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Banyonuzu güzelleştirmenin 17 garantili yöntemi

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homify BanyoKüvet & Duşlar
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Güne başladığımız yer olan banyoların iç açıcı bir görünüm sunması iyi bir gün geçirmek için elzemdir. Biz de bu doğrultuda banyosunu güzelleştirmek isteyen okurlarımız için birkaç fikir derledik.

1. Bornoz ve havlu seçiminde dikkat edin

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Bornoz ve havlularınız her zaman banyoda durmayacaksa bile, bunların banyonuzun renkleriyle uyumlu olmasına mutlaka dikkat edin.

2. Havluları dekorasyon unsuru olarak kullanın

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat Penintdesign İç Mimarlık Modern Banyo
Penintdesign İç Mimarlık

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar – Üst Kat

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

O rengarenk havlularınızı dolaplara hapsetmek yerine açık raflara koyup, göz okşayan birer dekorasyon malzemesi olarak kullanın.

3. Pastel renklerde huzur var

Banyo Dekorasyon Halistores BanyoTekstil Ürünleri & Aksesuarlar
Halistores

Banyo Dekorasyon

Halistores
Halistores
Halistores

Huzurlu bir banyo atmosferi istiyorsanız, özellikle aksesuar seçiminde tercihinizi pastel renklerden yana kullanın.

4. Duvarlarda farklı renk ve desenlere yer açın

DENTAL REZİDANS ağız ve diş sağlığı POLİKLİNİĞİ, ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK BanyoAynalar
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

DENTAL REZİDANS ağız ve diş sağlığı POLİKLİNİĞİ

ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

Salon ya da mutfak duvarlarında görmek isteyeceğiniz bir desenin banyoda ne işi var diye düşünmeyin. Desenli mozaik ve fayanslarla ya da duvar kağıdıyla banyonuzu güzelleştirebilirsiniz.

5. Desenli bir banyonuz olsun

GAZİANTEP 3+1 DAİRE AVANGART , ecemutfak dekorasyon nazmi ece ecemutfak dekorasyon nazmi ece BanyoLavabolar
ecemutfak dekorasyon nazmi ece

GAZİANTEP 3+1 DAİRE AVANGART

ecemutfak dekorasyon nazmi ece
ecemutfak dekorasyon nazmi ece
ecemutfak dekorasyon nazmi ece

Belli bir desen ya da renk karşımını seçip bunun banyonun çeşitli yerlerinde tekrarlanması hoş bir estetik hava yaratacaktır.

6. Duvarlarınızı çıplak bırakmayın

BANYO DOLAPLARI, POLEN MUTFAK POLEN MUTFAK BanyoDekorasyon
POLEN MUTFAK

BANYO DOLAPLARI

POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK

Evin diğer odaların kullandığınız tablo, fotoğraf ve poster gibi ayrıntılardan banyonuzu neden mahrum edesiniz ki? Hele de böylesine uyumlu parçaları bulduktan sonra.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Canlı bir renkle banyoya eğlence katın

Blanco 160 V1, BADELLA BANYO BADELLA BANYO BanyoLavabolar
BADELLA BANYO

Blanco 160 V1

BADELLA BANYO
BADELLA BANYO
BADELLA BANYO

Genellikle nötr renklerin kullanıldığı banyoları biraz olsun eğlenceli hale getirmek için ucuz yollu bir paspas bile yeterli olabilir. Banyonuza renk getirmek çok kolay.

8. Orijinal aksesuarlar bulmaya çalışın

Duş Setleri, BanyoKeyfim.com BanyoKeyfim.com BanyoKüvet & Duşlar
BanyoKeyfim.com

Duş Setleri

BanyoKeyfim.com
BanyoKeyfim.com
BanyoKeyfim.com

Banyonuzu zahmetsizce değiştirmenin bir yolu da mevcut aksesuarlardan bazılarını değiştirmek olabilir. Örneğin klasik bir duş başlığı yerine böylesine değişik ve renkli bir ürüne ne dersiniz?

9. Aynalar odayı geniş gösterir

Pendikdekorasyon Daire Tadilatları Tropikal Banyo
Daire Tadilatları

Pendikdekorasyon

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Özellikle dikey değil yatay hizalanmış bir ayna, optik bir illuzyon yaratarak içinde bulunduğu mekânın olduğundan daha geniş görünmesini sağlar.

10. Doğayı banyonuzdan uzak tutmayın

Sarıyerdekorasyon Daire Tadilatları Modern Banyo
Daire Tadilatları

Sarıyerdekorasyon

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Eskiden banyolar evin karanlık ve ışık almayan köşelerine hapsedildiği için seçenekler de fazla değildi. Ama bu banyonuzu doğanın nimetleriyle güzelleştirmenizi engellemiyor. Salondaki saksılardan birkaçını banyoya aktarmamanız için hiçbir sebep yok.

11. Özel bir küvetiniz olsun

Ahşap küvet homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

Ahşap küvet

homify
homify
homify

Bu elbette diğerlerine göre masraflı bir öneri ama klasik bir küvete mahkûm değilsiniz. Burada gördüğünüz gibi ahşap bir küvet sayesinde eşsiz bir banyoya sahip olabilirsiniz.

12. Özel tasarım lavabo haznesi

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Banyo
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Lavabo deyip geçmemek gerekiyor. Aramtürden hazneye kadar piyasada birçok sıradışı ürün bulmak mümkün. Zarif bir kuğuyu andıran bu lavabo haznesinin girdiği herhangi bir banyoyu güzelleştirmemesi mümkün mü?

13. Farklı renklerde el havluları bulundurun

ALİNDA BANYO homify BanyoDekorasyon
homify

ALİNDA BANYO

homify
homify
homify

Banyonuzu taze ve farklı kılmanın en kolay yollarından biri farklı renklerde el havluları bulundurup, o günkü ruh halinize göre bunları kullanmaktır. Yerine göre bu örnekteki gibi abartabilirsiniz bile.

14. Bir raf oluşturmaya çalışın

Bahçelievlerdekorasyon Ysk Tadilat Minimalist Banyo
Ysk Tadilat

Bahçelievlerdekorasyon

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Her banyo buna uygun olmayabilir ama şekildeki gibi küçük de olsa bir raf sistemi oluşturabilirseniz, gerek banyo gereçleri, gerekse de dekoratif süs ve aksesuarlarla mekâna renk katabilirsiniz.

15. Banyonuzu dekoratif eşyalardan mahrum etmeyin

DEVA VERA DUŞ Modern Banyo
VERA DUŞ

DEVA

VERA DUŞ
VERA DUŞ
VERA DUŞ

Normalde oturma odasına yakıştıracağınız dekoratif eşyaları banyonuzda da kullanmamanız için hiçbir sebep yok. Bu banyodaki saksı çiçeği ile ahşap süs eşyalarının mekânın monotonluğunu ortadan kaldırdığı açıkça ortada.

16. Orijinal tasarımları banyonuza taşıyın

Bathroom cabinet No:14.1002 Reformist Project BanyoLavabolar
Reformist Project

Bathroom cabinet No:14.1002

Reformist Project
Reformist Project
Reformist Project

Eğer imkânınız varsa banyonuzu tamamen eşsiz kılabilirsiniz. Örneğin yerli bir firma olan Reformist Project'in koleksiyonunda bulunan bu özel tasarım ürünü gibi parçalar banyonuzun havasını tamamen değiştirebilir.

17. Ayna deyip geçmeyin

lüks banyo dolabı Dekoset Çelik Kapı Mobilya San Tic Ltd Şti. BanyoLavabolar
Dekoset Çelik Kapı Mobilya San Tic Ltd Şti.

lüks banyo dolabı

Dekoset Çelik Kapı Mobilya San Tic Ltd Şti.
Dekoset Çelik Kapı Mobilya San Tic Ltd Şti.
Dekoset Çelik Kapı Mobilya San Tic Ltd Şti.

Banyonuzda majör bir değişiklik yapmaya gücünüz yoksa bile, mevcut aynanızı bunun gibi özel bir parçayla değiştirip, yepyeni ve taze bir etki oluşturmanız mümkün. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Mutfağınızı eğlenceli hale getirmenin 17 garantili yolu’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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