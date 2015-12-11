Evi gösteren girişidir: Türkiye'den en güzel örnekler

homify'da en çok ilgi çeken yazı konularından biri her daim antreler oluyor. Bu da okurlarımızın ilk izlenimin önemi konusunda son derece bilinçli olduğunu gösteriyor. Zira yalnızca eve gelen konuklar için değil, o evin sakinleri için de, mekâna ilk girişte yaşayacakları hissiyat orada iyi zaman geçirip geçirmeyeceklerini de belirleyen bir etken olacaktır. Ayrıca başlıkta değinildiği gibi, evi gösteren, onunla ilgili ilk izlenimi oluşturan da giriş kısmıdır ve ilk izlenimlerin değişmesinin ne kadar güç olduğunu hepimiz biliriz. Dolayısıyla bu yazıda hepsi Türkiye'deki evlerden alınma ve göz alıcı bir güzellik taşıyan antrelerden bir derleme oluşturduk.