İlham verici 10 farklı mutfak modeli

Mutfaklar günün neredeyse her saatinde aktif olarak kullanılan evin en haraketli yaşam alanlarıdır. Yemek pişirmek ve hazırlamakla geçen çalışma saatleri, günün üç öğünü, arkadaş ve aile yemeklerindeki toplantılar, çay ve kahve molaları… Tüm bunlar hayataımızın toplamda hayatımızın önemli bir kısmını oluşturuyorlar. Bazen yemek yapmak istemeyiz ve pratik bir sandviçle öğünü geçiştiririz, bazense içimizdeki aşçı kendini gösterir ve tek başımıza olsak bile sofrayı donatırız. Mutfaklar ruh hallerimize de uyum sağlayan ve bize mekansal bir dost olan yaşam alanlarımızdır. Hayatımızda bu kadar yer eden bir yaşam alanının dekorasyonunu da hiç hafife almamak gerekir pek tabii ki. İşte bu yazımızda da mutfağını yenilemek isteyen okurlarımıza ilham verebilecek 10 farklı mutfak modelini inceleyeceğiz.
Geniş alanlara uygulanan modern tasarımlı beyaz mutfak modelleri her zaman göz kamaştırmayı başarıyor. Beyazın etkileyici zarafeti modern ve fonksiyonel bir tasarımla bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuç çoğu zaman hayallerimizi süsleyecek kadar elegan bir mutfak oluyor.
Yaşam alanlarının dekorasyonlarında bir farklılık yaratmak her zaman çok da kolay değildir. Özellikle eğer sıra dışı ve ruhu olan bir tasarım üretmek istiyorsanız yaratıcı ve sofistike dekorasyon fikirleri bulmanız gerekir. Eklektik dokunuşlar tüm odalara her zaman karakter kazandıran ayrıntıları oluşturur. Bu mutfakta da oryantal dokunuşların rustik dokuyla harmanlanışının yarattığı eşsiz ve stil sahibi atmosferle karşılaşıyoruz.
Elbette hepimizi geniş ve büyük mutfak alanlarına sahip değiliz. Ancak küçük bir mutfağa sahip olmak dekoratif açıdan hiçbir zaman bir dezavantaj sayılmaz. Aksine bazen küçük mutfaklar çok daha pratik tasarımları da beraberinde getirir. Home Staging Factory isimli iç mimarlık firmasının dizayn ettiği bu mutfak ise açık bir ofis mutfağı ve buna göre tasarlanmış. Mermer malzeme hem seçkin bir görüntü yaratıyor hem de ofiste çok kişinin kullanacağı bir alan olan mutfak için dayanıklılığı göz önünde bulundurularak tercih edilmiş. Minimalist ve fonksiyonel yerleşim planı da sosyal bir mutfak için ideal görünüyor.
Gelecekten bugüne ışınlanmış gibi görünen tasarımları seviyorsanız bu mutfağa da bayılacağınıza eminiz. Köşeli tasarımları, havada asılı duruyormuş gibi görünen mutfak adası, mutfak adasının altından sızan mor neon ışıklar, pembe, siyah ve beyazın o fütüristik kombinasyonu, avangard sandalye modeli, parıltılı siyah zemin döşemesi ve alışılmışın dışında tavan dekorasyonu ile baştan aşağı zamanın çok ilerisinde bir mutfak…
Bu mutfağın içinde bulunduğu evin tamamında ise ahşap malzemenin hakimiyeti söz konusu. Mutfak da evin genelindeki tasarım anlayışıyla uyumlu bir şekilde dizayn edilmiş ve ahşabın sıcaklığı seçilen renk tonlarının pürüzsüz ve yumuşak dokusuyla bir araya gelerek şık ve sofistike bir ortam meydana getirmiş.
Sıradaki mutfak modelinde gözlerimizi kamaştıran keskin bir pürüzsüzlükle karşılaşıyoruz. Bu çarpıcı etkiyi yaratan temel tasarım unsuru ise cam. Camın parlak ve temiz dokusu özellikle mutfak tasarımlarında zarif ve zengin bir doku yaratıyor.
Oturma odasıyla aynı alanı paylaşan açık mutfak modellerinde dikkat edilmesi gereken en önemli şey mutfak dekorasyonunun oturma odasının tarzı ile şık bir ahenk oluşturmasıdır. Bu örnekte de modern, konforlu ve İskandinav tarzından esinlenilmiş bir oturma odasına eşlik eden aynı stilde ve ayrıntıları ile dikkat çeken bir mutfakla karşılaşıyoruz.
Söz konusu mutfak tasarımları olduğunda en önemli unsurlardan biri de ferahlık oluyor haliyle. Mutfaklar oldukça hareketli yaşam alanlarıdır ve bu yüzden de eşya ve mobilya kalabalığını kaldırmazlar. Olabildiğince ergonomik ve fonksiyonel bir mutfak yaratmak için mümkün olduğu kadar ferah ve minimal bir doku oluşturmak gerekir.
Zamanının ötesinde, yüksek bir dekorasyon anlayışı ile tasarlanmış olan mutfaklardan biri de beyazın zarif çağdaşlığıyla karşımıza çıkıyor. Fütüristik etkilerle dizayn edilmiş olan bu mutfak dolaplarından ışıklandırmasına, beyaz eşyaları seçiminden yerleşimine kadar her şeyiyle göz dolduruyor.
Klasik dekorasyonların en büyük özelliği şık ve doğru bir tasarımla her çağa uyum sağlayabilmeleridir. Klişe olmayan bu klasik mutfak örneği de hem canlı hem de ağırbaşlı yapısıyla öne çıkıyor.