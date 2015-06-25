Sıradışı bir banyo sahibi olmak için 17 çılgın fikir

Eskiden banyolar evin en nemli, en karanlık, en dip köşesine hapsedilir; rutubet ve kokudan nefes alamadığınız mekânlar olurdu. Neyse ki hem sağlık, hem de estetik nedenlerle artık banyolara daha çok özen gösteriliyor ve iç açıcı bir banyo ortamı için çoğumuz elimizden geleni yapıyoruz. Bu yazıda kalıpların dışına çıkıp orijinal ve sıradışı bir banyo sahibi olmak isteyenler için birkaç ipucu derledik.