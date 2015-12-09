Şık ve konforlu bir tatil evi

Güney Portekiz'de, Algarve bölgesinde konumlanan bu güzeller güzeli yazlık ev, ev sahiplerinin isteği üzerine ve onların tüm ihtiyaçları doğrultusunda Portekizli mimarlık firması Studioarte tarafından komple tadilat edilmiş. Atlas Okyanusuna bakan Carvoeiro isimli şirin bir kasabada yer alan bu evde Akdeniz mimarisi esintilerini de görmek mümkün. Okyanusun Akdeniz girişine doğru ancak Cebelitarık boğazından önce konumlanan bu köyün hem okyanus hem de Akdeniz havası taşıyan kendine has özellikleri, küçük koyları, tertemiz de bir denizi bulunuyor.

Hem Portekiz'de hem de Hollanda'da çalışmalarını sürdüren Studioarte firması, farklı yapı türlerinde müşteriye özel çözümler sunmakta ve bu sevimli yazlık evin komple dönüşümü de bunun ispatı.