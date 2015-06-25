Sıradışı bir banyo sahibi olmak için 17 çılgın fikir

Eskiden banyolar evin en nemli, en karanlık, en dip köşesine hapsedilir; rutubet ve kokudan nefes alamadığınız mekânlar olurdu. Neyse ki hem sağlık, hem de estetik nedenlerle artık banyolara daha çok özen gösteriliyor ve iç açıcı bir banyo ortamı için çoğumuz elimizden geleni yapıyoruz. Bu yazıda kalıpların dışına çıkıp orijinal ve sıradışı bir banyo sahibi olmak isteyenler için birkaç ipucu derledik.
Kimileri sevmez ama estetik anlamda olumlu bir ilk izlenim oluşturmak için buradaki gibi bir simetri hissi iyi bir yöntemdir.
Sıradışı bir banyo için sıradışı fikirler gerekir. Normal bir banyoya eklenerek havayı değiştiren bu ahşap oturak gibi mesela.
Girişte söylediğimiz gibi banyoya üvey evlat muamelesi yapmak yerine onu bir sanat eserine çevirebilirsiniz. En azından varaklı aynayı bir deneyin.
Kalıpları yıkmaya fayans fikrini kafanızdan çıkararak başlayabilirsiniz. Bir banyonun zemin ve duvarları fayans olmak zorunda değil ve bu örnekteki gibi birçok alternatif mevcut.
Banyonuz müsaitse, bağımsız bir küvet seçeneğini mutlaka düşünün. Hele de böyle özel tasarım ürünü bir küvet banyonuzda adeta zarif bir kuğu gibi görünecektir.
Oturma odası ya da yatak odasındaki desenlerden banyonuzu niye mahrum ediyorsunuz ki? En azından fayans seçiminde biraz sıradışı tercihler yapmayı deneyebilirsiniz.
Parfümünüz kendi şişesinde, diş fırçalarınız alelâde bir bardağın içinde mi duruyor? O zaman her şeye sıfırdan başlamalısınız; meselâ böyle bir takım satın alarak.
Banyoda birçok şey sabit olduğu için değiştiremezsiniz ama birkaç alternatif renkte paspas satın almak hiç de zor değil. Özellikle de buradaki gibi biraz uçuk renkleri tercih edin ki banyonuz monotonlaşmasın.
Lavaboysa bu da lavabo. Özel ve sıradışı bir banyo istiyorsanız, biraz yaratıcı olmanız gerekiyor. Eski dikiş makinasından lavabo altlığı yaratmak hiç de fena fikir değil.
Buyrun bir çılgın fikir daha. Kaşıkçı elması gibi pırıl pırıl parlayan bir lavabo girdiği her banyoyu bir seviye yukarıya çıkarmaz mı?
Çağrıştırdığı kavramları düşününce bir banyoya en uygun düşecek renklerden biri mavidir. Fayanslarınızı değiştiremiyorsanız bile, havlu ya da paspaslarla maviyi banyonuza sokabilirsiniz.
Bir banyoyu sıradışı kılacaksınız klasik lavabolardan kurtularak başlayabilirsiniz. Örneğin buradaki özel tasarım lavabo haznesinin zarafeti etkileyici değil mi?
Duş başlığı ve hortumu metalik gri renkte olmak zorunda diye bir kanun mu var? Elbette yok ve piyasada bunun birçok alternatifi de var. Burada sadece örneklerden birini görüyorsunuz.
Eşsiz bir banyo istiyorsanız, klişelerden de kurtulmalısınız. Kim demiş banyoda avize olmaz diye? Bakın mesela bu banyoya çok da yakışıyor.
Klasik bir banyoda genellikle açık ve soluk renkleri görürüz. Oysa buradaki gibi siyah çerçeveli bir aynanın banyonuza neler katabileceğini bir düşünsenize.
İşte yine çılgın bir fikir. Şeffaf duşakabinler moda olabilir, ama neden bu Boyacım Dekorasyon modellemesindeki gibi rengarenk bir duşakabin sahibi olmayasınız ki.
Banyo dolaplarınız tek renk olmak zorunda değil. Buradaki gibi birbirine uyum sağlayacak iki rengi bir araya getirerek hoş bir etki yaratmak her zaman mümkün.
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