Banyonuzu güzelleştirmenin 17 garantili yöntemi

Güne başladığımız yer olan banyoların iç açıcı bir görünüm sunması iyi bir gün geçirmek için elzemdir. Biz de bu doğrultuda banyosunu güzelleştirmek isteyen okurlarımız için birkaç fikir derledik.
Bornoz ve havlularınız her zaman banyoda durmayacaksa bile, bunların banyonuzun renkleriyle uyumlu olmasına mutlaka dikkat edin.
O rengarenk havlularınızı dolaplara hapsetmek yerine açık raflara koyup, göz okşayan birer dekorasyon malzemesi olarak kullanın.
Huzurlu bir banyo atmosferi istiyorsanız, özellikle aksesuar seçiminde tercihinizi pastel renklerden yana kullanın.
Salon ya da mutfak duvarlarında görmek isteyeceğiniz bir desenin banyoda ne işi var diye düşünmeyin. Desenli mozaik ve fayanslarla ya da duvar kağıdıyla banyonuzu güzelleştirebilirsiniz.
Belli bir desen ya da renk karşımını seçip bunun banyonun çeşitli yerlerinde tekrarlanması hoş bir estetik hava yaratacaktır.
Evin diğer odaların kullandığınız tablo, fotoğraf ve poster gibi ayrıntılardan banyonuzu neden mahrum edesiniz ki? Hele de böylesine uyumlu parçaları bulduktan sonra.
Genellikle nötr renklerin kullanıldığı banyoları biraz olsun eğlenceli hale getirmek için ucuz yollu bir paspas bile yeterli olabilir. Banyonuza renk getirmek çok kolay.
Banyonuzu zahmetsizce değiştirmenin bir yolu da mevcut aksesuarlardan bazılarını değiştirmek olabilir. Örneğin klasik bir duş başlığı yerine böylesine değişik ve renkli bir ürüne ne dersiniz?
Özellikle dikey değil yatay hizalanmış bir ayna, optik bir illuzyon yaratarak içinde bulunduğu mekânın olduğundan daha geniş görünmesini sağlar.
Eskiden banyolar evin karanlık ve ışık almayan köşelerine hapsedildiği için seçenekler de fazla değildi. Ama bu banyonuzu doğanın nimetleriyle güzelleştirmenizi engellemiyor. Salondaki saksılardan birkaçını banyoya aktarmamanız için hiçbir sebep yok.
Bu elbette diğerlerine göre masraflı bir öneri ama klasik bir küvete mahkûm değilsiniz. Burada gördüğünüz gibi ahşap bir küvet sayesinde eşsiz bir banyoya sahip olabilirsiniz.
Lavabo deyip geçmemek gerekiyor. Aramtürden hazneye kadar piyasada birçok sıradışı ürün bulmak mümkün. Zarif bir kuğuyu andıran bu lavabo haznesinin girdiği herhangi bir banyoyu güzelleştirmemesi mümkün mü?
Banyonuzu taze ve farklı kılmanın en kolay yollarından biri farklı renklerde el havluları bulundurup, o günkü ruh halinize göre bunları kullanmaktır. Yerine göre bu örnekteki gibi abartabilirsiniz bile.
Her banyo buna uygun olmayabilir ama şekildeki gibi küçük de olsa bir raf sistemi oluşturabilirseniz, gerek banyo gereçleri, gerekse de dekoratif süs ve aksesuarlarla mekâna renk katabilirsiniz.
Normalde oturma odasına yakıştıracağınız dekoratif eşyaları banyonuzda da kullanmamanız için hiçbir sebep yok. Bu banyodaki saksı çiçeği ile ahşap süs eşyalarının mekânın monotonluğunu ortadan kaldırdığı açıkça ortada.
Eğer imkânınız varsa banyonuzu tamamen eşsiz kılabilirsiniz. Örneğin yerli bir firma olan Reformist Project'in koleksiyonunda bulunan bu özel tasarım ürünü gibi parçalar banyonuzun havasını tamamen değiştirebilir.
Banyonuzda majör bir değişiklik yapmaya gücünüz yoksa bile, mevcut aynanızı bunun gibi özel bir parçayla değiştirip, yepyeni ve taze bir etki oluşturmanız mümkün.
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