlediğimiz örnek modellerimizin incelemesine geçebilir ve konuyu daha yakından mercek altına alabiliriz.