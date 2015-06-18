Önce&Sonra: Harabeden Konuk Evi'ne

Önce & Sonra yazıları homify'ın en ilgi çeken yazıları arasında yer alıyor. Dünyanın çeşitli yerlerden göz alıcı dönüşüm projelerine yer verdiğimiz yazılarda bugün Antakya'ya gideceğiz. Harabeye dönmüş eski bir Antakya evinin bir konuk evine dönüşümünün ayrıntılarını inceleyeceğiz. Projede Hataylı uzmanımız Aya Yapı Tasarım'ın imzası var.
Bu dönüşüm hikayesinin sonunda ortaya çıkan mekan bir konuk evi olduğu için dönüşüm bizzat yaşayabilmeni de mümkün olabilir. Yolunuz Antakya'ya düşerse bu konuk evinde konaklayabilir,
ben buranın eski halini de bilirim diyebilirsiniz. Tabii bunun öncelikle yazımızı okumanız gerekiyor.
Evin dönüşümden önce dışarıdan görünümünü görüyorsunuz.
Bu ev nasıl adam olacak? dediğinizi duyar gibiyim. Ama bir sonraki fotoğrafı gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız.
İşte az önce gördüğünüz harabenin dönüşüm sonrası hali. Hem taş yapı elemanları hem de ahşap bölümler ustalıkla elden geçirilmiş. Üstelik ahşap bölümler çok da başarılı bir şekilde ışıklandırılmış.
Evin girişini oluşturan kapı ve mutfak pencerelerini görüyorsunuz. Gerçek bir bakıma ihtiyacı olduğu belli olan ev son derece başarılı bir şekilde dönüştürülmüş.
Bu resmin az önceki bölümü gösterdiğine inanabiliyor musunuz? Evin taş avlusundan açılan kapıdan hol bölümüne giriliyor.
Az önce gördüğünüz kapının içi de bu haldeydi. Hol diye adlandırdığımız giriş bölümü dolap olmaya hazır girintilerle dikkat çekiyor.
Giriş bölümü üzerinde epeyce uğraşılmış. Hazır girintilerin ikisi dolaba ikisi ise ahşap raflara dönüştürülmüş. Zeminler çok hoş desenlerle kaplı taşla döşenmiş. Yukarı çıkan merdiven baştan aşağı yenilenmiş. Ahşap dokuya uygun olarak masa ve sandalyeler de ahşap olarak tasarlanmış.
Burası da evin arka girişinden açılan oda. Nispeten daha iyi durumda olsa da buraya da bakım gerektiği su götürmez bir gerçek.
Gördüğünüz gibi bu oda da son derece şık bir şekilde düzenlenmiş. Mevcut dolaplar evin geneline hakim olan ahşap dokuyla değiştirilmiş. Yukarıdan inen merdiven metal trabzanlı ahşap olarak yeniden düzenlenmiş.
Son derece küçük evin mutfağı da çok küçük. Buna uygun olarak çok fazla dolap kullanılarak mekan daha da daraltılmamış ve beyaz renk kullanılarak maksimum ferahlık sağlanmaya çalışılmış.
Raflardan birini görüyorsunuz. Kaliteli ahşap malzemenin kullanıldığı raflara eski telefon modelleri koyulmuş.
Küçük lavabo beyaz duvar karolarıyla kaplanmış ve olabildiğince geniş görülmesi sağlanmış. Lavabonun en dikkat çekici unsuru ise bakır lavabo teknesi. Ahşap lavabo tezgahı üzerine konulan tekne son derece otantik görünüyor.
Yatak odasında da taş ve ahşabın mükemmel uyumundan faydalanılmış. Bu evin yaları serin, kışları ılık olacağını tahmin etmek zor değil.
Yukarıdaki odalardan biri modern mobilyalar yerine minderler ve antika kilimlerle dekore edilerek çok hoş bir şark köşesi oluşturulmuş.
Evin arka girişinden yukarıya çıkan merdivene ayrıca bir yer ayırmak istedik. Metal trabanlı döner merdivenin basamakları masif ahşaptan.
Konuk evine geldiğinizde sizi karşılayan avlu kapısı eski Antakya evlerinin kapılarına sadık kalınarak saçtan yapılmış.
Sıcak Antakya akşamlarında yemeğinizi bu nefis taş avluda yiyebilirsiniz. Avluda da taş ve ahşabın uyumundan son derece başarılı bir şekilde faydalanılmış.
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