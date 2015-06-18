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Önce&Sonra: Harabeden Konuk Evi'ne

Aydin Sanli Aydin Sanli
BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
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Önce & Sonra yazıları homify'ın en ilgi çeken yazıları arasında yer alıyor. Dünyanın çeşitli yerlerden göz alıcı dönüşüm projelerine yer verdiğimiz yazılarda bugün Antakya'ya gideceğiz. Harabeye dönmüş eski bir Antakya evinin bir konuk evine dönüşümünün ayrıntılarını inceleyeceğiz. Projede Hataylı uzmanımız Aya Yapı Tasarım'ın imzası var. 

Bu dönüşüm hikayesinin sonunda ortaya çıkan mekan bir konuk evi olduğu için dönüşüm bizzat yaşayabilmeni de mümkün olabilir. Yolunuz Antakya'ya düşerse bu konuk evinde konaklayabilir, ben buranın eski halini de bilirim diyebilirsiniz. Tabii bunun öncelikle yazımızı okumanız gerekiyor. 

Önce: Dış cephe

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin dönüşümden önce dışarıdan görünümünü görüyorsunuz. Bu ev nasıl adam olacak? dediğinizi duyar gibiyim. Ama bir sonraki fotoğrafı gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız.

Sonra: Dış cephe

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

İşte az önce gördüğünüz harabenin dönüşüm sonrası hali. Hem taş yapı elemanları hem de ahşap bölümler ustalıkla elden geçirilmiş. Üstelik ahşap bölümler çok da başarılı bir şekilde ışıklandırılmış. 

Önce: Dış görünüm alt kat

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin girişini oluşturan kapı ve mutfak pencerelerini görüyorsunuz. Gerçek bir bakıma ihtiyacı olduğu belli olan ev son derece başarılı bir şekilde dönüştürülmüş.

Sonra: Dış görünüm alt kat

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Bu resmin az önceki bölümü gösterdiğine inanabiliyor musunuz? Evin taş avlusundan açılan kapıdan hol bölümüne giriliyor.

Önce: Giriş katı

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Az önce gördüğünüz kapının içi de bu haldeydi. Hol diye adlandırdığımız giriş bölümü dolap olmaya hazır girintilerle dikkat çekiyor. 

Sonra: Giriş katı

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Giriş bölümü üzerinde epeyce uğraşılmış. Hazır girintilerin ikisi dolaba ikisi ise ahşap raflara dönüştürülmüş. Zeminler çok hoş desenlerle kaplı taşla döşenmiş. Yukarı çıkan merdiven baştan aşağı yenilenmiş. Ahşap dokuya uygun olarak masa ve sandalyeler de ahşap olarak tasarlanmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Önce: Arka giriş

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Burası da evin arka girişinden açılan oda. Nispeten daha iyi durumda olsa da buraya da bakım gerektiği su götürmez bir gerçek.

Sonra: Arka giriş

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Gördüğünüz gibi bu oda da son derece şık bir şekilde düzenlenmiş. Mevcut dolaplar evin geneline hakim olan ahşap dokuyla değiştirilmiş. Yukarıdan inen merdiven metal trabzanlı ahşap olarak yeniden düzenlenmiş.

Sonra: Mutfak

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Son derece küçük evin mutfağı da çok küçük. Buna uygun olarak çok fazla dolap kullanılarak mekan daha da daraltılmamış ve beyaz renk kullanılarak maksimum ferahlık sağlanmaya çalışılmış.

Eski eşyalar

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Raflardan birini görüyorsunuz. Kaliteli ahşap malzemenin kullanıldığı raflara eski telefon modelleri koyulmuş.

Sonra: Lavabo

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Küçük lavabo beyaz duvar karolarıyla kaplanmış ve olabildiğince geniş görülmesi sağlanmış. Lavabonun en dikkat çekici unsuru ise bakır lavabo teknesi. Ahşap lavabo tezgahı üzerine konulan tekne son derece otantik görünüyor.

Sonra: Yatak odası

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Yatak odasında da taş ve ahşabın mükemmel uyumundan faydalanılmış. Bu evin yaları serin, kışları ılık olacağını tahmin etmek zor değil.

Sonra: Şark köşesi

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Yukarıdaki odalardan biri modern mobilyalar yerine minderler ve antika kilimlerle dekore edilerek çok hoş bir şark köşesi oluşturulmuş.

Döner merdiven

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin arka girişinden yukarıya çıkan merdivene ayrıca bir yer ayırmak istedik. Metal trabanlı döner merdivenin basamakları masif ahşaptan.

Saç kapı

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Konuk evine geldiğinizde sizi karşılayan avlu kapısı eski Antakya evlerinin kapılarına sadık kalınarak saçtan yapılmış. 

Taş avlu

BEYT NAZİRA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

BEYT NAZİRA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Sıcak Antakya akşamlarında yemeğinizi bu nefis taş avluda yiyebilirsiniz. Avluda da taş ve ahşabın uyumundan son derece başarılı bir şekilde faydalanılmış. 

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