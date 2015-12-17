İlham verici 10 farklı mutfak modeli

Mutfaklar günün neredeyse her saatinde aktif olarak kullanılan evin en haraketli yaşam alanlarıdır. Yemek pişirmek ve hazırlamakla geçen çalışma saatleri, günün üç öğünü, arkadaş ve aile yemeklerindeki toplantılar, çay ve kahve molaları… Tüm bunlar hayataımızın toplamda hayatımızın önemli bir kısmını oluşturuyorlar. Bazen yemek yapmak istemeyiz ve pratik bir sandviçle öğünü geçiştiririz, bazense içimizdeki aşçı kendini gösterir ve tek başımıza olsak bile sofrayı donatırız. Mutfaklar ruh hallerimize de uyum sağlayan ve bize mekansal bir dost olan yaşam alanlarımızdır. Hayatımızda bu kadar yer eden bir yaşam alanının dekorasyonunu da hiç hafife almamak gerekir pek tabii ki. İşte bu yazımızda da mutfağını yenilemek isteyen okurlarımıza ilham verebilecek 10 farklı mutfak modelini inceleyeceğiz.