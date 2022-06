Küçük mekanlarda güzel bir yemek alanı nasıl yaratabilirim?

Evinizin her alanı size küçük geliyor ve çok rahat edemediğinizi mi düşünüyorsunuz? Size sunduğumuz bu örnekler küçük olsa da mekanı rahatlatan ve kullanışlı hale getiren tasarımlarla bambaşka mekanlara dönüşebiliyor. Öyleyse sadece çözüm odaklı düşündüğümüzde hem estetik anlamda hem de fiziksel anlamda mekanlardan çok daha fazla yararlanabileceğinizi söyleyebiliriz. Yemek alanları sanılanın aksine evlerin her türlü yaşam alanlarında oluşturabileceğiniz küçük detaylar sayesinde var olabilir. Örneğin bir yemek masası salonunuza sığmıyor ya da mutfak için masanın çok dar olduğunu ve rahat edemeyeceğinizi düşünüyorsanız evinizin balkonunu denemeye ne dersiniz? Konfordan kastımız genişlik ve büyüklük değilse eğer, çok basit bir şekilde masa ve sandalyenizi buna uygun bir dekorasyon dahilinde balkonunuza yerleştirebilirsiniz. Günümüzdeki ferahlık anlayışından yana değilseniz balkon keyfinizle birlikte kahvaltılarınız şahane olacaktır. Örnek fotoğraftaki rustik tarza ait balkon dekorasyonu iki adet ahşap katlanabilir masa ve sandalyeyle mükemmel bir bütünlüğe kavuşmuş. Zeminde kullanılan desenli ve dış cephe için kullanılan ahşap kaplama katlanabilir masa ve sandalyelerle şehir hayatında üzerinize çöken karmaşayı tüm sıcaklığıyla üzerine alıyor. Yeriniz dar da olsa her türlü çözüm uzmanlarımız ve mekana göre seçenekler ile sizin işinizi kolaylaştırmak ve zevklerinizi belirlemek için her daim yanınızda.