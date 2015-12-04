Rustik stilde yatak odası dekorasyonu nasıl yapılır?

Bu yazımızda, son zamanlarda ülkemizde oldukça popüler olan ve giderek yaygınlaşan rustik stil hakkında konuşacağız. Eski Amerikan evlerinin gözde stili olan rustik dekorasyon hala İngiltere, Amerika ve Almanya'da en çok uygulanan stiller arasında. Rustik, natürel unsurları ile dikkat çeken ve antik tasarımla modern çizgileri buluşturan bir dekorasyon stilidir. Ahşap, masif gibi ağaç ürünlerinin ve hasır gibi bitki kökenli ürünlerin bolca kullanıldığı stilde, doğallık ve rahatlık ana özelliktir. Modern dekorasyon anlayışının keskin çizgileri, minimal detayları ve kusursuz yeni görünümüne rustik stilde pek rastlanmaz. Rustik dekorasyon daha çok, eski görünümlü, eski malzemelerden düzenlenmiş veya değerlendirilmiş ürünleri barındırır. Rustik stil, şehir hayatının giderek modernleşen ve fütüristik ögeler barındıran dekorasyonlarının aksine güçlü bir doğaya dönüş teması içerir ve bu yönüyle kırsal – köy evi özellikleri de taşır ancak country stil ile belirgin farklılıkları vardır. Örneğin country stilde cam, kristal gibi klasik izler taşıyan unsurlar pek bulunmaz ama rustik stilde ham ağaç mobilyaların kristal aksesuarlarla oluşturduğu kombinasyonlar belirgin bir özellik olarak kullanılır. Eğer siz de apartman dairelerinizde, villa veya müstakil evlerinizde kısaca modern yaşam alanlarınızda doğal ve antik unsurlar barındıran bir dekorasyon istiyorsanız rustik stili kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Mobilyalardan, aksesuarlara, dekoratif ögelerden, zemine kadar rustik özellikler taşıyan bütün unsurları bu yazıda değerlendireceğiz. Birbirinden şık yatak odası dekorasyonu örnekleri ile bu stile bayılacaksınız. Ayrıca rustil stil ile döşenmiş mutfak dekorasyonları için “Rustik stil mutfak nasıl dekore edilir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Rustik dekorasyon, doğadan ilham alan ve çizgisini antik ögelerle tamamlayan bir stildir. Ham ve işlenmemiş ürünler ana malzemeleri arasındadır. Cilalanmamış ahşap, laminant yerine masif ağaç zemin, eski görünümlü eşyalar, paslı görünümlü metaller, taş duvarlar, solmuş tekstil ürünleri, ahşap ve açıkta bırakılmış kolon ve kirişler bu stili güçlendiren detaylardır. Ayrıca bütün bu eski ögelere görkemli birkaç unsur ile zenginlik katmak da gerekecektir. Bunun için de cam ve kristal dekoratif ürünler kullanılabilir. Tekstil ürünlerinde otantik ve etnik desenler tercih edilirken, aksesuarlarda klasik görünümlü porselenler son derece uyumlu olacaktır. Rustik stil ile ilgili diğer detayları örnekler üzerinde incelemeye ne dersiniz? O halde başlayalım…