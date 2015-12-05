Nasıl zarif bir ön bahçe dekorasyonu yapabilirim ?

Evlerimizin dekorasyonu, sadece iç mekanların düzenlenmesi, moda dekorasyon akımlarına göre mobilya ve duvar kağıtları seçimleri ile yapılan dekorasyonlarla bitmez.Ev dekorasyonu denildiğinde iç mekan dekorasyonları, dış cephe dekorasyonları, çatı düzenlenmesi, iç bahçe dekorasyonu, kış bahçesi dekorasyonu ve ön bahçe dekorasyonunu kapsayan dekorasyonlar bütünüdür. Evimizi güzelleştirmek adına yapacağımız dekorasyonlar için iç mekanlarda olduğu gibi dış cephe ve evimizin dışını da güzelleştirmeliyiz. Dış cephe, bir evi dışarıdan bakıldığında tanıtan, evin içi hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan, kısacası evinizin kimliğidir. Bu nedenle evlerimizi güzelleştirirken iç mekanlar gibi dış cepheleri, bahçeleri de özel bir çalışma ile dekore etmeli, titiz bir çalışma ile dekore etmelisiniz. Evlerimizin dış cephesini güzelleştirirken evimizin dışında yer alan ön bahçelerin dekorasyonunu ve düzenlemesi dikkatli bir şekilde yapmalı, bahçenin oluşturacağı görsellik ile dış cephe dekorasyonu tamamlanmalıdır. Bahçe dekorasyonlarında yaptığınız düzenlemelerin tamamını ön bahçe dekorasyonlarında da yapabilirsiniz. Ön bahçeler evin görünüşünü doğrudan etkileyen, titiz bir çalışma gerektiren, evinizi daha görsel hale getiren alanlar iken aynı zamanda sizlerin yeşil alan ihtiyacınızı da karşılayan bahçelerdir.

Evinizin ön bahçelerini düzenlerken dikkat edeceğimiz en önemli nokta evimizin dışarıdan nasıl görünmesini istediğimizdir. Tarzınıza göre sade bir bahçe düzenlemesi yaparak evinizin dış cephesini bütünleştirebilir, veya zevkinize uygun renkli bitkilerin, ağaçların bir arada olduğu evinizin dış cephesi ile bütünleşmiş bir ön bahçe dekorasyonu tercih edebilirsiniz. Sade bir bahçe dekorasyonu tercih edecekseniz bahçe için öncelikle bir çim alanı oluşturmalı, evinizin dış cephe görselliğini sergilemek için kısa boylu yıllık bitkiler seçmeli, mevsimlik bitkiler ile kombinasyon oluşturarak sade bir ön bahçe dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Sade bahçe dekorasyonları yerine evinize dışarıdan bakıldığında bahçe içerisinde bir ev görünümü kazandırmak için görselliği olan bir ön bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Evinizin önünde yer alan ağaçları da kapsayacak şekilde bir bahçe dekorasyonu yapmalı, ağaçlar ile uyumlu kısa boylu bitkiler seçerek estetik ve zarif bir ön bahçe sahibi olursunuz. Evinizin ön tarafında geniş bir alanınız var ise bir araba yolu ve yürüyüş yolu oluşturup, ön bahçe olarak araba yolu ve yürüyüş yolunu da kapsayan, çim alanlarının hakim olduğu özel mevsimlik ve yıllık bitkilerin bir arada olduğu bir ön bahçe dekorasyonu yaparak evinizin görünümünü zarif ve estetik hale getirebilirsiniz.

Ön bahçe dekorasyonu yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, bahçemizin büyüklüğüdür. Evimizin önündeki alanın büyüklüğüne göre görsel ön bahçeler oluşturabilirsiniz. Eğer evinizin ön tarafında bulunan alan küçük ise büyük saksı ve vazolar yardımıyla bir ön bahçe oluşturabilirsiniz. Küçük olan alanı çim alan haline getirerek çim alanın ortasına mevsimlik bir renkli çiçek ekerek sade bir ön bahçe oluşturursunuz. Ön bahçenin etrafına bahçenin büyüklüğü ile orantılı saksılar içerisine ekilmiş yıllık veya mevsimlik bitkileri dizerek ön bahçenizin daha yeşil ve daha görsel olmasını sağlayarak dışarıdan şık bir görünüme sahip bir eviniz olacaktır. Eğer evinizin önünde geniş bir alan var ise, normal bir bahçe düzenlemesi yaparak bahçe içerisine estetik taşlardan yürüyüş yolları yapabilir ve zarif bir ön bahçe sahibi olabilirsiniz. Estetik bir ön bahçe dekore etmek için sadece yeşil bitkiler kullanmak veya sadece çiçeklerden oluşan bir ön bahçe yapmak zorunda değilsiniz. Ön bahçe dekore etmek için bahçe süslerinden, nehir taşlarından, doğal taşlardan, ahşaplardan, ağa. gövdelerinden, kurumuş ağaç yapraklarından yararlanabilir, bu aksesuarları içeren bir ön bahçe yapabilirsiniz. Ağaç gövdelerini üst üste yığarak etrafına doğal taşlar yerleştirebilir, son olarak kurumuş yaprakları son bahar havası oluşturmak için ön bahçe olarak düzenlediğiniz alana serperek görsel olarak mükemmel bir ön bahçe yapabilirsiniz.

Evlerinize ön bahçe yapmak istiyorsanız, evinizin şekline ve dış cephenizin özelliklerine göre bir ön bahçe planı yapabilir veya homify bahçe örneklerini inceleyerek eviniz için en ideal ön bahçe dekorasyonunu yapabilirsiniz.