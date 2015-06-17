Cool duvar resimleri

Ev dekorasyonunda temel unsurların dışında bazı unsurlar var ki evlere bunlar karakter kazandırıyor. Mobilyaların birbirine benzediği, aynı tip perdelerin moda olduğu bu dönemde evi şahsına münhasır kılmanın yolu bir takım özel dokunuşlarda bulunmak. Bunun yollarından biri de duvar resimleri. Birbirinden farklı duvar resimleriyle evleri renklendirmek mümkün. Ev aksesuarları konusunda hizmet veren firmalar dekoratif amaçlı duvar resimleriyle de müşterilerin beğenisini kazanıyor.

Bugün homify'da iki farklı ev aksesuarı firmasının koleksiyonundaki duvar resimlerinden bir derleme hazırladık. Siz de duvarlarını nasıl dolduracağınızı düşünüyorsanız bu yazı tam size göre.