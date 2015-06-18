Önce&Sonra: Harabeden Konuk Evi'ne

Önce & Sonra yazıları homify'ın en ilgi çeken yazıları arasında yer alıyor. Dünyanın çeşitli yerlerden göz alıcı dönüşüm projelerine yer verdiğimiz yazılarda bugün Antakya'ya gideceğiz. Harabeye dönmüş eski bir Antakya evinin bir konuk evine dönüşümünün ayrıntılarını inceleyeceğiz. Projede Hataylı uzmanımız Aya Yapı Tasarım'ın imzası var.

Bu dönüşüm hikayesinin sonunda ortaya çıkan mekan bir konuk evi olduğu için dönüşüm bizzat yaşayabilmeni de mümkün olabilir. Yolunuz Antakya'ya düşerse bu konuk evinde konaklayabilir, ben buranın eski halini de bilirim diyebilirsiniz. Tabii bunun öncelikle yazımızı okumanız gerekiyor.