Rustik stilde yatak odası dekorasyonu nasıl yapılır?

Bu yazımızda, son zamanlarda ülkemizde oldukça popüler olan ve giderek yaygınlaşan rustik stil hakkında konuşacağız. Eski Amerikan evlerinin gözde stili olan rustik dekorasyon hala İngiltere, Amerika ve Almanya'da en çok uygulanan stiller arasında. Rustik, natürel unsurları ile dikkat çeken ve antik tasarımla modern çizgileri buluşturan bir dekorasyon stilidir. Ahşap, masif gibi ağaç ürünlerinin ve hasır gibi bitki kökenli ürünlerin bolca kullanıldığı stilde, doğallık ve rahatlık ana özelliktir. Modern dekorasyon anlayışının keskin çizgileri, minimal detayları ve kusursuz yeni görünümüne rustik stilde pek rastlanmaz. Rustik dekorasyon daha çok, eski görünümlü, eski malzemelerden düzenlenmiş veya değerlendirilmiş ürünleri barındırır. Rustik stil, şehir hayatının giderek modernleşen ve fütüristik ögeler barındıran dekorasyonlarının aksine güçlü bir doğaya dönüş teması içerir ve bu yönüyle kırsal – köy evi özellikleri de taşır ancak country stil ile belirgin farklılıkları vardır. Örneğin country stilde cam, kristal gibi klasik izler taşıyan unsurlar pek bulunmaz ama rustik stilde ham ağaç mobilyaların kristal aksesuarlarla oluşturduğu kombinasyonlar belirgin bir özellik olarak kullanılır. Eğer siz de apartman dairelerinizde, villa veya müstakil evlerinizde kısaca modern yaşam alanlarınızda doğal ve antik unsurlar barındıran bir dekorasyon istiyorsanız rustik stili kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Mobilyalardan, aksesuarlara, dekoratif ögelerden, zemine kadar rustik özellikler taşıyan bütün unsurları bu yazıda değerlendireceğiz. Birbirinden şık yatak odası dekorasyonu örnekleri ile bu stile bayılacaksınız. Ayrıca rustil stil ile döşenmiş mutfak dekorasyonları için “Rustik stil mutfak nasıl dekore edilir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Rustik dekorasyon, doğadan ilham alan ve çizgisini antik ögelerle tamamlayan bir stildir. Ham ve işlenmemiş ürünler ana malzemeleri arasındadır. Cilalanmamış ahşap, laminant yerine masif ağaç zemin, eski görünümlü eşyalar, paslı görünümlü metaller, taş duvarlar, solmuş tekstil ürünleri, ahşap ve açıkta bırakılmış kolon ve kirişler bu stili güçlendiren detaylardır. Ayrıca bütün bu eski ögelere görkemli birkaç unsur ile zenginlik katmak da gerekecektir. Bunun için de cam ve kristal dekoratif ürünler kullanılabilir. Tekstil ürünlerinde otantik ve etnik desenler tercih edilirken, aksesuarlarda klasik görünümlü porselenler son derece uyumlu olacaktır. Rustik stil ile ilgili diğer detayları örnekler üzerinde incelemeye ne dersiniz? O halde başlayalım…
Rustik stilde minimal ve modern ögelere yer yoktur. Kaba ve ham malzemelerin kullanıldığı bu stil için en uygun yatak elbette ham ağaçtan üretilen bir iskelete sahip olmalı. Çekmeceli depolama alanı ve entegre komodini ile hem işlevsel hem de şık bir yatak. Yatak örtüsü ve kırlent gibi tekstil ürünlerinde de keten, yün, pamuk gibi doğal ipliklerden imal edilmiş, dokulu kumaşları seçmelisiniz. Örgü ve hasır gibi el işi havası taşıyan tekstil ürünleri de dekora çok yakışacaktır. Rahatlık ve konforundan şüphe etmeyeceğiniz bu rustik yatak odası şıklığıyla da beğeni kazanıyor. Ayrıca çalışma masası, halı, minder, sepet gibi eşyaların renk ve doku seçimlerine de dikkat etmenizi tavsiye edeceğiz.
Bu stilin zemininde genelde ham ahşap kullanıldığını söylemeye gerek yok sanırız ama eğer zemininizde ahşap dışında bir malzeme kullanmak isterseniz; eski görünümlü taş döşeme, otantik desenli mozaik veya seramikleri de tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu dekorasyonda olduğu gibi ahşap görünümlü seramik döşeme de çok uygun olacaktır. Plaza Yapı Malzemeleri tarafından hazırlanan bu dekorasyonda ahşap görünümlü italyan seramikler kullanılmış. Seramik kalitesini ve kolaylığını ahşap görünümüyle birleştiren bu çözüm, ahşaba elverişli olmayan rustik dekorasyonlar için ideal. Eski görünümüyle yıllar önce yaptırılmış bir ev hissi veren bu döşeme stile mükemmel uymuş. Firma sayfasından diğer çalışmalara da bir göz atmanızda yarar var.
Rustik stilin en göz alan aksesuarları kristal taşlı avizeler, ahşap çerçeveli tablo ve aynalar, cam, porselen vazo veya biblolar olabilir. Hem cam hem de ahşap malzemeden üretilen ahşap çerçeveli aynalar adeta bu stil için üretilmiş gibi. Bunun yanında fotoğraf çerçevelerini de bol bol kullanabilirsiniz. Hem eve nostaljik bir görünüm katacağından hem de ahşap çerçeve için bir fırsat daha yaratacağından bu stile çok yakışacaktır. Oymalı ve işlemeli ahşap detayları seviyorsanız şansınız var çünkü rustik dekorasyonda çok sık kullanılıyorlar. Ayrıca, tahta saksı veya kasalarda bitkileri, çok renkli ve parlak olmamak şartıyla cam veya porselen bibloları, örgü, hasır, yün gibi malzemelerden üretilen sepet, minder gibi eşyaları, bambudan üretilen her şeyi bu stilde aksesuar olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Paslanmış veya boyası soyulmuş metal eşyalar da aksesuarlar arasında önemli bir yere sahip. Aplik, abajur gibi aydınlatma ögelerini bu şekilde seçebilirsiniz.
Klasik çizgilere sahip ve ham, işlenmemiş malzemeden üretilen bütün mobilyalar rustik stile uyacaktır. Ayaklı yapısı, klasik çizgileri, cilalanmamış ahşap malzemesi ve metal tutacakları ile bu şifonyer takımı, rustil stil mobilyalara harika bir örnek. Gardrop, komodin, yatak iskeleti, dresuar, sehpa, çalışma masası gibi bütün yatak odası mobilyalarınızda benzer özellikleri seçebilirsiniz. Ayrıca eski radyo, gramofon gibi eşyaları, antika otomobil maketlerini ve tabii ki bitkileri bu stilde bol bol kullanmaktan çekinmeyin.
Dekoratif ögeler için verilebilecek en iyi örnek ferforje aksesuarlar olacaktır. Ferforje malzeme rustik stil için son derece uygun. Özellikle beyaz ya da krem renklerinde boyanan ürünler dekorasyonunuzu tamamlayabilir. Ayrıca çam kozalağı, hindistan cevizi kabuğu gibi bitkiler dekoratif bir köşe hazırlamanın en ekonomik yolu olabilir. Ham tahta parçalarını bir köşeye monte edip üzerine birkaç aksesuar koyarak stili tamamlayacak harika bir alan yaratabilirsiniz.
Işıklandırma bu stilde iki farklı şekilde kullanılabiliyor. İster çok iyi aydınlatılmış ferah bir ortam isterseniz loş ve ambiyans sağlayan bir ortam tercih edin, her ikisini de bu stilde kullanabilirsiniz. Duvar ve zeminin yapısına, odanın mimari özelliklerine ve dekorasyonda uygulanan renk dengesine göre ışıklandırma tercihinizi yapabilirsiniz. Genelde toprak tonlarının krem ve beyaz renk ile kombine edildiği rustik stilde, sarı spotlar, düşük ışıklı abajurlar veya beyaz tavan aydınlatmaları kullanılabiliyor. Aplik ve abajur gibi aydınlatma ögelerine bolca yer veren stilde led ve parlak renkli ışıklara ise yer yok. Ayrıca bu dekorasyonda kullanılan gömme dolap ve raflara, dresuar setine ve tekstil ürünlerine dikkat çekmek isteriz.
Yatak odasının bir parçası olan bu ek alanları da yine aynı özelliklere göre dekore edebilirsiniz. Giyinme odası olarak kullanacağınız bölmeye büyük ve tahta bir dolap atmak dekorasyonunuzu tamamlar. Banyo içinse seramik ögeleri, ahşap dolapları, işlemeli çerçeveleri, büyük aynaları ve taş ögeleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kiriş ve kolonları açıkta bırakacak brütal detayları veya tahta strüktürleri banyonuza da uygulayabilirsiniz. Banyo aydınlatmanız içinse birkaç sarı aplik, loş bir ortam sağlayarak, yeterli olacaktır.