Önce & Sonra: Tıpkı masallardaki gibi bir dönüşüm

Türkiye'de zaten yüz yıllık bir evin hâlen ayakta olması nadir rastlanan bir durumdur, ama ayaktaysa bile sahibinin ilk aklına gelen şey onu yıkıp yerine bir apartman dikmek olur. Oysa bugün sizlere tanıtacağımız restorasyon projesinde olduğu gibi, işi ehline teslim etmek şartıyla yıpranmış bir evi, ne kadar eski olursa olsun, elden geçirip mükemmel bir konuta dönüştürmek mümkün.
Almanya'da bulunan Raumatmosphäre Pantanella adlı şirketin üstlendiği bu projede, hayli kötü durumdaki eski bir ev baştan aşağıya elden geçirilerek hem modern, hem estetik anlamda yetkin, hem de son derece rahat ve huzurlu bir aile evine dönüştürülmüş. Gelin masalları andıran bu değişime yakından bakalım:
Bu manzaraya bakınca umutlu olmak çok da mümkün görünmüyor aslında. 1898 yılında dönemin mimari anlayışına ve yaşam şartlarına uygun olarak inşa edilen ev çok kötü durumda görünmese de zamanın yıkıcı etkilerini de büsbütün atlatabilmiş değil.
İşinin ehli projeyi üstlendiği zaman renovasyonun nasıl mucizeler ortaya çıkarabileceğini bu iki fotoğrafa bakarak görmek mümkün. Bembeyaz dış cephesiyle daha ilk bakışta insanı etkileyen binanın dış cephesi ve pencereleri tamamen yenilenmiş. Oturma alanını genişletmek için binaya küçük bir ilave yapıldığı gibi, bu sayede şahane bir terasın da ortaya çıkması sağlanmış. Ahşap plakalarıyla teras ve bahçeyi birbirine bağlayan ilave çatının şıklığı da ayrıca dikkat çekiyor.
Yavaş yavaş evin içine girdiğimizde yine birçok orijinal fikirle karşılaşıyoruz. Bunların başında yemek ve oturma alanlar arasındaki erişimi sağlayan merdiven geliyor. Merdivenin yanısıra duvarda gördüğünüz şık ve modern şömine mekâna seviye atlatırken, ahşap yemek masası iç mekâna samimi bir hava katıyor.
Genişletilmiş pencereler sayesinde evin oturma odasında kendinizi adeta doğanın ortasındaymış gibi hissediyorsunuz. Bahçe manzaralı bu odanın dekorasyonunda konfor ve rahatlık ön planda tutulmuş. Ahşap zeminle sıcak bir görünüm kazanan mekân, tercihe göre rahatça yerleri değiştirilebilecek olan esnek oturma grubu sayesinde daha da davetkâr bir havaya kavuşuyor.
Büyük pencereler sayesinde mutfak da çok aydınlık ve ferah bir görünüme kavuşmuş durumda. Bu havayı beyaz duvarlar ve mobilyalar da perçinlerken; duvardaki rengarenk tablo odaya eğlenceli bir hava katıyor. Ahşap zemin tercihinin ise mutfakta da aynen devam ettiğini görüyoruz.
Evin iki katı arasındaki bağlantıyı sağlayan ahşap merdivenler ise özel tasarımı ve bir sanat objesini andıran şekliyle yenilenen konutun belki de en özel kısımlarından birini teşkil ediyorlar. Adeta görünmezlik etkisi veren cam trabzanlar da bu havayı mükemmel şekilde tamamlarken, merdivenin altındaki çekmeceli dolap evin tarihini hatırlatan bir şıklık unsuru oluyor.
Evin üst katının en hoş kısımlarından biri ailenin genç kızı için her türlü ayrıntının ince ince hesap edildiği bu oda. Evin tamamındaki sıcaklığı renkli, eğlenceli ve dinamik unsurlarla besleyen bu oda, tavanda aynen bırakılan ahşap kirişlerle çok özel bir mekân haline geliyor.
Çocuklar da rahatlık ve konforu en az yetişkinler kadar hak ediyor. Evin çatı katında onlar için ayrılan bu kısım huzur verici renkleri, tavandaki çiçekleri ve duvardaki tablolarıyla hem rahat ve sıcak, hem de modern ve karakterli bir mekân.
Evin banyosunda ise rustik bir kır evi ile modern bir tasarımın göze hoş gelecek şekilde bir araya getirildiğini görüyoruz. Tavan kirişleriyle esen kır evi havası, modern tasarımlı duşakabin ve küvetle dengeleniyor.
Müthiş bir restorasyon çalışmasının sonunda göz kamaştırıcı bir yaşam alanına dönüşen bu evdeki turumuzu rahatlık, şıklık ve huzurun bir araya geldiği bu bahçeyle bitirmek istedik.
Bu projeyi beğendiyseniz, eski bir çiftlik evinin dönüşümünü anlatan bu yazıya da göz atabilirsiniz.