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Sıradışı bir banyo sahibi olmak için 17 çılgın fikir

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Yu-Ga Otel-Alaçatı İZMİR, Tuncer Sezgin İç Mimarlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık BanyoLavabolar
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Eskiden banyolar evin en nemli, en karanlık, en dip köşesine hapsedilir; rutubet ve kokudan nefes alamadığınız mekânlar olurdu. Neyse ki hem sağlık, hem de estetik nedenlerle artık banyolara daha çok özen gösteriliyor ve iç açıcı bir banyo ortamı için çoğumuz elimizden geleni yapıyoruz. Bu yazıda kalıpların dışına çıkıp orijinal ve sıradışı bir banyo sahibi olmak isteyenler için birkaç ipucu derledik.

1. Simetri

homify BanyoLavabolar
homify

homify
homify
homify

Kimileri sevmez ama estetik anlamda olumlu bir ilk izlenim oluşturmak için buradaki gibi bir simetri hissi iyi bir yöntemdir.

2. Beklenmedik ilaveler

#Ataşehirdekorasyon Ev TAdilatları Modern Banyo
Ev TAdilatları

#Ataşehirdekorasyon

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Sıradışı bir banyo için sıradışı fikirler gerekir. Normal bir banyoya eklenerek havayı değiştiren bu ahşap oturak gibi mesela.

3. Lüks banyo

Misafir Banyosu Emrah Yasuk BanyoDekorasyon
Emrah Yasuk

Misafir Banyosu

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Girişte söylediğimiz gibi banyoya üvey evlat muamelesi yapmak yerine onu bir sanat eserine çevirebilirsiniz. En azından varaklı aynayı bir deneyin.

4. Taş duvarlar

Oda Banyo KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya BanyoAksesuarlar
KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya

Oda Banyo

KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya
KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya
KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya

Kalıpları yıkmaya fayans fikrini kafanızdan çıkararak başlayabilirsiniz. Bir banyonun zemin ve duvarları fayans olmak zorunda değil ve bu örnekteki gibi birçok alternatif mevcut.

5. Özel bir küvet

Krom Ayaklı Küvet Yapıes Banyo BanyoKüvet & Duşlar
Yapıes Banyo

Krom Ayaklı Küvet

Yapıes Banyo
Yapıes Banyo
Yapıes Banyo

Banyonuz müsaitse, bağımsız bir küvet seçeneğini mutlaka düşünün. Hele de böyle özel tasarım ürünü bir küvet banyonuzda adeta zarif bir kuğu gibi görünecektir.

6. Desenler

DENTAL REZİDANS ağız ve diş sağlığı POLİKLİNİĞİ, ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK BanyoAynalar
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

DENTAL REZİDANS ağız ve diş sağlığı POLİKLİNİĞİ

ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

Oturma odası ya da yatak odasındaki desenlerden banyonuzu niye mahrum ediyorsunuz ki? En azından fayans seçiminde biraz sıradışı tercihler yapmayı deneyebilirsiniz.

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7. Aksesuarları değiştirin

BANYO TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ BanyoAksesuarlar
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

BANYO

TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

Parfümünüz kendi şişesinde, diş fırçalarınız alelâde bir bardağın içinde mi duruyor? O zaman her şeye sıfırdan başlamalısınız; meselâ böyle bir takım satın alarak.

8. Paspas önemlidir

Banyo Tadilatı Banyo Tadilatları İskandinav Banyo
Banyo Tadilatları

Banyo Tadilatı

Banyo Tadilatları
Banyo Tadilatları
Banyo Tadilatları

Banyoda birçok şey sabit olduğu için değiştiremezsiniz ama birkaç alternatif renkte paspas satın almak hiç de zor değil. Özellikle de buradaki gibi biraz uçuk renkleri tercih edin ki banyonuz monotonlaşmasın.

9. Çizginin dışına çıkın

Yu-Ga Otel Tuncer Sezgin İç Mimarlık BanyoLavabolar
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Yu-Ga Otel

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Lavaboysa bu da lavabo. Özel ve sıradışı bir banyo istiyorsanız, biraz yaratıcı olmanız gerekiyor. Eski dikiş makinasından lavabo altlığı yaratmak hiç de fena fikir değil.

10. Işıklı lavabo

ışıklı lavabo isiklilavabolar BanyoLavabolar
isiklilavabolar

ışıklı lavabo

isiklilavabolar
isiklilavabolar
isiklilavabolar

Buyrun bir çılgın fikir daha. Kaşıkçı elması gibi pırıl pırıl parlayan bir lavabo girdiği her banyoyu bir seviye yukarıya çıkarmaz mı?

11. Mavinin ferahlığı

BANYO DOLAPLARI, POLEN MUTFAK POLEN MUTFAK BanyoDekorasyon
POLEN MUTFAK

BANYO DOLAPLARI

POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK

Çağrıştırdığı kavramları düşününce bir banyoya en uygun düşecek renklerden biri mavidir. Fayanslarınızı değiştiremiyorsanız bile, havlu ya da paspaslarla maviyi banyonuza sokabilirsiniz.

12. Lavabo haznesi önemlidir

DALGALI BANYO DOLABI, ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN. ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN. BanyoDekorasyon
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.

DALGALI BANYO DOLABI

ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.

Bir banyoyu sıradışı kılacaksınız klasik lavabolardan kurtularak başlayabilirsiniz. Örneğin buradaki özel tasarım lavabo haznesinin zarafeti etkileyici değil mi?

13. Renkli duş başlığı ve hortumu

Duş Setleri, BanyoKeyfim.com BanyoKeyfim.com BanyoKüvet & Duşlar
BanyoKeyfim.com

Duş Setleri

BanyoKeyfim.com
BanyoKeyfim.com
BanyoKeyfim.com

Duş başlığı ve hortumu metalik gri renkte olmak zorunda diye bir kanun mu var? Elbette yok ve piyasada bunun birçok alternatifi de var. Burada sadece örneklerden birini görüyorsunuz.

14. Avize mi? Neden olmasın!

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Eşsiz bir banyo istiyorsanız, klişelerden de kurtulmalısınız. Kim demiş banyoda avize olmaz diye? Bakın mesela bu banyoya çok da yakışıyor.

15. Siyahın asaleti

n.cesur furniture n.cesur furniture BanyoDekorasyon
n.cesur furniture

n.cesur furniture

n.cesur furniture
n.cesur furniture
n.cesur furniture

Klasik bir banyoda genellikle açık ve soluk renkleri görürüz. Oysa buradaki gibi siyah çerçeveli bir aynanın banyonuza neler katabileceğini bir düşünsenize.

16. Renkli duşakabin

boyacım dekorasyon, Boyacım Dekorasyon Boyacım Dekorasyon BanyoDekorasyon
Boyacım Dekorasyon

boyacım dekorasyon

Boyacım Dekorasyon
Boyacım Dekorasyon
Boyacım Dekorasyon

İşte yine çılgın bir fikir. Şeffaf duşakabinler moda olabilir, ama neden bu Boyacım Dekorasyon modellemesindeki gibi rengarenk bir duşakabin sahibi olmayasınız ki.

17. Farklı renkte banyo dolapları

ZAMBAK 140 CM ALFA &BANYO BanyoLavabolar
ALFA &amp;BANYO

ZAMBAK 140 CM

ALFA &BANYO
ALFA &amp;BANYO
ALFA &BANYO

Banyo dolaplarınız tek renk olmak zorunda değil. Buradaki gibi birbirine uyum sağlayacak iki rengi bir araya getirerek hoş bir etki yaratmak her zaman mümkün. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’En iyi 10 banyo dekorasyon fikri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

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