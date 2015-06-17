Cool duvar resimleri

Ev dekorasyonunda temel unsurların dışında bazı unsurlar var ki evlere bunlar karakter kazandırıyor. Mobilyaların birbirine benzediği, aynı tip perdelerin moda olduğu bu dönemde evi şahsına münhasır kılmanın yolu bir takım özel dokunuşlarda bulunmak. Bunun yollarından biri de duvar resimleri. Birbirinden farklı duvar resimleriyle evleri renklendirmek mümkün. Ev aksesuarları konusunda hizmet veren firmalar dekoratif amaçlı duvar resimleriyle de müşterilerin beğenisini kazanıyor.
Bugün homify'da iki farklı ev aksesuarı firmasının koleksiyonundaki duvar resimlerinden bir derleme hazırladık. Siz de duvarlarını nasıl dolduracağınızı düşünüyorsanız bu yazı tam size göre.
İnternet üzerinde ev dekorasyon ürünleri satışı gerçekleştiren Suave'nin vintage duvar resimleri koleksiyonu görülmeye değer. Serinin ev kadını temalı tablolarının sloganları çok eğlenceli. Bu örnekte
kimse mükemmel değildir, ama ben mükemmele yakınım diyor.
Ev trend aksesuarları, mobilya parçaları ve aydınlatma unsurları satışı gerçekleştiren Wenge Home'un vintage serisi de oldukça ilginç. Farklı ruh hallerindeki kuşların resmedildiği tablolar çok sevimli görünüyor. Mutfağınızı bu mutlu kuşla süsleyebilirsiniz.
Kim bilir belki de Angry Bird oyununun tasarlayıcıları bu duvar resminden ilham aldılar. Sinirli baykuş, bana göre sinirliden ziyade sevimli görünüyor.
Uykucu olduğunu düşündüğünüz çocuğunuzun odasına ironik ve eğlenceli bir hediye olarak bu tabloyu alabilirsiniz.
Bu zavallı kuşun ise kafası karışmış. Kafası çabuk karışan, sürekli şaşkın şaşkın tepkiler veren bir arkadaşınız için güzel bir hediye olabilir.
Bu vintage tabloda ise
Bir aydır diyetteydim, 30 gün kaybettim yazıyor. Her pazartesi diyete başlayıp, hafta sonu gelmeden bırakan arkadaşlara eğlenceli bir hediye olabilir. Lezzetli yemeklerin piştiği mutfaklara da ironik bir aksesuar olabilir.
Bu tabloyu tam olarak çevirmeye cesaretimiz yok ama büyük puntolarla
İşte Akşam Yemeği derken, küçük harfli bölümler anlamı tamamen değiştiriyor. Haydi biz biraz yumuşatarak çevirelim:
İşte akşam yemeğin geri zekalı.
Salon için çok şık bir tablo örneği. Üç farklı dünya haritasından oluşan hoş bir kompozisyon.
Eski dünya ve yeni dünyayı iki ayrı kürede resmeden bir dünya haritası. Yine salonlar için şık bir tablo olabilir. Ayrıca güzel bir hediye olarak da düşünülebilir.
Çamaşırlarını hallettim. yazıyor ama devamı ise şöyle:
Çöpte bulabilirsin. Çamaşırdan bıkan bir arkadaşınız varsa onu kahkahaya boğacak bir hediye olabilir.
Senle birlikte olduğum her yer yuvadır. Özel bir günde eşinizin hoşuna gidecek bir hediye olacağı kesin.
İçinizde hipster ruhu olan bir arkadaşınız varsa, ona hediye etmek için bire bir bir duvar resmi.
Coca Cola'nın eski yıllardaki reklamlarından biri vintage bir mekana çok yakışır.
Vintage mekana çok yakışacak bir başka tabloda ise eski bir hamburgercinin reklamı var.
Eski kartpostallar da tablolara taşınmış. Bir Londra kartpostalı.
Pisa'dan bir kartpostal.
Bisiklete binmek eğlencelidir temalı bir tablo. Aynı serinin scooterlı halleri de mevcut.
New york manzarası evleri süslemek için güzel bir fikir.
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