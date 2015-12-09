Şık ve konforlu bir tatil evi

Güney Portekiz'de, Algarve bölgesinde konumlanan bu güzeller güzeli yazlık ev, ev sahiplerinin isteği üzerine ve onların tüm ihtiyaçları doğrultusunda Portekizli mimarlık firması Studioarte tarafından komple tadilat edilmiş. Atlas Okyanusuna bakan Carvoeiro isimli şirin bir kasabada yer alan bu evde Akdeniz mimarisi esintilerini de görmek mümkün. Okyanusun Akdeniz girişine doğru ancak Cebelitarık boğazından önce konumlanan bu köyün hem okyanus hem de Akdeniz havası taşıyan kendine has özellikleri, küçük koyları, tertemiz de bir denizi bulunuyor.
Hem Portekiz'de hem de Hollanda'da çalışmalarını sürdüren Studioarte firması, farklı yapı türlerinde müşteriye özel çözümler sunmakta ve bu sevimli yazlık evin komple dönüşümü de bunun ispatı.
Tadilat, evin bölgeye özel karakteristik özellikleri korunarak gerçekleştirilmiş. Ev modernize edilirken, ruhunu kaybetmemesine özen gösterilmiş. Kendi özel yüzme havuzuna sahip olan evin bahçesinin bir tarafı güneşlenme terası olarak ahşap deck ile kaplanmış, diğer tarafı çim ve yürüyüş yolu olarak bırakılmış.
Evin iç mimarisindeki en dikkat çekici özellik brüt beton kullanımı. Son günlerin en gözde malzemelerinden biri olan ve bu konutta da hem yemek masasının tablasında hem de mutfak tezgahında kullanılan beton minimalist yapısı ile dekorasyonu tamamlamış. Evin çeşitli duvarlarında ise bölgenin bir deniz kasabası olmasına istinaden balık figürlerinin yer aldığı tablolar ve duvar resimleri bulunuyor.
Brüt beton ürün ve aksesuarlar ilginizi çekiyorsa, ’Beton dekor uygulamaları ile brütal tasarım örnekleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Geleneksel beyaz duvarlara ve kızıl fayanslara modern ve minimalist mobilyalar eşlik ediyor. Geniş pencerelerde beyaz perdeler kullanılarak devamlılık sağlanmış ve mahremiyet nedeniyle kapalı tutuldukları zamanlarda dahi içerinin aydınlık ve ferah olması sağlanmış.
Fazla geniş olmayan mutfakta boğuculuk olmaması adına duvar tipi raf ve dolaplar kullanılmamış. Onun yerine ustaca bir tasarım ile tezgahaltı dolapları ölü alana sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilmiş. İnoks (paslanmaz çelik) mutfak aletlerine beyaz dolap kapakları eşlik ediyor. Tezgah ise komple brüt beton. Ankastre aydınlatma her bir köşeye yerleştirilerek mekanın her zaman iyi ışık alması sağlanmış. Konut sahipleri tarafından mutfakta yetiştirilen taze baharatlar ise her an kullanıma hazır.
Siz de evinizde taze baharatlar yetiştirmek istiyorsanız, Apartman dairenizde taze baharat yetiştirmek için 7 ipucu başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
Minimalist dekorasyona sahip yatak odasında evin yaşam alanında da olduğu üzere beyaz duvarlar ve kızıl fayanslar kullanılmış. Antik görünümlü bir ayna çerçevesi ve bank ile dekorasyona lokal bir hava eklenmiş.
Mavinin griye kaçan tonlarından bir yelpazeye sahip parlak sırlı fayansla kaplanan ıslak zeminler bembeyaz yüzeyler ve aksesuarlar eşlik ediyor. Denizin en güzel renk tonlarını ve plaj havasını yansıtan banyo evin tüm dekorasyonu ile uyum içerinde.
İki adet tek kişilik yatağın yer aldığı çocuk odası da son derece sade bir dekorasyona sahip. Yörede en çok kullanılan renkler olan beyaz, mavi ve kızılın uyumunu bu odada da görmek mümkün.
Banyoda kullanılan mavi fayansların bej tonlarında olan versiyonu ise küçük tuvalette kullanılmış. Anca bu mekandaki esas sürpriz zemin karolarında. Geleneksel Portekiz çini sanatından birçok farklı örneğin bir arada kullanıldığı zemin karoları evin küçük bir mekanında bizlere sürpriz yapıyor.
Ve son olarak da karşınızda evin balkonundan görünen muhteşem Carvoeiro manzarası var. Kim keyifli akşam yemeklerini böyle bir manzara karşısında yemek istemez… Bu alanda da yemek masası, tabure ve barbekü alanındaki brüt beton detaylar göre çarpıyor.