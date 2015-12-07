Küçük mekanlarda güzel bir yemek alanı nasıl yaratabilirim?

Sizler için seçtiğimiz altı farklı yemek alanını kendi atmosferinize uygun çeşitleyebilir, aldığınız ilhamla çok daha fazlasını yaratabilirsiniz.
Bildiğiniz gibi küçük ve dar evler çoğu zaman yeterli ihtiyacı ve beklentilerimizi karşılamak için çok daha fazla çaba ister. Genellikle küçük evlerdeki bu yetersizlik hissi bizleri boğsa da her alanda olduğu gibi dekorasyonda da doğru uygulamayla çok ferah ve kullanışlı alanlar yaratılabilir. Örneğin stüdyo dairede kalıyorsanız ve eviniz aynı zamanda bir çok mekanın bir araya geldiği bir yapıdan oluşuyorsa sizler için seçtiğimiz örnek küçük mekanlardaki yemek alanları seçeneklerinden sadece bir tanesi. Küçük evleri sadece bir dezavantaj olarak görmeyip az ve yerinde kullanılmış bir dekorasyon ünitesiyle mutlu olmanız an meselesi. Örnek fotoğraftaki modern stile ait mutfak tasarımı yemek masanızı ve tüm aletlerinizi konumlandırmanız için aslında çok güzel bir yapıya sahip. Örnek fotoğraftaki mutfak tasarımı küçük de olsa hem şirin hem de işlevsel bir dekorasyona sahip olmasıyla göz dolduruyor. İki duvar arasına konumlandırılmış mutfak alanı aslında küçük bir ardiye boyutunda olduğundan mutfak dolapları ve buzdolabı aynı zemin üzerine yerleştirilmiş. Duvarın sol tarafına yerleştirilmiş buzdolabının üzerinde çok az yer kalsa da orası için de özenle seçilmiş bir mutfak dolabı mevcut. Siyah tezgahlı mutfak alanı ve krem rengi mutfak dolaplarıyla donatılmış alan çok sade ve ferah bir çizgiye imza atıyor. Yemek odanız ya da salonunuzda yemek yiyecek bir yeriniz yoksa örnek tasarım tam da bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte. Mutfak duvarına sabitlenmiş bir yemek masası tezgahı aynı zamanda hem mutfak adası gibi kullanılabilir hem de arkadaşlarınızla çok rahat yemek yiyeceğiniz bir alan olabilir. Tabi ki bu noktada seçilen sandalyelerin ergonomisi sizin bu mutfakta daha rahat vakit geçirmenizi sağlayacaktır.
Evinizin her alanı size küçük geliyor ve çok rahat edemediğinizi mi düşünüyorsunuz? Size sunduğumuz bu örnekler küçük olsa da mekanı rahatlatan ve kullanışlı hale getiren tasarımlarla bambaşka mekanlara dönüşebiliyor. Öyleyse sadece çözüm odaklı düşündüğümüzde hem estetik anlamda hem de fiziksel anlamda mekanlardan çok daha fazla yararlanabileceğinizi söyleyebiliriz. Yemek alanları sanılanın aksine evlerin her türlü yaşam alanlarında oluşturabileceğiniz küçük detaylar sayesinde var olabilir. Örneğin bir yemek masası salonunuza sığmıyor ya da mutfak için masanın çok dar olduğunu ve rahat edemeyeceğinizi düşünüyorsanız evinizin balkonunu denemeye ne dersiniz? Konfordan kastımız genişlik ve büyüklük değilse eğer, çok basit bir şekilde masa ve sandalyenizi buna uygun bir dekorasyon dahilinde balkonunuza yerleştirebilirsiniz. Günümüzdeki ferahlık anlayışından yana değilseniz balkon keyfinizle birlikte kahvaltılarınız şahane olacaktır. Örnek fotoğraftaki rustik tarza ait balkon dekorasyonu iki adet ahşap katlanabilir masa ve sandalyeyle mükemmel bir bütünlüğe kavuşmuş. Zeminde kullanılan desenli ve dış cephe için kullanılan ahşap kaplama katlanabilir masa ve sandalyelerle şehir hayatında üzerinize çöken karmaşayı tüm sıcaklığıyla üzerine alıyor. Yeriniz dar da olsa her türlü çözüm uzmanlarımız ve mekana göre seçenekler ile sizin işinizi kolaylaştırmak ve zevklerinizi belirlemek için her daim yanınızda.
Yemek masaları alışıldık kalıpların içerisinden bakanlar için elbette ya salonda ya da ayrı bir yemek odasında olmalıdır. Fakat bizler dekorasyonunu değiştirmek ya da evinin planına göre ortamını kişiselleştirmek isteyenler için de farklı oturma grupları ve ev planlamasının kişiye özel olması gerektiği kanısındayız. Yani eğer yeriniz yoksa ve mekanınızın nasıl bir dekorasyona gereksinim duyduğunu göremiyorsanız, tasarımcılar evlerinizin ve fiziksel koşullarınızın elverdiği seçeneklerle mekanınızı tam da istediğiniz gibi yapabilir. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu Antalya'daki bir konut projesinin küçük bir detayı sadece. Fakat mutfağında masa için yer ayıranlar ve yemek masalarını başka stillerde görmek isteyenler için ideal bir örnek. Örneğin dekorasyonda kullanılan mutfak dolapları renk seçiminde beyazı kullanarak mekanı daha da geniş kılmış ve böylece mutfak alanı dışında ayrı bir yemek alanı oluşturmak çok daha rahat bir hale gelmiş. Mutfağın dışarıya bakan kısmına yakın bir şekilde konumlandırılmış hasır yemek takımı hem çay sohbetleri hem de konforlu yemekler için ideal bir kompozisyon oluşturuyor. Mavi ve krem rengi minderlerle tamamlanmış yemek masası takımı alçak bir masa ve kolçaklı sandalyelerden oluşuyor. Rahatlığınızın her yerde sürdüğünü görebiliyoruz!
Salonunuz yeteri kadar geniş değilse yemek odası alanını mutfağınıza taşımaya ne dersiniz? Artık mekandan tasarruf etmek için her türlü alternatif elinizin altında olduğundan farklı yemek masalarını tercih etmek hem işinizi kolaylaştıracak hem de çok daha pratik biri olacaksınız. ATİM SPA adlı İtalyan firma mutfağınızın hem estetik bir görünüme kavuşmasını hem de fonksiyonel olmasını sağlayan dekorasyonlarıyla hayatlarınıza girmeye hazır. Örnek fotoğraftaki mutfak tasarımı modern çizginin en zarif örneklerinden biri olup iştahlı yemekler geçirmenizi sağlayacak. Mutfak alanının geniş olduğu bu projede mutfak adası başlı başına bir tasarım harikası olarak bizleri heyecanlandırıyor. Bej, turkuaz ve beyazın dengesiyle harmanlanmış mutfak dekorasyonunda yemek masası mutfak adasına bağlı olarak tasarlanmış. Yemek masası istediğiniz an toplayabileceğiniz konforda mutfak adasıyla birlikte tasarlanarak mekanınızın genişlemesini sağlıyor.Işıltılı bir mutfak manzarası ve doğayla iç içe bir hayat stili içerisinde vaktinizin çoğunu burada geçirebilecek, dilerseniz burada bile çalışabileceksiniz. Çok fonksiyonlu mutfak mobilyalarından edinmenizin zamanı geldi de geçiyor bile!
Tek bir mekandan oluşan evlerde kalıyorsanız hiç bir bölüme ayrılmamış mimari planların dekorasyonu diğer konut projelerine göre daha güçtür. Güç olmasının yanı sıra bir çok özgürlük barındıran ve sınırları olmayan bu tip yapılar dekorasyonun tam olarak size ait olduğunu hissettiren bir duyguya da sahiptirler. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu geniş alanlı bir yapıda olmasına rağmen mekanın dengesinin titizlikle kurgulandığı bir alan olarak gözümüze çarpıyor. Yemek masası tasarımı mutfak adası gibi tasarlanarak geniş bir tezgahın tüm olanaklarını görmemizi sağlıyor. Tamamen büyük bir kutu gibi tasarlanmış yemek masası tasarımı hem derli toplu bir stile sahip hem de ahşabın tüm sıcaklığını mekana yayan bir obje görevi görüyor. Mutfak adası olarak da kullanılan gördüğünüz yemek masası tasarımı alt kısımlarında dolaplar ve raflar ile hareketlendirilerek mutfak dolabı işlevini de görüyor. Kısacası bir çok şeyi içinde barındıran kompakt bir mobilya tasarımıyla karşı karşıyasınız. Tezgah masanın alt kısmından daha büyük tasarlanarak masa etrafında oturacaklar için de konforu yüksek bir alan olma özelliğini taşıyor.
Örnek fotoğraftaki endüstriyel yemek odası dekorasyonu öncelik olarak ahşabın her yerde gezindiği bir tasarıma sahip. Salonunuzun bir köşesine yerleştirebileceğiniz örnek fotoğraftaki yemek masası tasarımı göründüğünden çok daha fazlası olduğunu bizlere işaret ediyor. Ahşap yemek masasının uzayabilir kısmının altında bir bölme olduğundan etraftaki küçük objelerinizi buraya koyabilir, gereksiz dağınıklıktan kurtulabilirsiniz. Yemek masasının iki farklı boyuttaki kullanım olanağı sizler için ve misafirleriniz için çok konforlu bir ortam sağlayacak.
Dilerseniz mekanınıza uygun daha farklı yemek masası modelleri için Yemek masası modelleri için alternatifler adlı yazımıza bakabilirsiniz.