Şık ve konforlu bir tatil evi

Fazla geniş olmayan mutfakta boğuculuk olmaması adına duvar tipi raf ve dolaplar kullanılmamış. Onun yerine ustaca bir tasarım ile tezgahaltı dolapları ölü alana sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilmiş. İnoks (paslanmaz çelik) mutfak aletlerine beyaz dolap kapakları eşlik ediyor. Tezgah ise komple brüt beton. Ankastre aydınlatma her bir köşeye yerleştirilerek mekanın her zaman iyi ışık alması sağlanmış. Konut sahipleri tarafından mutfakta yetiştirilen taze baharatlar ise her an kullanıma hazır.

