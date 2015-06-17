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Cool duvar resimleri

Aydin Sanli Aydin Sanli
Bandi Duvar Panoları, Suave.com.tr Suave.com.tr Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
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Ev dekorasyonunda temel unsurların dışında bazı unsurlar var ki evlere bunlar karakter kazandırıyor. Mobilyaların birbirine benzediği, aynı tip perdelerin moda olduğu bu dönemde evi şahsına münhasır kılmanın yolu bir takım özel dokunuşlarda bulunmak. Bunun yollarından biri de duvar resimleri. Birbirinden farklı duvar resimleriyle evleri renklendirmek mümkün. Ev aksesuarları konusunda hizmet veren firmalar dekoratif amaçlı duvar resimleriyle de müşterilerin beğenisini kazanıyor. 

Bugün homify'da iki farklı ev aksesuarı firmasının koleksiyonundaki duvar resimlerinden bir derleme hazırladık. Siz de duvarlarını nasıl dolduracağınızı düşünüyorsanız bu yazı tam size göre. 

Kimse mükemmel değildir

Metal Kabartmalı Duvar Panosu Suave.com.tr Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
Suave.com.tr

Metal Kabartmalı Duvar Panosu

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

İnternet üzerinde ev dekorasyon ürünleri satışı gerçekleştiren Suave'nin  vintage duvar resimleri koleksiyonu görülmeye değer. Serinin ev kadını temalı tablolarının sloganları çok eğlenceli. Bu örnekte kimse mükemmel değildir, ama ben mükemmele yakınım diyor. 

Kuşlar

Vintage Painting WENGE HOME Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Ev trend aksesuarları, mobilya parçaları ve aydınlatma unsurları satışı gerçekleştiren Wenge Home'un vintage serisi de oldukça ilginç. Farklı ruh hallerindeki kuşların resmedildiği tablolar çok sevimli görünüyor. Mutfağınızı bu mutlu kuşla süsleyebilirsiniz. 

Sinirli mi sinirli

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Kim bilir belki de Angry Bird oyununun tasarlayıcıları bu duvar resminden ilham aldılar. Sinirli baykuş, bana göre sinirliden ziyade sevimli görünüyor. 

Uykucu kuş

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Uykucu olduğunu düşündüğünüz çocuğunuzun odasına ironik ve eğlenceli bir hediye olarak bu tabloyu alabilirsiniz.

Kafası karışık

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Bu zavallı kuşun ise kafası karışmış. Kafası çabuk karışan, sürekli şaşkın şaşkın tepkiler veren bir arkadaşınız için güzel bir hediye olabilir. 

Diyet zaman kaybıdır

Metal Kabartmalı Duvar Panosu Suave.com.tr Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
Suave.com.tr

Metal Kabartmalı Duvar Panosu

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Bu vintage tabloda ise Bir aydır diyetteydim, 30 gün kaybettim yazıyor. Her pazartesi diyete başlayıp, hafta sonu gelmeden bırakan arkadaşlara eğlenceli bir hediye olabilir. Lezzetli yemeklerin piştiği mutfaklara da ironik bir aksesuar olabilir.

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Yemek yapmaktan bıkan kadınlara

Metal Kabartmalı Duvar Panosu Suave.com.tr Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
Suave.com.tr

Metal Kabartmalı Duvar Panosu

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Bu tabloyu tam olarak çevirmeye cesaretimiz yok ama büyük puntolarla İşte Akşam Yemeği derken, küçük harfli bölümler anlamı tamamen değiştiriyor. Haydi biz biraz yumuşatarak çevirelim: İşte akşam yemeğin geri zekalı.

Salona şık bir tablo

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Salon için çok şık bir tablo örneği. Üç farklı dünya haritasından oluşan hoş bir kompozisyon.

Bir başka salon tablosu

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Eski dünya ve yeni dünyayı iki ayrı kürede resmeden bir dünya haritası. Yine salonlar için şık bir tablo olabilir. Ayrıca güzel bir hediye olarak da düşünülebilir.

Çamaşırdan bıkanlara

Metal Kabartmalı Duvar Panosu Suave.com.tr Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
Suave.com.tr

Metal Kabartmalı Duvar Panosu

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Çamaşırlarını hallettim. yazıyor ama devamı ise şöyle: Çöpte bulabilirsin. Çamaşırdan bıkan bir arkadaşınız varsa onu kahkahaya boğacak bir hediye olabilir.

Romantik

Metal Kabartmalı Duvar Panosu Suave.com.tr Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
Suave.com.tr

Metal Kabartmalı Duvar Panosu

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Senle birlikte olduğum her yer yuvadır. Özel bir günde eşinizin hoşuna gidecek bir hediye olacağı kesin.

Hipster

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

İçinizde hipster ruhu olan bir arkadaşınız varsa, ona hediye etmek için bire bir bir duvar resmi.

Eski günler

Metal Kabartmalı Duvar Panosu Suave.com.tr Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
Suave.com.tr

Metal Kabartmalı Duvar Panosu

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Coca Cola'nın eski yıllardaki reklamlarından biri vintage bir mekana çok yakışır.

Hamburger

Metal Kabartmalı Duvar Panosu Suave.com.tr Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
Suave.com.tr

Metal Kabartmalı Duvar Panosu

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Vintage mekana çok yakışacak bir başka tabloda ise eski bir hamburgercinin reklamı var.

Kartpostal

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Eski kartpostallar da tablolara taşınmış. Bir Londra kartpostalı.

Pisa

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Pisa'dan bir kartpostal.

Bisiklet

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Bisiklete binmek eğlencelidir temalı bir tablo. Aynı serinin scooterlı halleri de mevcut.

New York

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

New york manzarası evleri süslemek için güzel bir fikir. 

Daha fazla aksesuar fikri için tıklayın.

Anadolu yakasında bir zarafet örneği
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