Evimi nasıl daha renkli bir hale getirebilirim?

Özellikle sonbahar ve kış aylarının insanı depresifleştren karanlık ve boğucu, üstelik de mevsim gereği eve daha fazla kapanılmak zorunda olan günlerinde insanın hayatını renklendirme isteği daha da anlaşılabilir oluyor. Hayatı renklendirmek çok çeşitli açılardan olabilir elbette. Sosyal faaliyetlere ağırlık vermek, insanlarla daha fazla zaman geçirmek, yeni hobiler edinmek, belki bir kış tatili ya da yeni bir aşk! Bizim konumuz ise dekorasyon ve iç mimari olduğundan, evleri kelimenin gerçek anlamıyla renklendirmek husus bizleri ilgilendiriyor. İşte bugünkü yazımızda da bu renklendirme isteğine dekorasyon açısından nasıl cevaplar üretilebilir sorusuyla meşgul olacağız. Evlerimizde yapacağımız hangi küçük rötuşlar evlerimizi daha çekici ve renkli hale getirebilir sorusuna cevaplar üretmeye çalışacağız.
Kış mevsiminin karanlık, buğulu ve kendine özgü havasının, dekorasyon konusunda siyah, gri, koyu kahverengi gibi renklerden bahis açılınca asla taviz vermeyen tutucu koyu renk sevenleri dahi bezdirecek bir doğası vardır. Ancak bu koyu renk dekorasyonlardan taviz vermeden, evde yapılacak küçük, ayrıntı kabilinden değişiklikler, tahmin edilenden çok daha büyük bir etkiye sahip olabilirler. Yeter ki doğru yerde, doğru öğe için doğru değişiklikler yapılsın. Bazen bir aksesuar, bazen bir yastık, bazen duvar veya zemin tasarımı ya da bir halı beklenmeyen olumlu etkiler doğurabilir. Bu renklendirmeyle ilgili değişiklikler yapılırken renklerin yalnızca genel dekorasyonla ve onun tarzıyla değil aynı zamanda birbirleriyle olan uyumlarının da dekorasyonun başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri, belki de birincisi olduğunu söylemeye gerek yok sanırız. Yeri gelmişken belirtmek isteriz; renk uyumu konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen okuyucularımız, sitemizdeki ilgili yazıların yanında özellikle yine bu sitede yayınlanan ve ‘Çarpıcı renklerle evinize derinlik katmanın yolları’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz atabilirler. Yukarıda da değindiğimiz gibi evinizi daha renkli bir hale getirmek için dekorasyonunuzu baştan aşağı değiştirmeye, en baştan rengarenk mobilyalar almanıza gerek yok. Varolan mobilyalarınız ve genel dekorasyonunuz koyu renklere sahipse bile evinizin ya da evinizin herhangi bir bölümünü renkli hale getirmenin küçük, kolay ve masrafsız yolları var. Bu yüzden, bu hedefi başarmak için detaylara dikkat eden bir olmanız gerekir. Rengi değiştirildiğinde hangi eşya ya da aksesuarın nasıl bir etkiye sahip olacağını kafanızda canlandırabilecek bir görsel zekaya sahip olmanız da büyük avantaj sağlayacaktır. Hangi renk kombinasyonlarının başarılı olabilieceği ya da hoşunuza gideceğini anlamak için bu renklere sahip kağıt parçaları veya çeşitli objeleri yanyana getirip nasıl görünebileceklerini kestirmeye çalışmak da eski, basit ama işe yarar bir yöntemdir. Bu kısa ön bilgi kısmından sonra, şimdi, küçük dekorasyon detaylarının evlerde nasıl değişikliklere yol açıp nasıl renkli bir hayat sağladıkalrını görmek için, her zaman olduğu gibi yurt dışı ve yurt içinden derlediğimiz örnek modellerimizin incelemesine geçebilir ve konuyu daha yakından mercek altına alabiliriz.
Ne kadar basit ve üstelik de ucuz bir yöntem değil mi. Ayrıca yastık veya minderlerinizin sayısını arttırıp azaltabilir, belli bir renge daha fazla ağırlık tanıyabilir, ayrıca bu kombinasyonları istediğiniz zaman, istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Tek renkli yastık ve minderler kullanabileceğiniz gibi birçok rengi içeren, rengarenk örneklere yönelebilir ya da hem sizin zevkinizle hem de genel dekorasyon tarzınızla uyum gösteren desenleri bünyesinde barındıran yastık ve minder örneklerini kullanabilirsiniz. Resimde gördüğünüz pastel renkler dışında mat renkler veya en klasik renkleri de kullanmanız önünde kuşkusuz hiçbir engel yok, yeter ki dekorasyon bütünlüğünü bozmayacak parçalar kullanın.
Perdelerin; yastıklar, minderler, küçük aksesuarlar ve benzerlerinden kapladıkları alan açısından çok daha büyük olmaları onların hem görünürlüğünü hem de etkilerini arttırdığı için, seçiminde de bir kat daha özen gösterilmesini gerektiriyor. Dolayısıyla bir perdenin dekorasyonun genelini etkileme potansiyeli oldukça büyüktür. Elbette evinde bir renklilik arayan dekorasyon tüketicisi, işin perde boyutunu göz ardı edemeyecektir. Neyse ki piyasada çok çeşitli kumaş ve malzemeden, çok çeşitli tarzla ve bizm konumuza gelecek olursa binbir çeşit renkte perde bulabilmek mümkün. Birçok örneği sitemizde de bulabilirsiniz. Sadece renk değil desen açısından da bir bolluğun göze çarptığı günlerde yaşıyoruz, tıpkı Sezerler Dekorasyon ve Perde firmasının ürünlerinden bir olan örnek modelimizde de gördüğümüz gibi.
Renklilik deyince insanın aklına çiçekler gelmesinden daha doğal ne olabilir ki!! Hem kolay, hem basit, hem görece ucuz hem de oldukça etkili. Gerek uzun ömürlü gerekse kısa ömürlü çiçekler dekorasyonunuza rahat, taptaze ve huzurlu bir hava katacaktır. Üstelik kullanacağınız vazo ve saksı gibi nesneler de kendi başlarına bir dekorasyon malzemesi olduğu için onları da dekorasyonun genel kompozisyonuna dahil edebilir, onlarla da bir renklilik arayışı içine girebilirsiniz. Ayrıca kısa ömürlü çiçeklerin şöyle bir avantajı olduğunu belirtmeden de geçmeyelim: Kısa ömürlü çiçekleri sürekli yenilemek zorunda olduğunuzdan, eğer isterseniz, bu çiçeklerden oluşturduğunuz renk kompozisyonunu da istediğiniz zaman değiştirlebilir ve böylece monotonluktan kurtulmuş olursunuz, bizden söylemesi.
Duvar kağıtları çoğumuzun çocukluğuna ve gençliğine gelen döenmlerde olduğu gibi tekrar popüler bir hale geldi ancak bir farkla: Bu kez çok daha fazla seöenek imkanımız var. Üstelik sadece renk ve desen açısıdan değil, üretildikleri malzeme açısından da. Artık sıradan ve klasik duvar kağıtları dışında üç boyutlu duvar kağıtları dahi bulabilmek mümkün. Ayrıca geçmişteki gibi bütün duvarları aynı duvar kağıdıyla kaplamanıza gerek yok, farklı duvarlar için farklı renk ve desenler kullanabilir, böylece evinizin renkliliğini daha üstlere taşıyabilirsiniz. Binlerce örnekten oluşan ve sitemizde de sınırsız örneğini bulabileceğiniz duvar kağıdı denizi sadece bir tık uzağınızda!
Işıklandırma bir evin dekorasyonunun başarısını belirleyen en hayati damarlardan bir tanesidir. Şuna hiç şüphe yok ki bu aydınlatma konusunda da böyledir. Evinizin aydınlatmasındaki en ufak değişiklikler tahminizden çok daha büyük ve olumlu bir hava değişimine yol açabilir. Evinizdeki monotonluktan kurtulmak için farklı renklerdeki ışıkları ve ışşık kaynaklarını mutlaka kullanın. Çeşitliliği bol tutmanız, akşamın ve gecenin farklı zaman dilimlerinde, farklı ruh halleri için ya da farklı aktiviteler için ayrı ayrı ışıklandırma seçenekleri oluşturma hususunda size çok yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Yeni nesil ampul ve ışıklandırma kaynakalrı sayesinde maliyet probelemini de büyük ölçüde çözebileceğinizi düşünüyoruz. Daha fazla bilgi için sitemizdeki ilgili yazılara göz atabilirsiniz.
Akseuarlar yerleştirmek de bir evi renkli hale getirmenin en basit ve çoğu zamanda hesaplı yollarından birisidir. Üstelik akseusuarlar için herhangi bir yer aramanıza da gerek yok; duvarlardan, masa üstüne, dolaplardan sehpalara, aksesuarlar her yere konumlandırılabilen objeler olarak çok cazip alternatifler olarak ortaya çıkıyor. Tek yapmanız gereken evinizin dekorasyonundaki uyumu bozmayacak ve ne göze çok batan ne de kaybolup giden aksesurlar bulmak, aradaki çizgiyi tutturabilirseniz aksesuralrın evinizi nasıl değiştirdiğini siz de fark edeceksiniz.