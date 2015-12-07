Küçük mekanlarda güzel bir yemek alanı nasıl yaratabilirim?

Bildiğiniz gibi küçük ve dar evler çoğu zaman yeterli ihtiyacı ve beklentilerimizi karşılamak için çok daha fazla çaba ister. Genellikle küçük evlerdeki bu yetersizlik hissi bizleri boğsa da her alanda olduğu gibi dekorasyonda da doğru uygulamayla çok ferah ve kullanışlı alanlar yaratılabilir. Örneğin stüdyo dairede kalıyorsanız ve eviniz aynı zamanda bir çok mekanın bir araya geldiği bir yapıdan oluşuyorsa sizler için seçtiğimiz örnek küçük mekanlardaki yemek alanları seçeneklerinden sadece bir tanesi. Küçük evleri sadece bir dezavantaj olarak görmeyip az ve yerinde kullanılmış bir dekorasyon ünitesiyle mutlu olmanız an meselesi. Örnek fotoğraftaki modern stile ait mutfak tasarımı yemek masanızı ve tüm aletlerinizi konumlandırmanız için aslında çok güzel bir yapıya sahip. Örnek fotoğraftaki mutfak tasarımı küçük de olsa hem şirin hem de işlevsel bir dekorasyona sahip olmasıyla göz dolduruyor. İki duvar arasına konumlandırılmış mutfak alanı aslında küçük bir ardiye boyutunda olduğundan mutfak dolapları ve buzdolabı aynı zemin üzerine yerleştirilmiş. Duvarın sol tarafına yerleştirilmiş buzdolabının üzerinde çok az yer kalsa da orası için de özenle seçilmiş bir mutfak dolabı mevcut. Siyah tezgahlı mutfak alanı ve krem rengi mutfak dolaplarıyla donatılmış alan çok sade ve ferah bir çizgiye imza atıyor. Yemek odanız ya da salonunuzda yemek yiyecek bir yeriniz yoksa örnek tasarım tam da bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte. Mutfak duvarına sabitlenmiş bir yemek masası tezgahı aynı zamanda hem mutfak adası gibi kullanılabilir hem de arkadaşlarınızla çok rahat yemek yiyeceğiniz bir alan olabilir. Tabi ki bu noktada seçilen sandalyelerin ergonomisi sizin bu mutfakta daha rahat vakit geçirmenizi sağlayacaktır.