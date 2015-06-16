Önce & Sonra: Tıpkı masallardaki gibi bir dönüşüm

Türkiye'de zaten yüz yıllık bir evin hâlen ayakta olması nadir rastlanan bir durumdur, ama ayaktaysa bile sahibinin ilk aklına gelen şey onu yıkıp yerine bir apartman dikmek olur. Oysa bugün sizlere tanıtacağımız restorasyon projesinde olduğu gibi, işi ehline teslim etmek şartıyla yıpranmış bir evi, ne kadar eski olursa olsun, elden geçirip mükemmel bir konuta dönüştürmek mümkün.

Almanya'da bulunan Raumatmosphäre Pantanella adlı şirketin üstlendiği bu projede, hayli kötü durumdaki eski bir ev baştan aşağıya elden geçirilerek hem modern, hem estetik anlamda yetkin, hem de son derece rahat ve huzurlu bir aile evine dönüştürülmüş. Gelin masalları andıran bu değişime yakından bakalım: