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Evi gösteren girişidir: Türkiye'den en güzel örnekler

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GÜMÜŞ İNŞAAT, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
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homify'da en çok ilgi çeken yazı konularından biri her daim antreler oluyor. Bu da okurlarımızın ilk izlenimin önemi konusunda son derece bilinçli olduğunu gösteriyor. Zira yalnızca eve gelen konuklar için değil, o evin sakinleri için de, mekâna ilk girişte yaşayacakları hissiyat orada iyi zaman geçirip geçirmeyeceklerini de belirleyen bir etken olacaktır. Ayrıca başlıkta değinildiği gibi, evi gösteren, onunla ilgili ilk izlenimi oluşturan da giriş kısmıdır ve ilk izlenimlerin değişmesinin ne kadar güç olduğunu hepimiz biliriz. Dolayısıyla bu yazıda hepsi Türkiye'deki evlerden alınma ve göz alıcı bir güzellik taşıyan antrelerden bir derleme oluşturduk.

1. Çiçeklerle gelen ferahlık

Park Maya, Canan Delevi Canan Delevi Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Canan Delevi

Park Maya

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Gerek seçilen renk skalası, gerek eşyaların zarafeti, gerekse de aksesuarlarla insanda huzur ve ferahlık duygusu uyandıran bu müthiş antre tasarımının asıl yıldızı ise bir kısmı alttaki sepette, bir kısmı ise konsol üzerindeki vazoda bulunan çiçekler olmuş. Varaklı ayna da bu manzarayı şahane biçimde tamamlıyor.

2. Cafcaflı giriş

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Koridor, Hol & Merdivenler
CCT INVESTMENTS

CCT 172 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Bu antre ise görkemli aranjmanları ve şatafatı sevenlere hitap ediyor. Simetrik kompozisyonuyla daha ilk bakışta dikkat çeken antre donuk ve metalik renkleriyle belirgin bir lüks havası yaratırken, evin genelindeki renk skalası ve malzeme tercihleriyle de müthiş bir uyum sağlıyor.

3. Rustik bir hava

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Mermer zeminli bu antrede ise çok özel bir tasarım zevkinin izlerini görüyoruz. Merme tablanın ayakları ve aynanın ahşap çerçevesi hem mekâna kattıkları sıcak hava, hem de rustik tarzı özel bir tasarımla birleştirmeleri ile bu antreyi özel kılan iki unsur oluyor. Çiçekler ve duvar lambaları ise pastanın üzerindeki çilek gibi.

4. Renkli bir giriş

kaplamalar komidin şifonyerler, Aynapazari.com Aynapazari.com Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Aynapazari.com

kaplamalar komidin şifonyerler

Aynapazari.com
Aynapazari.com
Aynapazari.com

Burada ise çılgın karakterini evine de yansıtmaktan çekinmeyenlere hitap eden sıradışı bir antre tasarımı görüyoruz. Yeşil gibi son derece iddialı bir rengin girer girmez insanı çarptığı bu antrede cam işçiliğinin özel ürünleri ve tabii ki kuş kafesi özel dokunuşlar olarak dikkati çekiyor.

5. Bir klasik

Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Koridor, Hol & Merdivenler
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Home Design

KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Bu fotoğrafta ise yine klasik bir tasarım anlayışını yansıtan ve geleneksel izler taşıyan bir antre düzenlemesi bizi karşılıyor. Diğer örneklerden farklı olarak ayna yerine yatay hizalı bir tablonun renk kattığı bu giriş kısmının en hoş parçalarından biri de iki yandaki pastel renkli puf koltuklar.

6. Sade ve etkileyici

Vestiyer Uygulamalarımız, Akdeniz Dekorasyon Akdeniz Dekorasyon Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Akdeniz Dekorasyon

Vestiyer Uygulamalarımız

Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon
Akdeniz Dekorasyon

Etkileyici bir antre oluşturmanın yolu illa ki görkemli mobilya ve aksesuarlardan geçmiyor tabii ki. Akdeniz Dekorasyon imzalı bu antrede görüldüğü gibi, birbirine ve etraflarındaki ortama uygun olan, basit bir konsol ve aynayla çok rafine ve huzur verici bir kompozisyon oluşturmak mümkün.

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7. Modern bir yaklaşım

GÜMÜŞ İNŞAAT, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

GÜMÜŞ İNŞAAT

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Türkiye'de genellikle klasik unsurların ağırlıkta olduğu antre kompozisyonları tercih edilse de, evinizin genel dekorasyonuna bağlı olarak bu örnekte olduğu gibi modern bir görünüm de tercih edebilirsiniz. Burada ayrı bir mobilya yerine duvara tutturulan ahşap renk mekânın renk skalasına uyum sağlarken, aksesuarlar da seçkin bir görüntü oluşmasını sağlamış.

8. Sıcak bir karşılama

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Son örneğimizde ise beyaz rengin saflığıyla rafine bir görünüme kavuşan, özel tasarımlı ayna sayesinde de evin merkezinde bir güneş gibi parlayan hoş bir antre görüyoruz. Burada kullanılan mobilya sadece dekoratif değil aynı zamanda işlevsel olarak da dikkat çekiyor. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Türkiye’den 10 giyinme odası’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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